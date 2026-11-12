Crimen y Justicia

Una trabajadora sexual fue apuñalada en San Luis y hay un detenido

El agresor ya había requerido sus servicios anteriormente. La víctima intentó tomar distancia de él por identificar actitudes violentas

La Justicia ordenó que el imputado permanezca detenido como medida cautelar para resguardar a la víctima
La Justicia ordenó que el imputado permanezca detenido como medida cautelar para resguardar a la víctima
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Una trabajadora sexual fue operada de urgencia tras recibir una puñalada en el abdomen en San Luis. El presunto agresor quedó con prisión preventiva por 90 días para resguardar a la víctima, en función de las características y la gravedad del hecho investigado.

El imputado es Cristian Omar C., a quien la Fiscalía de Género Nº 1 atribuye, de manera provisoria, el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género en grado de tentativa. El juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, formalizó los cargos y resolvió que continúe detenido durante tres meses.

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En línea con la información a la que pudo acceder el medio local El Chorrillero, la hipótesis de la acusación sostiene que el hombre había requerido sus servicios en ocasiones anteriores. Según la fiscal adjunta Marisol Boschi, el episodio ocurrió el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 23, en las inmediaciones de la avenida Lafinur al 400.

De acuerdo con lo planteado durante la audiencia, ella no había aceptado esos contactos porque había advertido actitudes violentas de su parte. Esa noche, el acusado habría empleado un arma blanca para herir a la víctima en el lado izquierdo del abdomen. Cuando la mujer intentó alejarse del lugar, el agresor intentó atacarla otra vez.

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El pedido de auxilio de la trabajadora sexual llamó la atención de personas que se encontraban cerca. Un hombre se acercó a asistirla, mientras que el sospechoso se habría retirado del lugar. La víctima logró comunicarse con el sistema de emergencias 911 y denunciar lo que había sucedido.

El ataque investigado ocurrió en las inmediaciones de la avenida Lafinur al 400, en la ciudad de San Luis (Google Maps)
El ataque investigado ocurrió en las inmediaciones de la avenida Lafinur al 400, en la ciudad de San Luis (Google Maps)

Con la descripción física y de la ropa que aportó la denunciante, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda. Poco después, localizaron al imputado dentro de un contenedor, a pocos metros del sitio en el que se produjo el ataque, de acuerdo con la información incorporada por la acusación.

La mujer fue trasladada al Hospital Ramón Carrillo. Los informes médicos incorporados a la causa indicaron que padeció un traumatismo penetrante de abdomen y una perforación gástrica. Debido a esas lesiones, requirió una cirugía de urgencia.

La fiscal adjunta pidió que el hombre quedara detenido durante 120 días. Fundamentó su solicitud en los riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y de nuevos hechos que pudieran afectar a la víctima. También señaló que la mujer manifestó temor luego de lo sucedido.

En su declaración, la denunciante refirió que el imputado ya la había abordado de manera violenta en la vía pública. La Fiscalía agregó que Cristian Omar C. registra otras causas penales en trámite, aunque aclaró que algunas permanecen en etapa de investigación y todavía no tienen formulación de cargos.

La defensora oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez, se opuso al pedido de la Fiscalía. La representante cuestionó la existencia de elementos suficientes para sostener, en esta instancia, una intención de matar y el agravante vinculado con la violencia de género.

Agúndez también discutió los riesgos procesales invocados por la acusación. Remarcó que el imputado no tiene condenas y planteó que una prohibición de acercamiento podía ser una medida suficiente para resguardar a la mujer durante la investigación.

Tras escuchar a las partes, Montiveros Chada dio por formalizada la imputación y ordenó la prisión preventiva de Cristian Omar C. por 90 días, un plazo inferior al requerido por la Fiscalía. El juez consideró necesaria la medida cautelar para proteger a la víctima, en función de las características y la gravedad del hecho bajo investigación.

Durante ese período, la causa continuará con la recolección de pruebas y las diligencias que disponga la Fiscalía de Género Nº 1. La situación procesal del imputado será definida en etapas posteriores, bajo el principio de presunción de inocencia.

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