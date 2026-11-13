Economía

Demoras y desvío: qué pasa con los vuelos programados para hoy desde Argentina a Estados Unidos

Cuáles son los despegues programados para las próximas horas y los primeros que aparecen como “demorados”. Qué dicen, por el momento, las líneas aéreas que operan en el país

Aeropuerto Ezeiza
El Aeropuerto Internacional de Ezeiza
Guardar

Esta tarde se supo que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó la suspensión nacional de todos los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, después de informar problemas graves en las comunicaciones del control de tránsito aéreo.

La medida permite que las aeronaves que ya están en vuelo aterricen, pero impide el despegue de los aviones que permanecen en tierra.

PUBLICIDAD

En Argentina, hay dudas con los vuelos que salen de Ezeiza a EEUU esta noche, aunque empezaron a aparecer los carteles de “demorado” en la pantallas del Aeropuerto de Ezeiza. En principio, el primer afectado sería un vuelo de Delta (DL114) a Nueva York, que ya figura como demorado en las pantallas.

Estos son los vuelos programados para hoy a EEUU:

  • 20:05 - Delta - Nueva York (DL114)
  • 20:50 - American Airlines - Nueva York (AA954)
  • 21:30 - American Airlines - Miami (AA900)
  • 21:30 - Delta - Atlanta (DL110)
  • 22:05 - United Airlines -Houston - (UA818)
  • 22:30 - American Airlines - Dallas (AA996)
  • 22:45 - Aerolíneas Argentinas - Miami (AR1302)
  • 23:00 - American Airlines - Miami (AA934)
  • 23:55 - United Airlines - Houston (UA832)
  • 23:55 - American Airlines - Miami (AA908)

American Airlines emitió un breve comunicado antes de las 20 de Argentina. “La FAA ha suspendido temporalmente las salidas de vuelos en todo el país. Los vuelos que ya están en el aire pueden continuar hacia sus destinos. Nuestra operación se verá afectada durante el resto del día, dependiendo de cuánto tiempo permanezca vigente esta medida por parte de la FAA”, dijo de empresa aérea de EEUU.

PUBLICIDAD

American Airlines tenía 7 vuelos programados para la noche del 13 de noviembre (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
American Airlines tenía 7 vuelos programados para la noche del 13 de noviembre (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Tan pronto como la FAA levante esta restricción, todo el equipo de American trabajará para ayudar a que nuestros clientes continúen su viaje lo antes posible”, agregó American.

Sus dos primeras salidas de hoy, a Nueva York y Miami, ya figuran en las pantallas de Ezeiza como “demorados”.

Desde Aerolíneas Argentinas, en tanto, explicaron que su único vuelo a Estados Unidos programada para hoy a las 22:45 se reprogramó las las 4 de la madrugada de mañana sábado 14 de noviembre.

Hay un vuelo de la línea de bandera local, que viajaba a Miami al momento que se emitió la orden de aterrizar para los vuelos locales en EEUU. Se trata del AR1304, que sobrevolaba Colombia a las 20 de Buenos Aires.

Latam, en tanto, aseguraron estar “monitoreando la situación y trabajando para ofrecer las mejores alternativas posibles a nuestros pasajeros que puedan verse afectados, incluyendo opciones de flexibilidad para facilitar la reprogramación de sus viajes”.

La empresa tenía en viaje un vuelo a Miami, que había salido al mediodía de Buenos Aires, que fue “desviado a Medellín”, según detalló a Infobae, sin más información.

Qué se sabe de lo que pasó en EEUU

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró durante una conferencia de prensa que no había señales de una agresión contra Estados Unidos. “No hay indicios de que se trate de un ataque malintencionado contra nosotros. Por ahora, solo se trata de una interrupción en las telecomunicaciones”, afirmó.

Mullin anticipó que el problema no tendría una solución inmediata, aunque sostuvo que los pasajeros y las aeronaves estaban seguros. “No se va a resolver en una hora”, dijo, antes de agregar: “Todos están a salvo. Los vuelos están confirmados y el público no debe tener ningún motivo de preocupación”.

Sean Duffy, secretario de Transporte de EEUU (REUTERS/Eric Lee/File Photo)
Sean Duffy, secretario de Transporte de EEUU (REUTERS/Eric Lee/File Photo)

El funcionario descartó además una comparación con los atentados del 11 de septiembre de 2001: “Esto no es otro 11-S. Esto es una interrupción en las telecomunicaciones”.

