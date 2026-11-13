Aeronáutica Civil Guatemala emite un pedido claro: mantener la calma ante la crisis aérea en Estados Unidos

La Dirección General de Aeronáutica Civil recomendó a los pasajeros no difundir rumores y consultar con las aerolíneas, luego de que la FAA ordenara detener los despegues en todo el territorio estadounidense. (Dirección General de Aeronautica Civil de Guatemala)

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La DGAC de Guatemala informó este viernes que la FAA de Estados Unidos ordenó la suspensión de los despegues en todos los aeropuertos del país hasta nuevo aviso, debido a una falla de comunicaciones en el control de tráfico aéreo. La medida puede provocar atrasos y cambios en los vuelos de llegada y salida desde y hacia territorio estadounidense.

La Dirección General de Aeronáutica Civil pidió a los pasajeros mantener la calma, no compartir rumores ni información sin confirmar y consultar directamente con las aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto. El organismo indicó que mantiene comunicación con autoridades aeronáuticas internacionales y que actualizará la situación a medida que reciba datos verificados.

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La orden permitió que los aviones que ya estaban en el aire continuaran hacia sus destinos y aterrizaran con normalidad, pero dejó en tierra a las aeronaves que aguardaban autorización para partir. Flightradar24 registró unos 3.100 aviones en vuelo rumbo a aeropuertos estadounidenses cuando se anunció la paralización, sin nuevos despegues desde entonces.

La Dirección General de Aeronáutica Civil recomendó a los pasajeros no difundir rumores y consultar con las aerolíneas, luego de que la FAA ordenara detener los despegues en todo el territorio estadounidense. (Dirección General de Aeronautica Civil de Guatemala)

Una falla de comunicaciones en todos los centros de control

El problema alcanzó a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta de Estados Unidos, según el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy. Técnicos de la Administración Federal de Aviación investigaban el origen de la interrupción, que sorprendió a pilotos y controladores en distintos puntos del país.

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La FAA calificó la inmovilización como una medida adoptada por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”. La decisión tuvo impacto inmediato en las operaciones de las principales terminales aéreas.

En el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, un piloto consultó por radio por qué se habían detenido las salidas. “Desconocemos el motivo. Solo sabemos que es indefinido y afecta a todo Estados Unidos”, respondió un controlador, de acuerdo con grabaciones difundidas por ATC.com.

Una situación similar ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. La torre de control comunicó a un piloto de Southwest Airlines que estaba vigente una orden nacional de inmovilización, sin un plazo definido para levantarla.

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La aplicación Flighty contabilizó más de 30.000 vuelos programados para el resto de la jornada tras el inicio de la suspensión. FlightAware registró casi 7.000 vuelos demorados o cancelados dentro de Estados Unidos, con origen o destino en el país.

Los aeropuertos de Atlanta, Miami, Los Ángeles y JFK de Nueva York confirmaron que los despegues estaban suspendidos. Las terminales recomendaron verificar el estado de cada vuelo con la aerolínea antes de viajar al aeropuerto.

Sin indicios de un ataque y sin plazo para normalizar los vuelos

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que no había indicios de un ataque contra el país. “Esto no es otro 11 de septiembre, esto es una interrupción en las telecomunicaciones”, sostuvo.

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Ante una pregunta sobre la posibilidad de un ciberataque, Mullin evitó anticipar conclusiones: “¿Sabemos aún qué lo causó? No. Vamos a investigarlo, pero no voy a hacer suposiciones”. También aseguró que las autoridades tenían localizados todos los vuelos y que “todos están a salvo”.

El funcionario descartó un vínculo entre la falla del control aéreo y una interrupción previa en los servicios de Microsoft. Sobre la duración de la contingencia, señaló: “No hemos hablado de ningún plazo. Esto va a llevar algún tiempo”.

Un representante del Congreso que pidió mantener su identidad en reserva indicó a The New York Times que el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento de Defensa aún no tenían claridad sobre el origen de la interrupción.

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Mullin recordó que la última paralización total de la aviación civil estadounidense se produjo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando los aviones que estaban en ruta recibieron la orden de aterrizar en aeropuertos disponibles. La FAA también dispuso una suspensión nacional en enero de 2023, durante menos de dos horas, por una falla en el sistema de Avisos a las Misiones Aéreas, que alerta a los pilotos sobre riesgos potenciales durante el vuelo.

American Airlines comunicó que las aeronaves ya en el aire conservarían sus rutas originales, aunque advirtió que su programación podría sufrir alteraciones durante el resto de la jornada. Si la inmovilización se prolonga, los retrasos podrían derivar en cancelaciones masivas porque las tripulaciones alcanzarían sus límites de jornada laboral, con consecuencias para las operaciones durante todo el fin de semana.

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