Explosión en Lanús: la irregularidad que investiga la Justicia y por qué demoraron a dos directivos de Metrogas

La explosión fue en Remedios de Escalada. (Foto: Adrián Escandar)

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La explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada, partido de Lanús, ocurrida este viernes por la mañana, dejó al menos un muerto, 30 heridos —siete con quemaduras graves— y dos personas desaparecidas. Las circunstancias en las que ocurrió el hecho se investigan en una causa que quedó a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N°6 descentralizada, quien ordenó la demora inmediata de dos directivos de MetroGAS.

La decisión judicial se tomó después de que la Justicia reconstruyera una primera secuencia del episodio, centrada en la actuación de la empresa tras el daño en la red de distribución. Según la información incorporada al expediente, en el lugar trabajaba Exgadet, una firma tercerizada contratada por MetroGAS para renovar cañerías.

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Durante una maniobra con una máquina tuneladora, la contratista habría dañado un caño de gas. El dato que puso a los directivos de la empresa bajo la mira es que ellos mismos indicaron que la rotura se produjo a las 9:44, más de una hora antes de la explosión registrada a las 10:52 en Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Una imagen aérea de los bomberos trabajando en la zona del incendio (RS Fotos)

En este sentido, la Justicia investiga si hubo una irregularidad en la aplicación del protocolo de emergencia ya que, de acuerdo con la información recabada, el personal de la empresa no habría llamado a los servicios de emergencia ni dispuesto las medidas necesarias para evacuar y asegurar la zona.

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En cambio, el incidente habría sido comunicado al servicio interno de emergencias de MetroGAS. Para la fiscalía, ese lapso es central, por lo que deberá determinar si la decisión demoró el despliegue de bomberos, Defensa Civil y ambulancias, así como la evacuación de vecinos y comerciantes de una zona de alta circulación.

Ante esos elementos, Estévez ordenó la inmediata demora de dos directivos de la distribuidora de gas. La medida busca establecer qué información recibieron los responsables de la compañía, qué instrucciones dieron y si se cumplieron los procedimientos previstos frente a una fuga en la vía pública.

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Así quedó la esquina donde se produjo la explosión

El fuego alcanzó locales y obligó a evacuar el área

La explosión ocurrió frente a una fiambrería y provocó incendios en comercios ubicados sobre Beltrán e Hipólito Yrigoyen. Los equipos de emergencia evacuaron viviendas, locales, una escuela y un geriátrico situados en los alrededores.

Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita. El resto fue derivado al Hospital Local General de Agudos “Dr. Arturo Melo” y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero. Mientras continúan las tareas en el lugar, la investigación deberá establecer las responsabilidades de MetroGAS y de la contratista Exgadet.