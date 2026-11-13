Demoras y desvío: qué pasa con los vuelos programados para hoy desde Argentina a Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza

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Esta tarde se supo que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó la suspensión nacional de todos los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, después de informar problemas graves en las comunicaciones del control de tránsito aéreo.

La medida permite que las aeronaves que ya están en vuelo aterricen, pero impide el despegue de los aviones que permanecen en tierra.

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En Argentina, hay dudas con los vuelos que salen de Ezeiza a EEUU esta noche, aunque empezaron a aparecer los carteles de “demorado” en la pantallas del Aeropuerto de Ezeiza. En principio, el primer afectado sería un vuelo de Delta (DL114) a Nueva York, que ya figura como demorado en las pantallas.

Estos son los vuelos programados para hoy a EEUU:

20:05 - Delta - Nueva York (DL114)

20:50 - American Airlines - Nueva York (AA954)

21:30 - American Airlines - Miami (AA900)

21:30 - Delta - Atlanta (DL110)

22:05 - United Airlines -Houston - (UA818)

22:30 - American Airlines - Dallas (AA996)

22:45 - Aerolíneas Argentinas - Miami (AR1302)

23:00 - American Airlines - Miami (AA934)

23:55 - United Airlines - Houston (UA832)

23:55 - American Airlines - Miami (AA908)

American Airlines emitió un breve comunicado antes de las 20 de Argentina. “La FAA ha suspendido temporalmente las salidas de vuelos en todo el país. Los vuelos que ya están en el aire pueden continuar hacia sus destinos. Nuestra operación se verá afectada durante el resto del día, dependiendo de cuánto tiempo permanezca vigente esta medida por parte de la FAA”, dijo de empresa aérea de EEUU.

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American Airlines tenía 7 vuelos programados para la noche del 13 de noviembre (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Tan pronto como la FAA levante esta restricción, todo el equipo de American trabajará para ayudar a que nuestros clientes continúen su viaje lo antes posible”, agregó American.

Sus dos primeras salidas de hoy, a Nueva York y Miami, ya figuran en las pantallas de Ezeiza como “demorados”.

Desde Aerolíneas Argentinas, en tanto, explicaron que su único vuelo a Estados Unidos programada para hoy a las 22:45 se reprogramó las las 4 de la madrugada de mañana sábado 14 de noviembre.

Hay un vuelo de la línea de bandera local, que viajaba a Miami al momento que se emitió la orden de aterrizar para los vuelos locales en EEUU. Se trata del AR1304, que sobrevolaba Colombia a las 20 de Buenos Aires.

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Latam, en tanto, aseguraron estar “monitoreando la situación y trabajando para ofrecer las mejores alternativas posibles a nuestros pasajeros que puedan verse afectados, incluyendo opciones de flexibilidad para facilitar la reprogramación de sus viajes”.

La empresa tenía en viaje un vuelo a Miami, que había salido al mediodía de Buenos Aires, que fue “desviado a Medellín”, según detalló a Infobae, sin más información.

Qué se sabe de lo que pasó en EEUU

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró durante una conferencia de prensa que no había señales de una agresión contra Estados Unidos. “No hay indicios de que se trate de un ataque malintencionado contra nosotros. Por ahora, solo se trata de una interrupción en las telecomunicaciones”, afirmó.

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Mullin anticipó que el problema no tendría una solución inmediata, aunque sostuvo que los pasajeros y las aeronaves estaban seguros. “No se va a resolver en una hora”, dijo, antes de agregar: “Todos están a salvo. Los vuelos están confirmados y el público no debe tener ningún motivo de preocupación”.

Sean Duffy, secretario de Transporte de EEUU (REUTERS/Eric Lee/File Photo)

El funcionario descartó además una comparación con los atentados del 11 de septiembre de 2001: “Esto no es otro 11-S. Esto es una interrupción en las telecomunicaciones”.

Consultado sobre la posibilidad de un ciberataque o sobre un hecho comparable con el ataque contra las Torres Gemelas, evitó atribuir una causa. “¿Sabemos aún qué lo causó? No. Vamos a investigarlo, pero no voy a hacer suposiciones”, respondió, y señaló que el gobierno divulgaría los resultados a medida que obtuviera información confirmada.

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El origen de la interrupción tampoco estaba claro para el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ni para el Departamento de Defensa, según un representante del Congreso que pidió no ser identificado y fue citado por The New York Times.

La paralización alcanzó una jornada con más de 30.000 vuelos programados para el resto del día, según la aplicación de seguimiento Flighty. Si la suspensión se prolonga, las demoras podrían transformarse en cancelaciones porque las tripulaciones alcanzarían sus límites de jornada laboral, con efectos durante todo el fin de semana.