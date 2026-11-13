Chocaron dos lanchas en un lago de Córdoba y una joven resultó herida

Nueve personas viajaban en las embarcaciones al momento de la colisión

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Dos lanchas chocaron en el lago San Roque durante la tarde de este jueves, a la altura de barrio Lago Azul, en Villa Santa Cruz del Lago, provincia de Córdoba. Como consecuencia del impacto, una joven de 19 años sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada al Hospital Domingo Funes.

El episodio ocurrió en un sector cercano al Club Náutico, en aguas del embalse. Personal policial acudió después de recibir un aviso sobre el choque entre las embarcaciones y las circunstancias de la colisión son investigadas.

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En las dos lanchas viajaban nueve personas, de acuerdo con la información policial. El comisario mayor Hernán Guayanes indicó que los ocupantes integraban un mismo grupo de amigos y precisó que la joven llegó por sus propios medios al centro de salud regional.

Hasta el momento, no se informaron otros heridos a raíz del accidente. Tampoco trascendió un parte médico actualizado sobre la evolución de la joven, más allá del traumatismo de cráneo informado tras el ingreso al hospital.

Por ahora, no se conocieron precisiones sobre cómo se produjo la colisión. Las actuaciones policiales y judiciales buscan establecer qué maniobras realizaron los conductores, bajo qué condiciones navegaban las lanchas y si alguno de esos elementos tuvo incidencia en el impacto.

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La Policía investiga las circunstancias en las que chocaron las dos lanchas

La pesquisa incluirá el relevamiento de los elementos disponibles y los testimonios de las personas que viajaban en las embarcaciones.

El lago San Roque concentra actividades recreativas, deportivas y turísticas durante buena parte del año. La Provincia realiza controles en los principales embalses sobre la documentación de las embarcaciones, las licencias de los conductores y los elementos de seguridad. De esos operativos participaron Seguridad Náutica, la Dirección de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba y la Prefectura Naval Argentina.

El accidente ocurrió en un período en el que el lago San Roque registraba un nivel elevado tras las lluvias de fines de octubre. Según los datos difundidos el 7 de noviembre a partir de mediciones de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el embalse tenía una cota de 34,51 metros y se encontraba a 79 centímetros del vertedero, fijado en 35,30 metros.

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La altura del lago depende de las precipitaciones en las cuencas de los ríos San Antonio y Cosquín, de los aportes de otros cursos de agua y de las erogaciones del dique. No existe información que vincule ese nivel con la colisión entre las embarcaciones, cuyas causas aún se investigan.

El choque de esta semana ocurrió ocho meses después de otro accidente náutico en el mismo lago San Roque. En marzo, un hombre murió luego de que la lancha en la que viajaba volcara en la zona de Parque Siquiman.

A bordo de aquella embarcación viajaban tres adultos y un menor. Por causas que fueron materia de investigación, la lancha se dio vuelta y los cuatro ocupantes cayeron al agua. No hubo otra embarcación involucrada en ese hecho.

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Otras lanchas que navegaban en las inmediaciones auxiliaron a las personas y las trasladaron hasta la costa. El hombre fue rescatado con signos vitales débiles, mientras que los otros tres ocupantes quedaron fuera de peligro.

Efectivos de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pese a la asistencia, el hombre no logró sobrevivir y un servicio de emergencias confirmó su fallecimiento.