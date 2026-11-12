Detuvieron a uno de los acusados de participar del ataque en patota contra mujeres trans en Palermo

El primer sospechoso de haber participado del ataque grupal contra mujeres trans en Palermo fue localizado y detenido este miércoles

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Un hombre fue detenido en el marco de la investigación por el ataque contra un grupo de mujeres trans en los Bosques de Palermo. La causa, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, investiga el hecho como lesiones agravadas por odio a la identidad de género.

Tras el avance del expediente, este miércoles la fiscal Andrea Scanga, titular de la dependencia especializada en discriminación, pidió la orden de allanamiento y detención que permitió capturar a uno de los presuntos implicados. El procedimiento fue avalado por el Juzgado Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo de la jueza María Mercedes Maiorano.

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La investigación se abrió de oficio luego de que el episodio tomara estado público a través de publicaciones periodísticas y videos difundidos en redes sociales. Así, a poco más de una semana del hecho, el detenido fue arrestado por los agentes de la Policía de la Ciudad.

Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, al sospechoso se le atribuye el delito de lesiones agravadas por odio a la identidad de género. No obstante, las evaluaciones médico-legales realizadas a cinco de las víctimas determinaron que sufrieron lesiones leves.

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El trabajo fue desarrollado por distintas áreas del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Entre las medidas, se analizaron publicaciones y perfiles de redes sociales desde los que se difundieron las imágenes de las agresiones, lo que permitió identificar a usuarios vinculados con el caso.

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En simultáneo, los investigadores también habían solicitado información a empresas de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales para establecer la titularidad de líneas telefónicas, servicios registrados y domicilios de facturación. A eso se sumó el relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis de material aportado por la Policía de la Ciudad.

Fue así que la pesquisa permitió identificar siete perfiles de interés, entre ellos dos correspondientes a personas menores de edad. Con tareas de campo realizadas junto a personal policial del CIJ, se verificaron siete domicilios en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó los allanamientos que derivaron en la detención de uno de los sospechosos. Durante los procedimientos también se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

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Sin embargo, la causa continúa abierta para identificar y localizar al resto de las personas involucradas en el ataque contra las mujeres trans en Palermo. Según informaron fuentes judiciales, siguen vigentes otras órdenes de detención.

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