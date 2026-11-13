Sociedad

Fuerte temporal en Salta: las tormentas dejaron 150 heridos, techos volados, calles anegadas y cortes de luz

La tormenta afectó a Embarcación y Senda Hachada. El hospital San Roque reforzó sus guardias con personal y ambulancias de localidades cercanas, mientras EDESA trabaja para reparar los daños en la red eléctrica

Las imágenes registradas durante la tormenta muestran la intensidad de las ráfagas y la lluvia que afectaron a Embarcación durante la tarde del jueves

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Un temporal con lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica azotó este jueves a Embarcación, en el norte de Salta, y obligó a activar el Comité de Emergencia Climática. Las autoridades provinciales y municipales desplegaron operativos de asistencia, salud, seguridad y relevamiento en las zonas afectadas.

El fenómeno se registró durante la tarde del jueves 12 de noviembre y provocó voladuras de techos, caída de árboles y postes de media tensión, cables cortados y calles anegadas en distintos sectores de la localidad. También se registraron daños en viviendas y comercios, además de interrupciones del suministro eléctrico en Embarcación y Senda Hachada.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas y ráfagas para el departamento General José de San Martín. Mientras continúan las tareas de respuesta, se recomienda a los vecinos evitar la circulación por zonas con tendido eléctrico dañado, árboles caídos o acumulación de agua.

El impacto del temporal también exigió una respuesta inmediata del sistema sanitario. El Hospital San Roque de Embarcación atendió, hasta el momento, a 150 personas lesionadas como consecuencia de la tormenta.

Para reforzar la capacidad de atención, el Ministerio de Salud Pública sumó ambulancias y profesionales médicos a las guardias del hospital local. Los equipos enviados proceden de las áreas operativas de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán, con el objetivo de responder a la demanda generada por las lesiones y las emergencias domiciliarias.

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Árboles derribados tras el paso de la tormenta en la localidad salteña
Árboles derribados tras el paso de la tormenta en la localidad salteña

De acuerdo con la información oficial, cuatro pacientes se encontraban bajo evaluación y en proceso de derivación por traumatismos. Entre los diagnósticos iniciales se registraron una fractura de fémur, una fractura de muñeca y una lesión en la ingle. Además, otros cuatro pacientes recibieron asistencia por heridas cortantes en brazos y piernas.

Uno de los casos que demandó mayor complejidad fue el de un niño que fue trasladado en código rojo al hospital de Orán con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave. El paciente fue derivado para recibir atención de mayor complejidad.

El Ministerio de Desarrollo Social movilizó a sus equipos de Emergencia para asistir a las familias afectadas por las voladuras de techo. Las tareas incluyen recorridas por los barrios, relevamientos domiciliarios y la preparación de la logística para entregar elementos de primera necesidad.

Equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas por las lluvias y el viento
Equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas por las lluvias y el viento

Las autoridades también evalúan la habilitación de un posible centro de evacuados, en caso de que las condiciones de las viviendas obliguen a trasladar a familias damnificadas. Las intervenciones se realizan de manera articulada entre las áreas provinciales, el municipio y los organismos de respuesta local.

El Ministerio de Educación y Cultura resolvió suspender las clases en los establecimientos de la zona que resultaron afectados por el temporal. La Secretaría de Gestión Educativa dispuso un relevamiento inmediato a través de los equipos de Supervisión y Mantenimiento Escolar para determinar el alcance de los daños en cada institución.

El agua acumulada y los árboles caídos complicaron la circulación luego de las intensas lluvias
El agua acumulada y los árboles caídos complicaron la circulación luego de las intensas lluvias

Una vez que concluya esa evaluación, los directivos deberán elaborar planes de recuperación de contenidos para garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes. La medida busca evitar riesgos para alumnos, docentes y personal escolar mientras se verifica el estado de los edificios, los accesos y los servicios esenciales.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad envió personal de la Subsecretaría de Defensa Civil para colaborar con los equipos municipales. Los operativos policiales apuntan a facilitar el acceso de ambulancias y cuadrillas de asistencia, ordenar la circulación en los sectores comprometidos y prevenir accidentes en áreas donde quedaron cables en la vía pública o estructuras inestables.

La tormenta provocó daños en la infraestructura eléctrica de EDESA. La empresa informó que los fuertes vientos y las lluvias ocasionaron la caída de numerosos árboles y afectaron instalaciones de media tensión, lo que complicó el suministro en ambas localidades.

Cortes de energía en Embarcación y Senda Hachada
Cortes de energía en Embarcación y Senda Hachada

Para este viernes, el SMN mantiene condiciones de inestabilidad en distintos sectores de la provincia de Salta. Los fenómenos podrían incluir precipitaciones abundantes en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y caída ocasional de granizo. Para las áreas bajo alerta, se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores de manera localizada.

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