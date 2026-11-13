Copa Airlines advirtió sobre demoras y cancelaciones en Centroamérica por la restricción temporal de vuelos en Estados Unidos

Pasajeros esperan dentro de la terminal después de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. emitiera una orden de inmovilización de aeronaves a nivel nacional "debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad". (REUTERS/Elijah Nouvelage)

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Copa Airlines informó este viernes que la restricción temporal de las operaciones aéreas en Estados Unidos dispuesta por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) puede provocar demoras y cancelaciones en los vuelos de la compañía con origen o destino en ese país.

En un comunicado de prensa, la aerolínea indicó que la medida, conocida como ground stop, afecta tanto a las llegadas como a las salidas. La empresa recomendó a sus pasajeros consultar el estado de sus itinerarios en su sitio web o aplicación móvil antes de trasladarse al aeropuerto.

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“Nos mantenemos en contacto con las entidades correspondientes y daremos seguimiento a las actualizaciones de las autoridades aeronáuticas”, señaló Copa Airlines en la comunicación dirigida a los viajeros.

Copa Airlines advirtió sobre posibles demoras y cancelaciones en sus vuelos con origen o destino en Estados Unidos. (Cortesía: X)

La compañía no precisó el número de vuelos afectados ni detalló rutas concretas. En cambio, pidió a los pasajeros con trayectos desde o hacia Estados Unidos que revisen la información actualizada mediante sus canales oficiales.

La recomendación alcanza a quienes tengan vuelos programados durante la vigencia de las restricciones y a los viajeros que puedan enfrentar cambios posteriores en sus conexiones por el impacto operativo de la medida.

La FAA ordenó mantener en tierra los vuelos que debían despegar

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó una detención nacional de despegues por “circunstancias extraordinarias” y razones de seguridad, de acuerdo con la información publicada por la autoridad aeronáutica y medios estadounidenses.

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El problema se vinculó con fallas de comunicación que afectaron a los centros de control de tránsito aéreo encargados de coordinar vuelos entre aeropuertos. Los aviones que ya estaban en el aire pudieron continuar hacia sus destinos, mientras que las llegadas internacionales quedaron sujetas a una evaluación caso por caso, según informó CNN.

La plataforma de estado del Sistema Nacional del Espacio Aéreo de la FAA registraba demoras y restricciones en diversos aeropuertos este viernes. La situación puede modificar los horarios de despegue, las conexiones y la programación posterior de las aerolíneas.

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