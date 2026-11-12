Juicio por el triple lesbicidio de Barracas: la defensa del único acusado pidió su absolución

El incendio en la pensión de Barracas causó la muerte de Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante.

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En medio de los alegatos del juicio por el triple lesbicidio de Barracas, la defensa del único acusado por el ataque, Justo Fernando Barrientos, pidió este miércoles su absolución por el beneficio de la duda. De acuerdo con su argumento, no se obtuvieron pruebas contundentes que pudieran comprobar su autoría.

Barrientos, de 69 años, llegó a la instancia oral tras haber sido acusado de presuntamente haber provocado el incendio en una habitación de una pensión de la calle Olavarría al 1600, en mayo de 2024. Como consecuencia de esto, murieron Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante; y solo Sofía Castro Riglos sobrevivió con quemaduras.

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Cobbas murió el 6 de mayo de 2024, un día después del incendio. Figueroa, dos días más tarde, mientras que Amarante falleció el 12 de mayo, tras permanecer internada por las lesiones. Castro Riglos sobrevivió y no declaró en el debate por recomendación médica. Por este motivo, su testimonio fue incorporado mediante actas y declaraciones de las personas que la asistieron.

Tras concretarse el período de instrucción, el acusado fue imputado por el delito de homicidio agravado por violencia de género, por odio a la orientación sexual, por ensañamiento y por utilizar un medio capaz de provocar un peligro común.

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Durante su declaración, Barrientos negó haber provocado el incendio

Sin embargo, durante su intervención, los defensores públicos Ricardo Richiello y Florencia Díaz Cantón sostuvieron que no hay elementos suficientes para atribuirle los cargos. Por esto, reclamaron que, ante una eventual condena, el tribunal descarte los agravantes y aplique la figura de homicidio simple de manera subsidiaria.

“Mi asistido es una persona apocada, parca, limitada, carente de antecedentes y de cualquier otra circunstancia que siquiera indiciariamente pudiera vincularse con algún tipo de comportamiento en este sentido o cualquier otro vinculado con la infracción a normas penales, vivenciales o contravencionales”, afirmó Richiello.

En este sentido, el defensor también cuestionó los peritajes y señaló que no se hallaron rastros que, según su postura, conecten a Barrientos con una sustancia combustible. “En sus ropas no se ha afirmado la existencia de ningún tipo de material o sustancia, cualquiera que haya sido la que se habría empleado en este acontecimiento”, apuntó.

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Según las declaraciones recopiladas por Infobae, Richiello planteó que “tampoco fueron hallados en sus manos elementos vinculados al manejo de alguna sustancia combustible que pudieran vincularlo con los hechos”.

El tribunal dará a conocer el veredicto del proceso judicial el próximo miércoles 18 al mediodía. (Jaime Olivos)

Finalmente, remarcó diferencias, incertezas y confusiones entre los testimonios de las personas que declararon sobre la madrugada del incendio. Bajo ese argumento, pidió que esos relatos sean rechazados como prueba para sostener una condena.

No obstante, la Fiscalía y las tres querellas mantienen una posición opuesta. Durante sus alegatos, solicitaron prisión perpetua para Barrientos y sostuvieron que el incendio fue intencional, dirigido contra las cuatro mujeres por su condición de lesbianas.

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De acuerdo con la acusación, el hombre habría arrojado una sustancia combustible en el sector donde las víctimas dormían y prendió fuego uno de los colchones. Así, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi afirmó que actuó por odio a la orientación sexual de las mujeres y sostuvo que el objetivo fue causarles la muerte.

“Vivían acosadas y discriminadas por Barrientos por ser lesbianas y por ser mujeres”, aseguró el fiscal sobre el asedio que el acusado le habría provocado a las víctimas. Incluso, apuntó que “él se creía superior, se permitía discriminar y despreciar a estas mujeres porque no cumplían con el estereotipo que la sociedad les asigna”.

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Por otro lado, la investigación incorporó peritajes sobre restos de hidrocarburos en textiles, un balde con señales de quemaduras y olor a alcohol, además de declaraciones de vecinos que ubicaron al imputado en el lugar.

Según varios testimonios incorporados al debate, el hombre las insultaba con expresiones lesbodiantes y afirmaba que no podía “ni verlas”. Entre esos relatos, los vecinos señalaron que se refería a las mujeres como “tortilleras”. Pese a esto, Barrientos negó haber iniciado el fuego y permanece detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

La audiencia final será el próximo miércoles 18 a las 09:30 horas. En primer término, el Ministerio Público Fiscal y las tres querellas responderán a los planteos de inconstitucionalidad o de inaplicación de normas formulados por la defensa. Finalmente, cerca del mediodía, el tribunal dará a conocer el veredicto.

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