Consultado sobre la posibilidad de un ciberataque o sobre un hecho comparable con el ataque contra las Torres Gemelas, evitó atribuir una causa. “¿Sabemos aún qué lo causó? No. Vamos a investigarlo, pero no voy a hacer suposiciones”, respondió, y señaló que el gobierno divulgaría los resultados a medida que obtuviera información confirmada.

El origen de la interrupción tampoco estaba claro para el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ni para el Departamento de Defensa, según un representante del Congreso que pidió no ser identificado y fue citado por The New York Times.

La paralización alcanzó una jornada con más de 30.000 vuelos programados para el resto del día, según la aplicación de seguimiento Flighty. Si la suspensión se prolonga, las demoras podrían transformarse en cancelaciones porque las tripulaciones alcanzarían sus límites de jornada laboral, con efectos durante todo el fin de semana.

Temas Relacionados

Vuelos internacionalesEzeizaEstados UnidosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron desde sus precios mínimos del año y el riesgo país tuvo una leve caída

El panel tecnológico Nasdaq cedió 0,9%, a la vez que las acciones de Nvidia retrocedieron 2,4%. El MSCI Merval ganó 3,1% y el riesgo país cedió a 830 puntos básicos. El dólar siguió a $1.570 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 40 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron desde sus precios mínimos del año y el riesgo país tuvo una leve caída

La industria llegó a su pico de 2026 en uso de fábricas y máquinas, pero quedó por debajo del año pasado

El indicador del Indec repuntó a 60,1% y alcanzó su mejor registro de 2026, aunque se ubicó por debajo de septiembre del año pasado. Los sectores que traccionaron

La industria llegó a su pico de 2026 en uso de fábricas y máquinas, pero quedó por debajo del año pasado

Créditos hipotecarios: cuál es el cambio que permitirá a más familias acceder a un préstamo para vivienda

El Gobierno anunció una nueva licitación de $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses destinados a financiamiento hipotecario. Qué cambia respecto a las subastas previas

Créditos hipotecarios: cuál es el cambio que permitirá a más familias acceder a un préstamo para vivienda

Orlando Ferreres: "La inflación de noviembre tampoco va a ser muy baja"

El economista cuestionó las chances de cumplir la meta anual tras el dato de octubre, que superó las estimaciones privadas y cerró en 2,2 por ciento

Orlando Ferreres: "La inflación de noviembre tampoco va a ser muy baja"

Los salarios registrados subieron 1,9% y empataron contra la inflación en septiembre

Los sueldos de los trabajadores privados empardaron al IPC del noveno mes del año, mientras las remuneraciones de los empleados públicos quedaron 0,1 puntos porcentuales por debajo

Los salarios registrados subieron 1,9% y empataron contra la inflación en septiembre

DEPORTES

Argentina empata el clásico ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

Argentina empata el clásico ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

Racing goleó 5-1 a Independiente en el clásico del fútbol femenino y complicó a las Diablas en la lucha por la permanencia

Se conoció la sanción que le impusieron al arquero Owono tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús De Miguel

El cambio en la tabla de posiciones que beneficia a Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana: las combinaciones necesita

La determinación que tomó el club de rugby cordobés con el entrenador detenido por atacar a un hombre en una pizzería

TELESHOW

Débora Nishimoto abrió el álbum de fotos de su despedida de soltera: "La felicidad a flor de piel"

Débora Nishimoto abrió el álbum de fotos de su despedida de soltera: "La felicidad a flor de piel"

Bizarrap anticipó el destino de sus Music Sessions tras años de éxitos: “Está llegando a su fin”

El Chato Prada, a corazón abierto tras su separación de Lourdes Sánchez: "La voy a amar siempre"

El gesto de Martín Migueles luego de la aparición del video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron sus días en Miami a semanas de su boda: el nuevo integrante de su familia

INFOBAE AMÉRICA

Copa Airlines advirtió sobre demoras y cancelaciones por la restricción temporal de vuelos en Estados Unidos

Copa Airlines advirtió sobre demoras y cancelaciones por la restricción temporal de vuelos en Estados Unidos

Aeronáutica Civil Guatemala emite un pedido claro: mantener la calma ante la crisis aérea en Estados Unidos

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

El Salvador registró 22 feminicidios y muertes violentas de mujeres hasta octubre, según Ormusa

La central Ernesto Guevara queda completamente fuera del sistema eléctrico tras la avería de su línea dos