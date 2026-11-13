El cambio en la tabla de posiciones que beneficia a Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana: las combinaciones necesita

Independiente le ganó a Riestra en la última fecha y, a raíz de todo lo sucedido, sueña con clasificar a las copas internacionales de 2027

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“Estamos expectantes para la clasificación a la Sudamericana”. La declaración del entrenador de Independiente, Jadson Viera, en la jornada de este jueves en una radio de Uruguay llamó la atención porque el club ya se había quedado afuera de cualquier posibilidad de poder aspirar al boleto hacia el certamen continental, pero el boletín 6974 emitido por el Tribunal de Disciplina de la AFA le dio una mínima ilusión, luego de que un fallo del organismo confirmó que superó a Defensa y Justicia en el desempate por fair play y escaló al 13° lugar de la Tabla Anual.

Ambos equipos terminaron igualados en todos los criterios: puntos (47), diferencia de gol (+3) y goles a favor (39). A partir de ahí, el siguiente ítem derivó en la tabla general de juego limpio, en la que todos los equipos inician con un total de 1.000 puntos y restan una unidad ante cada amonestación, tres por expulsión a causa de segunda amarilla y cinco si se trata de una tarjeta roja directa, según consta en el artículo 25 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol.

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Esta cuestión le dio un guiño al Rojo en la definición, ya que el Halcón sufrió cinco tarjetas amarillas durante el encuentro contra Boca Juniors en la Bombonera y, a raíz de la comunicación del Tribunal de Disciplina, también se supo que recibió cuatro expulsiones directas a los directores técnicos Gino Claudio Navone, Gustavo Sikan y Gastón Patricio Saccani, además del auxiliar Gastón Machín. Todos recibieron un partido de sanción o una multa de 21 valores entrada equivalente a $1.050.000 cada una.

De esta manera, el conjunto de Florencio Varela restó 25 puntos en la tabla de fair play, alcanzó un piso de 870 unidades y quedó por debajo del Rojo, que solo recibió una amarilla en la victoria 2-1 ante Deportivo Riestra y finalizó en 877 puntos, según precisó el estadígrafo Silvio Maverino. Esta situación quedó confirmada después de que la Liga Profesional dio a conocer las posiciones finales de la Anual en su página oficial con Independiente en la 13° colocación. Cabe aclarar que solo se contemplan las tarjetas mostradas en la fase de grupos del Apertura y Clausura a jugadores y cuerpo técnico de cada equipo.

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La página de la Liga Profesional dio a conocer que Independiente desplazó a Defensa y Justicia y se quedó con el 13° lugar

Bajo este escenario, el cuadro de Avellaneda necesita una combinación de resultados para acceder a la Copa Sudamericana 2027, mientras que Defensa y Justicia se quedó sin posibilidades de participar en competencias internacionales de ese calendario vía tabla general. Ambos siguen en carrera por el título del Clausura y, de ser campeones, irán a la Libertadores 2027.

El Rojo debe esperar que Estudiantes supere al Palmeiras y salga campeón de la Copa Libertadores, que Boca Juniors gane la Copa Argentina o la Sudamericana y que el vencedor del Torneo Clausura salga de los 10 primeros equipos de la Tabla Anual. Si todo esto sucede, obtendrá su lugar a la próxima Sudamericana, un trofeo que ganó en dos oportunidades (2010 y 2017) y en el que fue eliminado en 2025 por un fallo de Conmebol tras registrar diferentes disturbios en su estadio durante un partido de octavos de final contra Universidad de Chile.

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El duelo que condenó al Halcón también significó la consagración de Boca Juniors como campeón de Liga, luego de haber sido el equipo que acumuló más puntos en 2026. El título le aseguró un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores junto a Belgrano (campeón del Torneo Apertura) y Rosario Central (segundo en la tabla acumulada). Argentinos Juniors quedó tercero e iría al Repechaje. Los que irían a la Sudamericana por Tabla Anual serían Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez, River Plate, Instituto y Lanús. Esto también podría modificarse si se liberan cupos.

EL CRONOGRAMA PARA LOS OCTAVOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA 2026

Viernes 20 de noviembre

20:00 Vélez-Belgrano de Córdoba

Sábado 21 de noviembre

15:00 Defensa y Justicia-Barracas Central

17:00 Argentinos Juniors-Independiente

Domingo 22 de noviembre

16:00 Rosario Central-Gimnasia de Mendoza

19:00 River-Lanús

22:00 Instituto-Huracán

Lunes 23 de noviembre

17:00 Gimnasia y Esgrima La Plata-Newell’s

Miércoles 25 de noviembre

21:00 Boca-Independiente Rivadavia

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual