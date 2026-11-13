Se conoció la sanción que le impusieron al arquero Owono tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús De Miguel

El arquero de Andorra Jesús Owono fue suspendido por 12 partidos y recién podría volver a jugar en febrero (AP Foto)

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Jesús Owono recibió una suspensión de 12 partidos por la acción en la que impactó con la pierna en alto al delantero Jesús de Miguel, quien murió al día siguiente del encuentro entre FC Andorra y CD Tenerife. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol consideró que la gravedad del choque justificaba aplicar la sanción máxima prevista por su reglamento.

La resolución se basó en el acta arbitral del partido de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, disputado el lunes 2 de noviembre. El árbitro, Manuel Ángel Pérez Hernández, expulsó al guardameta por impactar “bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”.

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El organismo consideró que la jugada constituyó una infracción grave incluida en el artículo 102 de su Código Disciplinario. La decisión tuvo en cuenta la posición de la pierna, la brusquedad del impacto, la fuerza empleada y la atención médica que recibió De Miguel sobre el campo antes de ser retirado en camilla. La sanción confirma el castigo más alto contemplado para este tipo de conductas. De aplicarse en el calendario previsto, Owono no volvería a jugar con el Andorra hasta febrero como mínimo.

El entrenador del FC Andorra, Carles Manso, afirmó que el arquero atraviesa “los peores momentos prácticamente de su vida”. El club le concedió libertad para decidir cuándo volverá a los entrenamientos y a los partidos.

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“Es una situación muy sensible porque es una situación que no hemos tenido que vivir nadie, que él, sobre todo, como principal implicado, es un tema de gestión muy complicado y tenemos que respetar su proceso, su intimidad. Ahora mismo nos consta que está con su familia, con su gente, con amigos, con su pareja, y evidentemente esto poco a poco imaginamos que le ayudará a llevar la situación de una mejor manera, pero es obvio que ahora mismo está pasando los peores momentos prácticamente de su vida”, afirmó Manso hace algunos días.

El futbolista fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos

La trágica acción ocurrió a principios de noviembre. Jesús de Miguel, de 30 años, fue trasladado a cuidados intensivos después de la colisión y murió horas más tarde, a las 08:00, en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria. El encuentro fue suspendido de inmediato. Durante el regreso nocturno del plantel y el cuerpo técnico del Andorra desde Tenerife, la incertidumbre predominó mientras esperaban noticias sobre la evolución del futbolista del club canario.

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Una persona cercana a Owono relató que el entorno del portero conocía la gravedad de la situación, aunque no esperaba el desenlace. “No sabíamos qué iba a pasar. Sabíamos que estaba en una situación difícil, pero nunca piensas en el peor de los casos”, declaró a The Athletic, suplemento deportivo de The New York Times.

El martes por la tarde, una fuente vinculada a un compañero del arquero en la selección de Andorra aseguró que el futbolista estaba aislado en su casa, sin teléfono móvil y desconectado del exterior. El propio Owono difundió un mensaje a través del Andorra el miércoles posterior al episodio. “Estos han sido los días más difíciles de mi vida”, expresó el arquero, antes de transmitir sus condolencias a los familiares y allegados de De Miguel.

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“Siento un dolor inmenso por la pérdida de Jesús”, escribió. “Sé que habrá muchos asuntos que resolver, y afrontaré lo que venga con el máximo respeto. Pero en este momento, honestamente, no puedo pensar en otra cosa que no sea Jesús y el dolor que estamos atravesando”.

Jesús Owono continúa con su recuperación y todavía no volvió a los entrenamientos con Andorra FC (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Jesús Lázaro Owono Ngua nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y se mudó a San Sebastián a los ocho años para reunirse con su madre, que ya vivía en Europa. “Dejé atrás a la mayor parte de mi familia”, recordó en 2023 durante una entrevista con el podcast On the Whistle.

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El arquero explicó que su objetivo inicial no estaba ligado al fútbol: “Perseguía un sueño, no para jugar al fútbol, sino para volver con mi madre”. En sus primeros años se formó en las categorías inferiores de Antiguoko y de la Real Sociedad. En ese período compartió formación con Martin Zubimendi, actual jugador del Arsenal, y Ander Barrenetxea. Owono comenzó como delantero, pero un choque accidental con el arquero de su propio equipo lo llevó a cambiar de posición cuando tenía 12 años.

A los 16 se incorporó al Deportivo Alavés y también jugó en el Club San Ignacio, de la cuarta división española. Debutó en LaLiga en enero de 2022, el mismo mes en que se destacó con Guinea Ecuatorial en la Copa Africana de Naciones. En los octavos de final ante Mali atajó dos penales en la tanda decisiva.

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Permaneció como suplente durante cuatro temporadas en el Alavés antes de llegar cedido al Andorra en 2025. El club concretó su fichaje definitivo en agosto, después de que se consolidara como titular. Personas que lo conocieron en sus etapas formativas lo describieron como un jugador cercano y accesible, mientras que una fuente de su antiguo club afirmó que enfrentaría un juicio público de personas que desconocen las circunstancias y a la persona involucrada.