Crimen y Justicia

Atacaron a tiros a un hombre en su casa de La Plata tras una discusión y buscan a tres personas

La víctima, de 33 años, fue trasladada al Hospital San Martín con una fractura de fémur y una herida en un gemelo. Continúa internado

El episodio ocurrió en una vivienda de la calle 90, entre 18 y 19, en Altos de San Lorenzo (Google Maps)
El episodio ocurrió en una vivienda de la calle 90, entre 18 y 19, en Altos de San Lorenzo (Google Maps)
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Un hombre de 33 años fue atacado a tiros dentro de su casa de Altos de San Lorenzo, en La Plata, y sufrió heridas en las dos piernas. La Policía secuestró el documento de identidad que uno de los presuntos agresores habría perdido durante el forcejeo, un elemento que podría resultar central para identificar a los responsables.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en una vivienda situada en la calle 90, entre 18 y 19. La víctima, identificada como Alberto Juan Ferreira Cañiza, relató que dos hombres y una mujer iniciaron una discusión en la puerta de su domicilio. La confrontación continuó dentro de la propiedad y terminó a lo tiros.

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De acuerdo con el medio local El Día, Ferreira Cañiza intentó retirar de su casa a las tres personas cuando se produjeron los balazos. Uno de los proyectiles le fracturó el fémur al impactar en una de sus piernas, mientras que el otro le causó una herida en un gemelo.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado al Hospital San Martín, donde recibió atención médica. Fuentes del caso indicaron que los policías intentaron tomarle declaración en el centro asistencial, pero su estado de salud no le permitió brindar un testimonio formal en ese momento.

La víctima fue trasladada al Hospital San Martín luego de recibir dos disparos
La víctima fue trasladada al Hospital San Martín luego de recibir dos disparos

Sin embargo, antes de ser derivado, el herido pudo aportar una descripción parcial de quienes estaban en la vivienda. Según su relato, la mujer llevaba una campera rosa y uno de los hombres vestía una camiseta de Estudiantes. También señaló que dos de los involucrados se movilizaban en una motocicleta tipo enduro de color rojo.

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La pesquisa sumó un dato que puede orientar la identificación de los sospechosos. Ferreira Cañiza aseguró que, durante el forcejeo, a uno de los hombres se le cayó un documento de identidad del bolsillo.

El DNI fue secuestrado por los efectivos y quedó a disposición de la investigación como uno de los elementos incorporados al expediente. La pareja de la víctima también fue entrevistada por los agentes que acudieron a la vivienda luego del ataque, con el objetivo de precisar la secuencia previa a los disparos.

Más tarde, personal de Policía Científica realizó tareas de fotografía, levantamiento de rastros, planimetría y pericias balísticas en el domicilio de la calle 90. Los investigadores buscan reconstruir la secuencia completa y establecer qué originó la pelea, cómo ingresaron los sospechosos a la casa y qué participación tuvo cada una de las personas mencionadas por el herido.

Por el momento, no se informó que hubiera personas detenidas en relación con el caso. La causa también busca establecer si existía algún conflicto previo entre la víctima y los atacantes o si la discusión comenzó en el lugar.

El caso se conoció pocos días después de otros episodios violentos registrados en distintos puntos de La Plata. El 6 de noviembre, un joven de 24 años fue baleado en el abdomen en la zona de 35, entre 149 y 150, en el Barrio Malvinas. Según la información difundida sobre ese expediente, el hecho habría ocurrido luego de una discusión y un forcejeo con un hombre que llegó en moto.

Dos días antes, otro joven, de 20 años, ingresó al Hospital Rossi con dos heridas de arma de fuego en una pierna. El ataque ocurrió en 525, entre 121 y 122, en Tolosa, y la víctima debió ser operada porque los proyectiles habrían quedado alojados en su cuerpo.

En ambos casos, las investigaciones apuntaban a conflictos previos entre las personas involucradas y no se habían confirmado detenciones. Ahora, el ataque contra Ferreira Cañiza se suma a una serie de expedientes recientes que permanecen bajo análisis de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.

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