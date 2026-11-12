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Zelensky reclamó garantías de seguridad y rechazó negociar la cesión del Donbás tras las conversaciones en Abu Dhabi

El mandatario ucraniano afirmó en Dublín que Washington debe volver con propuestas concretas de su reunión con el líder del Kremlin, aunque cuestionó que Rusia esté dispuesta a aceptar progresos para poner fin al conflicto

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (EFE/ Octavio Guzmán)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (EFE/ Octavio Guzmán)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, rechazó el miércoles cualquier negociación que implique abandonar el Donbás, región integrada por los óblast Donetsk y Lugansk, y expresó dudas sobre que la reunión prevista para mañana entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y emisarios de Estados Unidos permita acercar el final de la invasión.

Durante una comparecencia en Dublín junto al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, el mandatario ucraniano sostuvo que Washington deberá regresar de sus contactos con Moscú con propuestas definidas. Aun así, cuestionó la disposición del Kremlin a aceptar avances en las conversaciones. “Espero que haya resultados este año y el próximo”, afirmó Zelensky.

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Las declaraciones tuvieron lugar al cierre de dos jornadas de reuniones en Abu Dhabi entre representantes rusos y los mediadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff. El jefe de Estado reclamó que Europa participe en las negociaciones de paz en las mismas condiciones que las otras partes.

Esta guerra está en Ucrania y terminarla sin la participación de Europa sería injusto y sería imposible”, declaró. El presidente agradeció a Irlanda los paquetes de ayuda destinados a Kiev y su disposición a mantener ese respaldo.

Zelensky vinculó el resultado de las tratativas con la voluntad estadounidense de presionar a Rusia. “Necesitamos señales positivas de Estados Unidos”, insistió, antes de reiterar su demanda de garantías de seguridad para Ucrania. Kiev espera las respuestas de Washington y Moscú sobre ese punto.

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Zelensky trabaja con socios internacionales para frenar la invasión de Rusia y pide presión de EEUU contra el Kremlin (Europa Press)
Zelensky trabaja con socios internacionales para frenar la invasión de Rusia y pide presión de EEUU contra el Kremlin (Europa Press)

El mandatario también abordó la situación de los prisioneros de guerra, confirmó que espera nuevos detalles del equipo estadounidense y cuestionó la demora en las liberaciones, en un contexto en el que hay más de 5.000 prisioneros entre Rusia y Ucrania.

Zelensky expresó su expectativa de que Moscú acepte una liberación humanitaria de hasta 1.200 prisioneros. Pese a sus reservas sobre la posición rusa, consideró favorable que las negociaciones no estén bloqueadas.

Por su parte, el primer ministro de Irlanda respaldó la inclusión europea en la mesa de diálogo. “Tiene que haber voces europeas en la mesa”, afirmó Martin, quien adelantó que las reuniones de Abu Dhabi formarán parte de los debates de la Comunidad Política Europea (CPE), convocada para este jueves en Dublín.

El jefe del Ejecutivo irlandés sostuvo que el futuro de Ucrania está “dentro de la Unión Europea” y manifestó su expectativa de que puedan abrirse otros dos grupos de negociación para la adhesión ucraniana, después de los avances registrados con Moldavia. También confirmó que Irlanda aportará el respaldo logístico necesario para el encuentro que Zelenski mantendrá mañana jueves con Witkoff y Kushner en Dublín. El presidente ucraniano señaló que Ucrania y Europa deberán definir quiénes participarán en las conversaciones para lograr un acuerdo de paz, una decisión que, a su juicio, debería adoptarse este mismo mes.

Zelensky advirtió que la guerra con Irán está agotando los misiles Patriot que necesita Ucrania

Una lanzadera del sistema de defensa aérea Patriot (REUTERS/Annegret Hilse)
Una lanzadera del sistema de defensa aérea Patriot (REUTERS/Annegret Hilse)

El mandatario también advirtió el miércoles que la posibilidad de nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán y el envío de misiles de defensa aérea a Medio Oriente debilitan la capacidad de defensa ucraniana frente a los ataques rusos.

En una publicación en X, Zelensky sostuvo que la búsqueda de misiles Patriot para proteger ciudades y comunidades ucranianas enfrenta un obstáculo recurrente. “Cuando buscamos misiles Patriot para proteger nuestras ciudades y comunidades de los ataques balísticos rusos, nos enfrentamos una y otra vez al mismo problema: los misiles van a parar a Medio Oriente”, escribió.

El mandatario difundió junto al mensaje un video de su discurso ante el Parlamento de Dinamarca, donde alertó sobre la falta de armamento para responder a los bombardeos rusos. Zelensky afirmó que Ucrania ya atraviesa una escasez de armas, una situación que deja sistemas Patriot sin misiles y pocos recursos para interceptar proyectiles balísticos rusos.

Al finalizar su advertencia, planteó que el conflicto con Irán puede extender sus efectos más allá de Medio Oriente y subrayó que una escalada podría provocar aumentos de precios y nuevas limitaciones en el suministro de armas, con impacto en otros países.

(Con información de EFE)

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