Cayó un prófugo acusado de integrar una banda criminal de entraderas: lo buscaban desde 2023 por un robo armado en Almagro

El acusado, de 30 años, fue detenido en Ingeniero Budge por una orden de captura vinculada

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Un hombre de 30 años, acusado de una entradera armada ocurrida en Almagro a fines de noviembre de 2023, fue detenido en Ingeniero Budge. La Policía Federal Argentina lo identificaron durante un operativo en el sur del conurbano bonaerense y confirmaron que era requerido por la Justicia en una causa por robo con utilización de armas.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Búsqueda de Prófugos, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Según la información recogida por Infobae, el sospechoso fue interceptado en la vía pública luego de tareas de vigilancia y quedó a disposición de la Justicia.

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El detenido está acusado de haber participado, junto con otros dos sospechosos, de un robo cometido en una vivienda de la calle Aníbal Troilo, en el barrio porteño de Almagro. Según el parte policial, los asaltantes ingresaron por la fuerza para llevarse dinero, joyas y otros objetos de valor.

El ataque ocurrió a fines de noviembre de 2023 y es investigado como una entradera. La reconstrucción oficial indica que los delincuentes utilizaron armas de fuego y mantuvieron privadas de su libertad a las personas que se encontraban dentro de la propiedad.

Una vez en el interior de la casa, los asaltantes redujeron a los residentes. Las víctimas fueron atadas de pies y manos, golpeadas y amenazadas para que entregaran sus pertenencias.

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Tras obtener el dinero, las joyas y otros bienes, los tres hombres escaparon. No informaron cuál fue el monto de efectivo sustraído ni el valor de los elementos robados. Tampoco se precisó si los otros dos presuntos integrantes de la banda fueron identificados o si pesan medidas judiciales sobre ellos.

La Policía Federal arrestó al sospechoso tras una investigación que permitió

El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, a cargo del juez Javier Rodrigo Pereyra. En el marco de esa causa, se dispuso la captura de uno de los sospechosos, que no había podido ser localizado en los primeros procedimientos realizados para encontrarlo.

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La investigación avanzó con el análisis de imágenes obtenidas por cámaras de seguridad de la zona de Almagro donde se produjo el robo. Ese material permitió identificar al ahora detenido y vincularlo con el hecho investigado.

Como el sospechoso no fue ubicado en los primeros intentos de búsqueda, el juez ordenó su captura. Luego, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli, delegó su localización y aprehensión en la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Los detectives reunieron datos y realizaron tareas de campo para establecer dónde podía permanecer el requerido. A partir de esa información, determinaron que podía encontrarse en un domicilio de Ingeniero Budge, localidad situada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

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Los agentes realizaron vigilancias en las inmediaciones de esa vivienda durante distintos días y horarios. En uno de esos operativos, observaron a un hombre cuyas características coincidían con las del prófugo. Después confirmaron su identidad y lo detuvieron en la vía pública.

El acusado, de nacionalidad argentina, quedó a disposición del magistrado que interviene en el expediente, imputado por robo con utilización de armas. La PFA no informó si durante el procedimiento fueron secuestrados teléfonos, armas, vehículos u otros elementos que puedan ser incorporados a la causa.

Tampoco trascendieron detalles sobre las próximas medidas procesales, entre ellas una eventual declaración indagatoria. Esas definiciones quedarán en manos del juzgado y de la fiscalía que intervienen en la investigación.

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La Policía Federal recordó que recibe denuncias sobre posibles delitos federales las 24 horas en la División Denuncias de Delitos Federales, ubicada en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, de la Ciudad de Buenos Aires. También se pueden realizar consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 o por correo electrónico.