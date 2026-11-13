Racing goleó 5-1 a Independiente en el clásico del fútbol femenino y complicó a las Diablas en la lucha por la permanencia

Racing goleó 5-1 a Independiente por la fecha 13 del Torneo Clausura femenino

Guardar

Racing goleó 5-1 Independiente en el clásico de Avellaneda correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de fútbol femenino. El encuentro se jugó en el Cilindro, sin público, y terminó con una nueva victoria de la Academia sobre el Rojo. El equipo local dominó el desarrollo del juego, encontró diferencias desde la primera parte y dejó comprometido a su rival en la pelea por mantener la categoría.

El partido comenzó con intensidad, como es habitual en un clásico. Marleidy Cossio sostuvo un papel central en el ataque de Racing y probó a la arquera rival en dos oportunidades antes de que se cumplieran los dos primeros minutos. Independiente intentó adelantar sus líneas, aunque la presión ofensiva de la Academia se mantuvo. A los 27 minutos, Sindy Ramírez aprovechó un intento de despeje de Nuria Martínez y sacó un remate de zurda para abrir el marcador.

PUBLICIDAD

La ventaja se amplió a los 36 minutos con un cabezazo de Rocío Bueno, quien conectó un tiro libre ejecutado por la capitana. De esta manera, Racing llegó al descanso con dos goles de diferencia y mantuvo la misma eficacia tras la reanudación. Apenas iniciado el complemento, Cossio tomó la pelota en el círculo central, avanzó con velocidad y dejó atrás a la arquera Andrea Utz, quien había salido a interceptarla. La atacante colombiana definió con precisión para establecer el 3-0. Después de la jugada, celebró el tanto con un baile junto a su compatriota Thalía Araujo.

Racing consiguió una victoria contundente con dos goles de Marleidy Cossio y tantos de Sindy Ramírez, Rocío Bueno y Melina Moreno (RacingClub)

Independiente logró reducir la distancia cinco minutos después a través de Camila Ochoa. La volante recibió un cambio de frente y resolvió la acción con un remate por encima de Alicia Bobadilla, la arquera de Racing. Ochoa, una de las figuras del Mundial Sub 20 femenino, había sido convocada para la última fecha FIFA con la selección mayor. Además, volvió a convertir frente a la Academia luego de haber marcado en la fecha 13 del Torneo Apertura, cuando Independiente perdió por 3-1 ante el mismo adversario.

PUBLICIDAD

La respuesta de Racing no tardó en llegar. A los 15 minutos del segundo tiempo, Cossio apareció nuevamente en el área luego de un pase al medio de Ramírez y definió para el 4-1. La delantera regresó como una de las referencias ofensivas del equipo dirigido por Héctor Bracamonte, después de haberse perdido el encuentro anterior ante Huracán por molestias físicas en el tobillo. La goleada quedó cerrada a tres minutos del final, cuando Melina Moreno remató desde afuera del área y sentenció el resultado.

El conjunto dirigido por Héctor Bracamonte tendrá por delante una final luego de finalizar el Torneo Clausura (RacingClub)

Las campeonas del Torneo Apertura, que lograron el primer título de Racing en la disciplina, aguardarán ahora al campeón del Clausura para disputar una final. Ese partido definirá al próximo clasificado directo a la Copa Libertadores. Boca, Talleres y Banfield lideran el torneo y aparecen como los aspirantes a ocupar ese lugar. La Academia también encabeza la Tabla Anual, una posición que no entrega un trofeo, aunque funciona como referencia del rendimiento acumulado durante la temporada. En la próxima fecha, Racing visitará a Unión.

PUBLICIDAD

El panorama de Independiente es opuesto. La derrota en Avellaneda lo dejó con 22 puntos, a seis unidades de Unión en la lucha por la permanencia. Newell’s, último de la Tabla Anual, ya confirmó su descenso. El Rojo afrontará justamente a la Lepra en su próximo compromiso, con la obligación de conseguir una victoria para evitar que su situación se agrave y conservar sus posibilidades de seguir en la máxima categoría el año próximo. De sacar un punto, las Diablas mantendrán la categoría. En tanto que las Tatengues deberán ganar sus dos compromisos y esperar dos caídas de las de Avellaneda para aspirar a un desempate.