Crimen y Justicia

Asesinaron a tiros a un camionero en Mendoza e investigan si el ataque estuvo vinculado con una discusión en la ruta

La víctima tenía 45 años y falleció en el Hospital Central después de ser baleada en la localidad de Luján de Cuyo; la Fiscalía procura ubicar a cinco personas que viajaban en un Corsa gris

Vista trasera de camioneta policial oscura. Placa con escudo y texto Mendoza Gobierno. Texto Policía en la compuerta. Emblema Chevrolet. Luces azules
Un camionero de 45 años murió por un disparo de arma de fuego tras una disputa vial en Luján de Cuyo. (Policía de Mendoza)
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Un hombre de 45 años fue asesinado ayer tras una pelea en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. La víctima había regresado de un viaje en camión junto a su sobrino, de 19 años, cuando ambos se cruzaron con un automóvil cuyos ocupantes, según las primeras actuaciones, les impedían continuar el recorrido.

El conductor del camión les habría pedido a los ocupantes del automóvil que le permitieran pasar. Esa solicitud derivó en una discusión entre ambos. Según consta en la información inicial, los hombres que iban en el automóvil —un Chevrolet Corsa— comenzaron a insultar a la víctima y a su acompañante.

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De acuerdo con lo informado por el portal Mendoza Today, el intercambio verbal escaló y los ocupantes del vehículo arrojaron piedras contra el camión. La secuencia y la participación concreta de cada una de las personas involucradas forman parte de las cuestiones que deberán ser reconstruidas por los investigadores.

Tras ese episodio, el camionero siguió su marcha hasta una vivienda situada en la calle Teresa O’Connor. Allí descendió su sobrino, mientras el hombre permaneció en el vehículo de gran porte.

Poco después de llegar a la vivienda, el joven escuchó varias detonaciones. Al salir, encontró a su tío tendido en el suelo y con una lesión provocada por un arma de fuego. La información disponible no precisa aún la cantidad de disparos efectuados ni si el atacante descendió del automóvil.

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El hombre, identificado de manera inicial por las siglas M. L. G., fue trasladado al Hospital Central tras recibir asistencia de personal médico. Allí le practicaron maniobras de reanimación, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Los llamados de vecinos y otras personas al 911 alertaron sobre disparos realizados desde un automóvil de color gris. Ese dato es relevante para la investigación, ya que coincide con la descripción del Corsa involucrado en la discusión anterior, aunque la Fiscalía deberá confirmar la relación entre ambas situaciones mediante las pruebas que se incorporen al expediente.

En la escena, se inició el procedimiento para preservar los elementos que puedan aportar información sobre el ataque y sobre el recorrido que realizaron los sospechosos después de los disparos.

La pesquisa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios, que busca establecer cómo se produjo el ataque, identificar a quienes se movilizaban en el vehículo señalado y determinar qué originó la confrontación previa a los disparos. Hasta el momento, no se informaron detenciones.

Hace unos meses, un hombre fue hallado sin vida en el interior de un automóvil en la colectora de la ruta 22 de Río Negro y, en el reciente informe preliminar, las autoridades determinaron que presentaba dos heridas de bala.

La Fiscalía de Homicidios busca identificar a los atacantes y trabaja sin sospechosos detenidos hasta el momento.
La Fiscalía de Homicidios busca identificar a los atacantes y trabaja sin sospechosos detenidos hasta el momento.

La víctima fue identificada como Franco Nicolás Padilla, de 31 años, quien tenía un importante historial delictivo y cuya muerte se investiga en el marco de un robo ocurrido horas antes de que su cuerpo fuera hallado. Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación, Padilla, oriundo de Neuquén, estuvo vinculado a hechos delictivos resonantes de la región, e incluso cumplió una condena previa.

El auto en el que lo encontraron estaba detenido a la vera de la ruta en Fernández Oro. El informe forense, elaborado por el médico forense Marcelo Uzal, precisó que la lesión mortal fue provocada por un proyectil que ingresó por la axila izquierda y salió por el lado derecho de la espalda, con daño en órganos vitales. El profesional precisó que había otras lesiones en el cuerpo, aunque los peritos determinaron que eran previas al episodio y no guardan relación con el ataque.

Los datos proporcionados a la Justicia refuerzan una hipótesis que los investigadores siguen desde el día en que hallaron su cadáver. De acuerdo con lo trascendido, Padilla era uno de los delincuentes que participó en un violento asalto a una vivienda del barrio Rincón Lindo en Cipolletti y habría resultado herido durante un tiroteo que se desató en el interior del inmueble.

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