Deportes

Racing goleó 5-1 a Independiente en el clásico del fútbol femenino y complicó a las Diablas en la lucha por la permanencia

La Academia se impuso con autoridad en el Cilindro y dejó al Rojo cerca de la zona de descenso a falta de dos fechas para el final del Torneo Clausura

Racing goleó 5-1 a Independiente por la fecha 13 del Torneo Clausura femenino

Guardar

Racing goleó 5-1 Independiente en el clásico de Avellaneda correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de fútbol femenino. El encuentro se jugó en el Cilindro, sin público, y terminó con una nueva victoria de la Academia sobre el Rojo. El equipo local dominó el desarrollo del juego, encontró diferencias desde la primera parte y dejó comprometido a su rival en la pelea por mantener la categoría.

El partido comenzó con intensidad, como es habitual en un clásico. Marleidy Cossio sostuvo un papel central en el ataque de Racing y probó a la arquera rival en dos oportunidades antes de que se cumplieran los dos primeros minutos. Independiente intentó adelantar sus líneas, aunque la presión ofensiva de la Academia se mantuvo. A los 27 minutos, Sindy Ramírez aprovechó un intento de despeje de Nuria Martínez y sacó un remate de zurda para abrir el marcador.

PUBLICIDAD

La ventaja se amplió a los 36 minutos con un cabezazo de Rocío Bueno, quien conectó un tiro libre ejecutado por la capitana. De esta manera, Racing llegó al descanso con dos goles de diferencia y mantuvo la misma eficacia tras la reanudación. Apenas iniciado el complemento, Cossio tomó la pelota en el círculo central, avanzó con velocidad y dejó atrás a la arquera Andrea Utz, quien había salido a interceptarla. La atacante colombiana definió con precisión para establecer el 3-0. Después de la jugada, celebró el tanto con un baile junto a su compatriota Thalía Araujo.

Racing consiguió una victoria contundente con dos goles de Marleidy Cossio y tantos de Sindy Ramírez, Rocío Bueno y Melina Moreno (RacingClub)
Racing consiguió una victoria contundente con dos goles de Marleidy Cossio y tantos de Sindy Ramírez, Rocío Bueno y Melina Moreno (RacingClub)

Independiente logró reducir la distancia cinco minutos después a través de Camila Ochoa. La volante recibió un cambio de frente y resolvió la acción con un remate por encima de Alicia Bobadilla, la arquera de Racing. Ochoa, una de las figuras del Mundial Sub 20 femenino, había sido convocada para la última fecha FIFA con la selección mayor. Además, volvió a convertir frente a la Academia luego de haber marcado en la fecha 13 del Torneo Apertura, cuando Independiente perdió por 3-1 ante el mismo adversario.

PUBLICIDAD

La respuesta de Racing no tardó en llegar. A los 15 minutos del segundo tiempo, Cossio apareció nuevamente en el área luego de un pase al medio de Ramírez y definió para el 4-1. La delantera regresó como una de las referencias ofensivas del equipo dirigido por Héctor Bracamonte, después de haberse perdido el encuentro anterior ante Huracán por molestias físicas en el tobillo. La goleada quedó cerrada a tres minutos del final, cuando Melina Moreno remató desde afuera del área y sentenció el resultado.

El conjunto dirigido por Héctor Bracamonte tendrá por delante una final luego de finalizar el Torneo Clausura (RacingClub)
El conjunto dirigido por Héctor Bracamonte tendrá por delante una final luego de finalizar el Torneo Clausura (RacingClub)

Las campeonas del Torneo Apertura, que lograron el primer título de Racing en la disciplina, aguardarán ahora al campeón del Clausura para disputar una final. Ese partido definirá al próximo clasificado directo a la Copa Libertadores. Boca, Talleres y Banfield lideran el torneo y aparecen como los aspirantes a ocupar ese lugar. La Academia también encabeza la Tabla Anual, una posición que no entrega un trofeo, aunque funciona como referencia del rendimiento acumulado durante la temporada. En la próxima fecha, Racing visitará a Unión.

