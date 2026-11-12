El régimen de Corea del Norte busca expandir su Armada con una nueva base naval: “Un proyecto crucial”

El dictador norcoreano Kim Jong-un ofrece orientación sobre el terreno para la construcción de una importante base naval en la costa oriental del país, el 11 de noviembre de 2026 (KCNA vía Reuters)

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El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó la construcción de una base naval de gran escala en la costa este del país y ordenó acelerar las obras, en un contexto de refuerzo de la Armada norcoreana y de tensiones con Corea del Sur.

Durante la visita, que tuvo lugar el miércoles, Kim resaltó “la importancia estratégica de la construcción de la base naval” e instó a los responsables del proyecto a concluir los trabajos “lo antes posible”, según informó este jueves la agencia estatal KCNA.

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“La construcción de la moderna base naval es un proyecto crucial relacionado directamente con la seguridad de nuestro Estado y la defensa de su soberanía marítima”, declaró Kim.

Pyonyang busca ampliar sus capacidades marítimas: en el último año, el régimen fijó el objetivo de fabricar dos buques militares de al menos 5.000 toneladas cada año y de dotarlos de armamento nuclear.

La agencia también indicó que el mandatario inspeccionó el avance de “miles de casas modernas” en el condado de Tongchon, en la provincia de Kangwon. Allí se construye la instalación naval.

Kim Jong-un ofrece orientación sobre el terreno para la construcción de una importante base naval en la costa oriental del país (KCNA vía Reuters)

La semana pasada, Kim revisó la construcción de un nuevo navío de guerra en el astillero de Nampho, sobre la costa oeste. El buque podría superar el tamaño del destructor Choe Hyon, de 5.000 toneladas, que entró en servicio en junio.

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El régimen norcoreano también anunció el martes que desplegará un nuevo torpedo de alta velocidad a comienzos de 2027, después de realizar una prueba de ese proyectil submarino.

La oficina presidencial surcoreana descartó este jueves, por el momento, que haya condiciones para contactos entre Estados Unidos y Corea del Norte durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China o en actividades vinculadas a ese encuentro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, busca reabrir el diálogo con el dictador norcoreano, Kim Jong-un, aunque autoridades de Washington y Seúl perciben cada vez menos opciones de una reunión antes de fin de año.

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Un alto funcionario de la Presidencia surcoreana también se refirió, en diálogo con Reuters, al aumento de la tensión en la frontera entre ambos países. En ese sentido, indicó que no detectaron nuevas actividades norcoreanas en la Zona Desmilitarizada, salvo preparativos para posibles emisiones propagandísticas mediante altavoces.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur, el 29 de octubre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, anunció el mes pasado que Pyonyang evaluaba retomar las transmisiones por altavoces cerca de la frontera intercoreana. La medida elevó la tensión con Seúl. Corea del Sur sostiene que minas instaladas por Corea del Norte durante tareas de fortificación en la Zona Desmilitarizada causaron una explosión en septiembre, que dejó gravemente heridos a varios militares surcoreanos.

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Pyonyang rechazó esa acusación y calificó el episodio como una invención de Seúl. Las dos partes intercambiaron acusaciones por el incidente.

La Presidencia surcoreana también sigue de cerca una eventual asistencia del presidente ruso, Vladimir Putin, a la cumbre de APEC prevista para la próxima semana en Shenzhen. El funcionario afirmó que Seúl tiene asuntos diplomáticos pendientes con Moscú, sin ofrecer más detalles. Según esa fuente, una posible reunión trilateral entre Estados Unidos, China y Rusia podría abrir un espacio para abordar la situación de Corea del Norte.

(Con información de EFE y REUTERS)