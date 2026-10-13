Detuvieron en Perú a “Papá”, el tío de “Pequeño J”: lo acusan de integrar la banda detrás del triple crimen de Florencio Varela

Valverde Rodríguez fue detenido en Huachipa, Lima, por personal de Interpol y la PNP, con una identidad falsa perteneciente a un ciudadano registrado en el Reniec

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Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido en el expediente como “Papá” y señalado por la Justicia federal argentina como el presunto líder máximo de la organización narco detrás del triple crimen de Florencio Varela, fue detenido este lunes en Lima, Perú, mientras circulaba bajo una identidad falsa. La captura fue informada a la Policía Federal Argentina (PFA) por sus pares peruanos y marca un punto de inflexión en una causa que ya acumula más de una docena de imputados.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el operativo se llevó a cabo a pasadas las 14 en las inmediaciones del centro bancario Compartamos, ubicado en la Avenida Las Torres N° 270, en la localidad de Huachipa, Lima. Al momento de su aprehensión, Valverde Rodríguez utilizaba la identidad falsa de Miguel Gerardo Celestino Timana, un documento perteneciente a un ciudadano real registrado en el sistema RENIEC de Perú. Para la fuerza policial, el uso deliberado de esa identificación ajena evidencia que el prófugo tenía pleno conocimiento de los pedidos de captura en su contra.

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La detención fue el resultado de un trabajo de inteligencia estratégica que combinó observaciones, vigilancias y seguimientos (OVISE), manejo de fuentes humanas e inteligencia electrónica. Tras ser detenido en Santa María de Huachipa, el imputado fue trasladado hacia las instalaciones de Interpol Perú.

Valverde Rodríguez no era un nombre cualquiera en el expediente. El Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, había pedido su captura el 21 de septiembre de 2026, junto a la de Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire, todos integrantes del llamado clan Valverde, una presunta red de traficantes peruanos señalada como responsable de las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridas el 19 de septiembre de 2025 en una vivienda del barrio Villa Vatteone, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

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Las víctimas del triple crimen, Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, fueron asesinadas el 19 de septiembre de 2025 en una vivienda de la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela

De los tres pedidos de captura emitidos en septiembre, Luis Alan era considerado el de mayor peso en el organigrama. Varios testimonios reunidos en el expediente apuntaban a un sujeto identificado como “Papá” como el jerarca máximo de la organización a nivel local, y el juzgado concluyó que ese alias correspondía a Valverde Rodríguez. Según el juez, Rodríguez, junto a los otros dos prófugos se encargaban de “la logística de la organización, incluyendo la adquisición de sustancias estupefacientes, los cobros y la provisión de herramientas necesarias”, de acuerdo con información judicial a la que accedió Infobae. Más aún: Luis Alan “habría ocupado un rol de liderazgo dentro de la organización”, dado que se encontraba en situación migratoria irregular en la Argentina.

Uno de los testimonios más comprometedores llegó de Celeste Magalí González Guerrero, presa en la causa y una de las principales delatoras del expediente, quien identificó a Taya Humpire como “custodio de Papá”, lo que refuerza el lugar que la Justicia le atribuye a Valverde Rodríguez en la cadena de mando.

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Su vínculo con “Pequeño J” y la trama del triple crimen

Luis Alan Valverde Rodríguez es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el imputado más visible del caso, procesado en junio de este año como presunto coautor del triple femicidio con la calificación de homicidio agravado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género, reiterado en tres hechos en concurso real entre sí. Si es condenado, “Pequeño J” —hoy alojado en el penal de Marcos Paz bajo un régimen para detenidos de alto riesgo, tras su extradición desde Perú— podría recibir prisión perpetua.

Para el juzgado, la participación de Valverde Victoriano “no fue marginal ni accesoria, sino integrada a una convergencia intencional con el resto de los intervinientes”, desde la planificación previa hasta el control y sometimiento de las víctimas en el inmueble donde fueron asesinadas.

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“Pequeño J” al ser detenido

En sus dos indagatorias, el acusado negó toda participación y aseguró que desconocía el plan. “Yo no sabía nada del plan que tenían ellos, no tenía idea”, declaró ante el juez Rodríguez, según la transcripción de la audiencia a la que accedió Infobae.

El círculo familiar en el expediente se amplía: Manuel Valverde Rodríguez, también prófugo en la causa y tío de “Pequeño J”, integra la misma lista de buscados, junto con Álex Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamani, otros dos presuntos jerarcas de la banda del Bajo Flores. Por su parte, Kevin Valverde Urtecho, alias “Rulos”, primo sanguíneo de “Pequeño J”, fue ubicado por rastreos de celular en la zona aledaña al lugar del crimen el 19 de septiembre de 2025.

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El juzgado estableció que, desde las 18:10 de ese día, el abonado asociado a “Rulos” registró impactos en Gerli, Lanús y Claypole, antes de arribar a Florencio Varela a las 19:53 horas, donde permaneció hasta las 20:12.

Una causa con múltiples detenidos y recompensa activa

La investigación no se limita al núcleo familiar peruano. En septiembre de 2026, el juez Rodríguez solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que estableciera una recompensa para quien aportara información que condujera a la captura de los prófugos, y pidió a Interpol que librara alertas rojas en su contra. Ese pedido también alcanzó a Álex Ydone y a Morales Huamani.

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Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, otros tres prófugos del caso

En los meses anteriores, el juzgado también había incorporado a nuevos imputados del lado argentino. En septiembre de 2026, fueron indagados Ramiro Mansur, Verónica Emilce Chieto, María Inés Olivera y Eugenia Quispe Gallardo, todos ellos investigados y capturados por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense.

Para los investigadores, Mansur —con antecedentes narco desde 2015 y una condena a tres años en suspenso dictada en 2018 por el Tribunal Federal N° 6— “habría integrado la segunda línea de la organización, interviniendo en tareas logísticas vinculadas a los homicidios, particularmente mediante la provisión de vehículos a Morales Huamani”, según un informe reservado del caso al que tuvo acceso Infobae.

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Con la captura de “Papá” en Lima, la causa por el triple femicidio narco de Florencio Varela suma un nuevo detenido de peso. El proceso de traslado desde Santa María de Huachipa hacia las instalaciones de Interpol Perú estaba en marcha al momento del comunicado oficial de la PFA.