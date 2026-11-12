Crimen y Justicia

Una jubilada murió apuñalada en Catamarca y los principales sospechosos son su pareja y su nieta

“Se decían: ‘Vos la mataste’”, relató una vecina que llegó a ver a la mujer gravemente herida. La investigación busca determinar quién provocó la herida fatal durante un episodio de violencia familiar. Mientras que la nieta permanece detenida, la pareja de la víctima fue internada por diversos cortes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Aurora del Valle Carrizo tenía 76 años y fue asesinada el martes por la noche (Facebook: Claudia Spin)
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La Justicia de Catamarca busca establecer cómo se produjo el homicidio de Aurora del Valle Carrizo, una mujer de 76 años que murió apuñalada durante una discusión familiar en su casa del barrio 920 Viviendas. La investigación analiza la participación de su pareja, Nicolás Mercado (82), y de su nieta, Danna Vega (39). Las dos personas se encontraban en el domicilio al momento del ataque y resultaron heridas.

Carrizo murió el martes por la noche mientras era trasladada al Hospital Interzonal San Juan Bautista. Tras ordenarse la realización de una autopsia, los peritos determinaron que la mujer sufrió un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca.

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Al plantear que la lesión era compatible con un acto homicida, el informe constató que en su cuerpo presentaba otros cortes. Incluso, indicaron que algunos de ellos podrían corresponder a heridas defensivas.

Según indicó El Esquiú, la causa quedó a cargo de la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, después de las primeras actuaciones dirigidas por el fiscal de Instrucción Ricardo Córdoba Andreatta. La prioridad de la Fiscalía es reconstruir la secuencia de la agresión y establecer quién provocó la lesión mortal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La víctima llegó sin signos vitales al centro de salud (Facebook: Hospital Interzonal San Juan Bautista)

Por el momento, se conoció que el ataque ocurrió entre las 21:30 y las 22:00 horas en una casa situada sobre la calle La Pirhua, entre la avenida Argentina Indígena y Teruhan. De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, unos jóvenes que pasaban por el frente de la propiedad advirtieron que la puerta estaba abierta y vieron a Vega forcejear con Mercado.

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Al ser testigos de un aparente episodio de violencia intrafamiliar, el grupo dio aviso a la Policía. Sin embargo, cuando llegaron los servicios de emergencia, Carrizo fue encontrada gravemente herida y tendida en el suelo.

A raíz del fallecimiento de la mujer, Vega quedó detenida como principal sospechosa, tras constatarse que tenía una pequeña lesión en el dedo. Mientras tanto, Mercado sufrió heridas punzantes en la cabeza y un corte en un brazo, por lo que fue asistido e internado con custodia policial. En las primeras horas, ambos estuvieron bajo medidas dispuestas para avanzar con la investigación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La zona en donde se encuentra la vivienda donde ocurrió la pelea y posterior muerte de Carrizo

El expediente no tiene aún una secuencia definitiva sobre lo ocurrido dentro de la casa. Por este motivo, la pesquisa debe establecer si la agresión contra Carrizo fue cometida por Vega, por Mercado o durante un enfrentamiento en el que intervinieron las tres personas.

Otro de los interrogantes a resolver apunta al origen de la discusión y la relación entre las lesiones que presentaban los involucrados. Una de las líneas iniciales apuntaba a conflictos previos entre Carrizo y su nieta, debido a que tiempo atrás le habría pedido que desmantelara una peluquería que funcionaba en una de las habitaciones del domicilio.

Otra versión incorporada a la investigación indicó que Vega pudo haber intervenido en una discusión entre su abuela y Mercado por presuntos episodios de maltrato.

Uno de los relatos que se habrían incorporado a la causa corresponde al de una vecina enfermera que ingresó a la vivienda para asistir a Carrizo, quien relató haber hallado a la mujer en el pasillo, tendida boca abajo y rodeada de sangre. Según su testimonio, la víctima tenía dificultades para respirar mientras aguardaba la llegada de la ambulancia.

Ambulancia blanca con rotulado azul y rojo del SAME Catamarca estacionada en un predio al aire libre
La autopsia constató que la víctima sufrió un shock hipovolémico por una herida de arma blanca que afectó un pulmón. (Gentileza: El Esquiú)

La mujer sostuvo que, en ese momento, Mercado y Vega permanecían dentro de la casa y se acusaban entre sí. “Entre los dos se decían ‘vos la mataste’”, afirmó en declaraciones recogidas por El Ancasti.

De la misma manera, la testigo indicó que había rastros de sangre en las paredes y que observó una cuchilla cerca del cuerpo. También dijo que otra arma blanca fue hallada luego en la vereda. Ambas armas tenían manchas rojizas y fueron enviadas a peritar para determinar si se trataba de sangre humana, a quién pertenecía y si los mangos conservaban huellas que puedan cotejarse.

En ese marco, la vecina cuestionó una versión inicial que sostenía que Carrizo había logrado salir a pedir ayuda, ya que aseguró que la halló dentro de la propiedad. Esas diferencias también son parte de la reconstrucción que realizan los investigadores.

Como parte de las medidas dispuestas, se allanó una vivienda de Valle Chico vinculada a Vega, donde fueron incautados dos teléfonos celulares.

Según evaluaron las autoridades, los resultados de las pericias sobre las armas, las prendas, los teléfonos y las muestras biológicas serán centrales para establecer qué ocurrió durante la discusión familiar. A partir de esto, se podrá definir si corresponde atribuir responsabilidades penales por la muerte de Carrizo.

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