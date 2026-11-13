Cuba

La central Ernesto Guevara queda completamente fuera del sistema eléctrico tras la avería de su línea dos

Una fuga de aceite en una turbina dejó sin generación a la planta de Santa Cruz del Norte justo cuando otras instalaciones clave ya estaban fuera de servicio. El sistema apenas cubría el 32% de la electricidad que el país necesitaba.

Ilustración con una torre de alta tensión, una central térmica, un enchufe desconectado en el suelo y una línea de postes eléctricos.
Las tres unidades generadoras de la planta de Mayabeque acumulan 295 MW de capacidad y permanecen inoperativas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, quedó completamente fuera del Sistema Eléctrico Nacional este viernes 13 de noviembre tras la salida de su unidad dos por un salidero de aceite en una pieza de turbina.

Las tres unidades de la planta, con una capacidad instalada conjunta de 295 MW, permanecen inoperativas.

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La avería ocurrió a las 08:55 de la mañana y dejó sin generación a una instalación que ya tenía su unidad uno fuera de servicio desde el incendio del 16 de octubre, mientras la unidad tres se encontraba en mantenimiento. La Unión Eléctrica informó la falla a través de sus redes sociales.

Para el horario de máxima demanda nocturna, el sistema dispondría de 900 MW frente a una demanda de 2,800 MW, con un déficit de 1,900 MW y una afectación estimada de 1,930 MW. Esa generación cubriría apenas el 32% de la electricidad requerida, según datos de la Unión Eléctrica difundidos por el medio CiberCuba.

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A las 06:00 de la mañana, la disponibilidad era de 900 MW ante una demanda de 2,142 MW, con 1,245 MW afectados. El día anterior, los cortes se extendieron durante las 24 horas, incluida la madrugada, y alcanzaron un máximo de 1,920 MW a las 7:00 de la noche.

Tres chimeneas industriales con franjas de colores sobre una turbina rota que gotea líquido negro y presenta cables cortados en la base.
La Unión Eléctrica estimó una afectación de 1,930 MW durante el horario de máxima demanda nocturna por el problema de la planta. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida total de la planta de Santa Cruz del Norte coincidió con otras averías en el parque termoeléctrico. La unidad de la CTE Antonio Guiteras, en Matanzas y considerada la mayor central del país, estaba fuera del sistema desde el 11 de noviembre por un salidero en el economizador.

Según CiberCuba, también permanecían averiadas la unidad dos de la CTE Felton y la unidad seis de la CTE Renté. Las limitaciones adicionales de la generación térmica sumaban 283 MW, de acuerdo con el parte diario de la Unión Eléctrica.

La CTE Felton, ubicada en Holguín, tiene una capacidad total cercana a 510 MW y tampoco contaba con unidades disponibles. Su unidad uno inició el 9 de noviembre un mantenimiento programado de 21 días para limpiar la caldera, mientras la unidad dos continuaba averiada.

La afectación máxima del sistema aumentó de forma consecutiva durante noviembre: fue de 1,764 MW el día nueve, 1,816 MW el diez, 1,883 MW el once y 1,920 MW el doce. La previsión para el viernes superaba esos registros mensuales.

Los cortes del servicio eléctrico en Cuba han registrado incrementos consecutivos diarios durante este mes de noviembre.
Los cortes del servicio eléctrico en Cuba han registrado incrementos consecutivos diarios durante este mes de noviembre.

Una planta soviética con 349 incidencias durante 2026

La central Ernesto Guevara, construida con tecnología soviética y concluida en 1991, acumuló 349 eventos documentados de incidencias durante 2026. Sus tres unidades fallaron simultáneamente el 21 de marzo, mientras la unidad uno sufrió interrupciones en febrero, abril y mayo.

La unidad dos había salido de servicio el 9 de julio por una fuga en el economizador. El deterioro más reciente se profundizó el 16 de octubre, cuando una fuga de aceite en la parte frontal del rotor de la unidad uno provocó un incendio que fue extinguido sin víctimas, aunque el bloque permaneció fuera de operación durante casi un mes.

Los parques solares fotovoltaicos aportaron 2,220 MWh el jueves y alcanzaron una potencia máxima de 345 MW. Sin embargo, esa generación no opera de noche, cuando se concentran los déficits más altos y los apagones más prolongados.

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