El panorama de Independiente es opuesto. La derrota en Avellaneda lo dejó con 22 puntos, a seis unidades de Unión en la lucha por la permanencia. Newell’s, último de la Tabla Anual, ya confirmó su descenso. El Rojo afrontará justamente a la Lepra en su próximo compromiso, con la obligación de conseguir una victoria para evitar que su situación se agrave y conservar sus posibilidades de seguir en la máxima categoría el año próximo. De sacar un punto, las Diablas mantendrán la categoría. En tanto que las Tatengues deberán ganar sus dos compromisos y esperar dos caídas de las de Avellaneda para aspirar a un desempate.

Temas Relacionados

RacingIndependienteFútbol FemeninoDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina comienza la era post Messi con un clásico ante Uruguay en La Bombonera: formaciones confirmadas

La Albiceleste recibe a la Celeste en la cancha de Boca Juniors. Televisa TyC Sports y Telefe

Argentina comienza la era post Messi con un clásico ante Uruguay en La Bombonera: formaciones confirmadas

Se conoció la sanción que le impusieron al arquero Owono tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús De Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol emitió el comunicado oficial sobre la multa que le aplicaron al jugador de Andorra FC

Se conoció la sanción que le impusieron al arquero Owono tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús De Miguel

El cambio en la tabla de posiciones que beneficia a Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana: las combinaciones necesita

El Rojo se adueñó del 13° lugar de la Tabla Anual y sueña con acceder al certamen continental. De otra forma, deberá ganar el Torneo Clausura para avanzar a la Libertadores 2027

El cambio en la tabla de posiciones que beneficia a Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana: las combinaciones necesita

La determinación que tomó el club de rugby cordobés con el entrenador detenido por atacar a un hombre en una pizzería

Las autoridades del Club Universitario de Córdoba aplicaron una medida inmediata luego de analizar las imágenes del comercio y difundieron un segundo mensaje para repudiar el episodio

La determinación que tomó el club de rugby cordobés con el entrenador detenido por atacar a un hombre en una pizzería

Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: del lugar de Colapinto y la diferencia con Gasly al único que supera los 100 millones

El argentino es uno de los corredores que tiene el sueldo más bajo en toda la grilla. La insólita ubicación del flamante campeón, Andrea Kimi Antonelli

Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: del lugar de Colapinto y la diferencia con Gasly al único que supera los 100 millones

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

ENTRETENIMIENTO

Julianne Moore revela cómo ‘Still Alice’ cambió su visión del alzhéimer: “No es una condición propia del envejecimiento”

Julianne Moore revela cómo ‘Still Alice’ cambió su visión del alzhéimer: “No es una condición propia del envejecimiento”

Avril Lavigne anuncia el nacimiento de su primera hija: “Ya llegó nuestra mini maldita princesa”

Sale a la luz un video de Gérard Depardieu acosando a una actriz en pleno rodaje: “Me sentí atacada”

El sable de luz de Darth Vader alcanza un millonario récord de venta en subasta

Russell Brand enfrenta acusaciones de otras seis mujeres días después de su condena a prisión

INFOBAE AMÉRICA

Aeronáutica Civil Guatemala emite un pedido claro: mantener la calma ante la crisis aérea en Estados Unidos

Aeronáutica Civil Guatemala emite un pedido claro: mantener la calma ante la crisis aérea en Estados Unidos

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

El Salvador registró 22 feminicidios y muertes violentas de mujeres hasta octubre, según Ormusa

La central Ernesto Guevara queda completamente fuera del sistema eléctrico tras la avería de su línea dos

Costa Rica enfrenta este viernes a Ecuador en Quito: Bryan Ruiz inicia su etapa como técnico oficial de la Selección Nacional