Exmandatarios iberoamericanos exigen elecciones libres y justicia para el fin de la dictadura en Cuba (Foto cortesía Miami Dade College)

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Cuba y otras dictaduras concentraron el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que reunió el martes 10 de noviembre en Miami a nueve exjefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos para reclamar elecciones libres, justicia y respaldo internacional a los procesos de transición democrática.

La jornada pública se realizó en el campus Wolfson del Miami Dade College, en el centro de Miami. El encuentro abordó también las libertades individuales, la democracia y el impacto de las nuevas tecnologías, según CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba.

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Los participantes debatieron bajo una pregunta central: cómo proteger el bienestar sin sacrificar la libertad en la era digital y de la inteligencia artificial. El programa incluyó dos paneles sobre Estado de derecho, libertad de expresión, poder corporativo, libertades económicas y control del espacio digital.

La justicia y las elecciones como condiciones de transición

La justicia debe ocupar un lugar central en cualquier transformación política, planteó Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos. Para el dirigente uruguayo, ese principio será determinante en los futuros democráticos de Cuba y Nicaragua y en el proceso venezolano.

“La justicia es un punto de inflexión para la democracia”, afirmó Almagro durante el encuentro, citado por Martí Noticias.

Líderes iberoamericanos advierten un debilitamiento del régimen cubano y reclaman apoyo internacional (Foto cortesía Miami Dade College)

El expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad cuestionó la permanencia del sistema político cubano y sostuvo que el gobierno de La Habana muestra un debilitamiento interno. “¿Cuántos años más vamos a tener esa dictadura en Cuba? Yo creo que se va fraccionando el sistema interno. Creo que el poder de control del gobierno cada vez es menor”, declaró.

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Mahuad consideró que esa situación podría abrir oportunidades para una transformación política en la isla y defendió el acompañamiento a los países que buscan avanzar hacia sistemas democráticos.

La presión internacional y el costo de la oposición

La responsabilidad de promover cambios democráticos no puede recaer únicamente sobre los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, advirtió Félix Maradiaga, expreso político nicaragüense. El opositor recordó que las poblaciones de esos países han enfrentado represión, encarcelamientos políticos y violaciones de derechos humanos.

“Exigirle a la ciudadanía que sea la ciudadanía, a través de la protesta, a través de la resistencia, que haga el cambio, obviamente es incompleto si eso no va acompañado de la solidaridad democrática de la comunidad internacional”, afirmó Maradiaga, de acuerdo con Martí Noticias.

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El dirigente nicaragüense cuestionó que se sigan exigiendo sacrificios a sociedades que ya han asumido altos costos en sus reclamos de libertad. Al referirse a la movilización venezolana alrededor de la oposición, preguntó: “¿Qué más se le puede pedir al pueblo venezolano que ha sangrado, que ha sudado, que ha ido a unas primarias en donde escogieron a una líder de unificación?”.

Las deliberaciones privadas del foro incluyeron testimonios de Rosa María Payá, activista cubana y fundadora de Cuba Decide; María Corina Machado; y Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial nicaragüense exiliado. Chamorro ha denunciado el cierre de los espacios de participación política en Nicaragua y la consolidación del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Payá acudió al encuentro después de presentar en Madrid “Cuba en el Umbral”, una propuesta para una eventual transición democrática en la isla. El plan contempla cuatro etapas: liberación, estabilización, reconstrucción y democratización.

La iniciativa propone un gobierno transitorio de entre 18 y 36 meses, sin posibilidad de prórroga, además de un Parlamento de 51 integrantes y nueve comités técnicos. “Cuba está más cerca de la libertad de lo que muchos imaginan”, afirmó recientemente la activista.

Una infografía de Infobae sintetiza los planteamientos del Grupo IDEA en Miami para respaldar la justicia y la transición democrática en Cuba, Venezuela y Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paneles, premios y declaración final

La lista de exjefes de Estado y de Gobierno que participaron en la reunión incluyó al español José María Aznar; los bolivianos Jorge Quiroga y Jeanine Áñez; el ecuatoriano Jamil Mahuad; el colombiano Álvaro Uribe; el paraguayo Federico Franco; el dominicano Hipólito Mejía; y los costarricenses Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla.

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La inauguración estuvo programada para las 9:00 con intervenciones de Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College; Nelson J. Mezerhane Gosen, vinculado a la Fundación IDEA Democrática; y Víctor Bisonó, representante del Gobierno dominicano.

El primer panel reunió a Chinchilla, Mahuad, Áñez y Mejía para discutir la relación entre libertad, Estado de derecho y estabilidad en las Américas. La moderación estuvo a cargo de la periodista Idania Chirinos, de NTN24.

El segundo panel convocó a Franco, Quiroga, Rodríguez y Uribe para debatir sobre libertad de expresión, información, poder corporativo y libertades económicas. La periodista Claudia Gurisatti fue anunciada como moderadora de esa sesión, que incluyó asuntos como la influencia de redes sociales y algoritmos, la ciberseguridad, la pérdida de confianza institucional y el riesgo de que la regulación tecnológica derive en censura.

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