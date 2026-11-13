El Salvador registró 22 feminicidios y muertes violentas de mujeres hasta octubre, según Ormusa

Hasta la fecha, mayo concentró la mayor cantidad de feminicidios en 2026 con cinco hechos registrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al menos 22 mujeres fueron víctimas de feminicidio y muerte violenta en El Salvador entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, según un informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) elaborado a partir de su monitoreo sistemático de medios de comunicación. La cifra equivale a un promedio de 2.2 víctimas por mes y representa un caso menos que los 23 registrados en el mismo período de 2025.

La comparación interanual arroja una variación de -4.3% frente a los primeros 10 meses de 2025. Pese a esa diferencia, la ONG sostuvo que la violencia feminicida mantuvo su ritmo letal durante el período analizado.

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Durante este año, mayo fue el mes con más casos, con cinco asesinatos de mujeres, seguido por septiembre, con cuatro. En junio no se registraron casos en el monitoreo, mientras que febrero, julio y octubre concentraron uno cada uno.

Los registros de ORMUSA indican que El Salvador contabilizó 22 feminicidios entre enero y octubre de 2026, con un 59,1% de casos perpetrados por parejas o exparejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pareja o expareja fue señalada en más de la mitad de los casos

El informe identificó que hasta octubre, 13 de los 22 casos, equivalentes al 59.1%, corresponden a feminicidios cometidos por la pareja o expareja de las víctimas. Los nueve restantes fueron clasificados como muertes violentas o feminicidios atribuidos a otros agresores.

En el desglose de los vínculos entre víctimas y agresores, el monitoreo consignó 13 casos relacionados de manera directa con una pareja o expareja. En otro caso participaron una pareja y una persona conocida de la víctima, mientras que en un hecho el agresor era la pareja de una conocida.

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También se registraron dos casos en los que el agresor era conocido de la víctima y otros dos en los que se trató de un vecino. En cinco casos, la relación entre la mujer asesinada y el responsable no fue informada en la cobertura periodística revisada por la organización.

La pareja o expareja de la víctima fue responsable del 59,1% de los feminicidios documentados por ORMUSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con esa clasificación, al menos 17 de las 22 víctimas, el 77.2%, conocían a su agresor. El informe destaca que la violencia de pareja estuvo presente durante nueve de los 10 meses incluidos en el análisis. En febrero, julio y octubre fue la única modalidad registrada, mientras que mayo concentró tres feminicidios de pareja y dos casos atribuidos a otros agresores.

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Santa Ana encabezó el registro con ocho asesinatos de mujeres, el 36.4% del total. San Salvador ocupó el segundo lugar, con cuatro casos, equivalentes al 18.2%.

Cabañas, La Libertad, La Paz y San Miguel registraron dos casos cada uno. Sonsonate y Usulután reportaron un caso por departamento. El monitoreo no documentó feminicidios ni muertes violentas de mujeres durante el período en Ahuachapán, Chalatenango, Cuscatlán, La Unión, Morazán y San Vicente.

La concentración de los registros en Santa Ana y San Salvador sumó 12 casos, el 54.5% del total documentado entre enero y octubre.

El arma blanca fue la causa de muerte más frecuente

La causa de muerte más habitual fue el arma blanca, identificada en ocho de los 22 casos, el 36.4%. El arma de fuego y la asfixia aparecieron en dos casos cada una, lo que representó el 9.1% en ambos grupos.

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El informe también registró un caso por golpes, uno por golpes con objeto contundente, uno por objeto contundente, uno por quemaduras y uno bajo circunstancias sospechosas. Además, documentó un caso de asfixia combinada con arma blanca y otro con señales de tortura y violación.

En tres casos, el 13.6% del total, la cobertura de medios no permitió determinar la causa de muerte.

El arma blanca constituyó la causa de muerte identificada con más frecuencia en los ataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las víctimas con edad identificada tenía entre 26 y 50 años

Ormusa logró establecer la edad de 16 de las 22 víctimas. En seis casos, el 27% del total, esa información no apareció en los registros revisados.

Su investigación indicó que las mujeres de entre 26 y 50 años concentraron la mayor parte de los casos con edad conocida. Hubo tres víctimas de entre 26 y 30 años, tres de entre 31 y 35 y cuatro de entre 46 y 50. También se documentaron mujeres en los rangos de 19 a 22 años, 23 a 25, 36 a 40, 41 a 45 y 61 a 65 años.

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El monitoreo no registró víctimas menores de 18 años en los hechos documentados entre enero y octubre de 2026.