Sociedad

Chocaron dos lanchas en un lago de Córdoba y una joven resultó herida

Nueve personas viajaban por el embalse de Villa Santa Cruz del Lago cuando las embarcaciones impactaron. La herida fue trasladada al Hospital Domingo Funes y se investigan las causas

Nueve personas viajaban en las embarcaciones al momento de la colisión
Nueve personas viajaban en las embarcaciones al momento de la colisión
Guardar

Dos lanchas chocaron en el lago San Roque durante la tarde de este jueves, a la altura de barrio Lago Azul, en Villa Santa Cruz del Lago, provincia de Córdoba. Como consecuencia del impacto, una joven de 19 años sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada al Hospital Domingo Funes.

El episodio ocurrió en un sector cercano al Club Náutico, en aguas del embalse. Personal policial acudió después de recibir un aviso sobre el choque entre las embarcaciones y las circunstancias de la colisión son investigadas.

PUBLICIDAD

En las dos lanchas viajaban nueve personas, de acuerdo con la información policial. El comisario mayor Hernán Guayanes indicó que los ocupantes integraban un mismo grupo de amigos y precisó que la joven llegó por sus propios medios al centro de salud regional.

Hasta el momento, no se informaron otros heridos a raíz del accidente. Tampoco trascendió un parte médico actualizado sobre la evolución de la joven, más allá del traumatismo de cráneo informado tras el ingreso al hospital.

Por ahora, no se conocieron precisiones sobre cómo se produjo la colisión. Las actuaciones policiales y judiciales buscan establecer qué maniobras realizaron los conductores, bajo qué condiciones navegaban las lanchas y si alguno de esos elementos tuvo incidencia en el impacto.

PUBLICIDAD

La Policía investiga las circunstancias en las que chocaron las dos lanchas
La Policía investiga las circunstancias en las que chocaron las dos lanchas

La pesquisa incluirá el relevamiento de los elementos disponibles y los testimonios de las personas que viajaban en las embarcaciones.

El lago San Roque concentra actividades recreativas, deportivas y turísticas durante buena parte del año. La Provincia realiza controles en los principales embalses sobre la documentación de las embarcaciones, las licencias de los conductores y los elementos de seguridad. De esos operativos participaron Seguridad Náutica, la Dirección de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba y la Prefectura Naval Argentina.

El accidente ocurrió en un período en el que el lago San Roque registraba un nivel elevado tras las lluvias de fines de octubre. Según los datos difundidos el 7 de noviembre a partir de mediciones de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el embalse tenía una cota de 34,51 metros y se encontraba a 79 centímetros del vertedero, fijado en 35,30 metros.

La altura del lago depende de las precipitaciones en las cuencas de los ríos San Antonio y Cosquín, de los aportes de otros cursos de agua y de las erogaciones del dique. No existe información que vincule ese nivel con la colisión entre las embarcaciones, cuyas causas aún se investigan.

El choque de esta semana ocurrió ocho meses después de otro accidente náutico en el mismo lago San Roque. En marzo, un hombre murió luego de que la lancha en la que viajaba volcara en la zona de Parque Siquiman.

A bordo de aquella embarcación viajaban tres adultos y un menor. Por causas que fueron materia de investigación, la lancha se dio vuelta y los cuatro ocupantes cayeron al agua. No hubo otra embarcación involucrada en ese hecho.

Otras lanchas que navegaban en las inmediaciones auxiliaron a las personas y las trasladaron hasta la costa. El hombre fue rescatado con signos vitales débiles, mientras que los otros tres ocupantes quedaron fuera de peligro.

Efectivos de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a la asistencia, el hombre no logró sobrevivir y un servicio de emergencias confirmó su fallecimiento.

Temas Relacionados

AccidentechoqueCórdobaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan: un investigador de Homicidios habló de un posible accidente y de los períodos sin señal del celular de Pérez

El subcomisario Leandro Simón declaró sobre la inspección a la Ford Ranger de Pérez y Caillava, los resultados orientativos del Luminol y los cortes de señal registrados en uno de los teléfonos del matrimonio

Juicio por Loan: un investigador de Homicidios habló de un posible accidente y de los períodos sin señal del celular de Pérez

Calor, probabilidad de lluvias y alertas en 14 provincias: cómo estará el clima durante el fin de semana

La nubosidad comenzará a llegar en las próximas horas al centro del país y hay chances de tormentas fuertes en varias localidades. Para cuándo se espera el descenso térmico en el AMBA

Calor, probabilidad de lluvias y alertas en 14 provincias: cómo estará el clima durante el fin de semana

Anunciaron un “paro a la japonesa” en Aeroparque y Ezeiza por reclamos salariales: cómo será la medida

Trabajadores de la ANAC representados por ATE anticiparon que la protesta se realizará desde las 6 de la mañana del viernes 13 de noviembre. Afirman que hay un congelamiento de sueldos

Anunciaron un “paro a la japonesa” en Aeroparque y Ezeiza por reclamos salariales: cómo será la medida

La Conferencia Episcopal Argentina le agradeció la visita al papa León XIV: "Hemos vivido días verdaderamente históricos"

"Que estos días no sean solamente un recuerdo inolvidable, sino el comienzo de un tiempo nuevo para nuestra Iglesia, de mayor comunión y ardor misionero", desearon los obispos en una carta pública

La Conferencia Episcopal Argentina le agradeció la visita al papa León XIV: "Hemos vivido días verdaderamente históricos"

Evalúan demoler el bazar chino de Bahía Blanca que se incendió con dos niños en su interior

La estructura quedó con el hierro retorcido y el techo a punto de caerse, dos menores debieron ser rescatados tras el colapso de la escalera interna, y este jueves la Policía volvió a detectar humo en el local clausurado

Evalúan demoler el bazar chino de Bahía Blanca que se incendió con dos niños en su interior

DEPORTES

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes por la Supercopa Argentina: Lucas Alario, Marcos Rojo y Muslera, los elegidos

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi

TELESHOW

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y selló con Barbano la revancha de su noche más polémica en 2024: “Nos trajo hasta acá”

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y selló con Barbano la revancha de su noche más polémica en 2024: “Nos trajo hasta acá”

El discurso de Eduardo Feinmann al ganar el Oro en el Martín Fierro de Cable: “Hacer periodismo es incomodar a quien sea”

La noche soñada de Milo J en los Latin Grammy: cuatro premios y un show con Gustavo Santaolalla

La emoción de Claudia Villafañe al revivir el último partido de Diego Maradona en La Bombonera: "Piel de gallina"

El emotivo In Memoriam de los Martín Fierro de Cable: el recuerdo a Confessore, Chiche, Ernestina, Brandoni y El Negro Oro

INFOBAE AMÉRICA

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos en Bahréin

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos en Bahréin

Presidente del Congreso defiende reformas penales en Honduras y responde a advertencias de la ONU sobre derechos humanos

La concesión de Cemex Nicaragua se extiende por 25 años para extraer caliza en San Rafael del Sur

El crecimiento económico no logra cerrar las brechas del mercado laboral dominicano, según informe

El machismo le gana a los panameños: mitad de encuestados nunca se ha hecho el examen de próstata