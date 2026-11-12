Política

El Gobierno celebra el acercamiento con la Iglesia tras la visita de León XIV y busca sostener el entendimiento

En Casa Rosada aseguran que la coordinación para la llegada del Papa permitió limar asperezas con algunos representantes de la institución. Los mensajes cruzados tras la partida del Santo Padre

Javier Mileil junto al papa León en Aeroparque XIV (REUTERS)
Javier Mileil junto al papa León en Aeroparque XIV (REUTERS)
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Gracias por esto. Esta es su casa. Lo esperamos”, lo despidió entre lágrimas el presidente Javier Milei a León XIV, pese al turbulento vínculo con la Iglesia Católica que mantuvo el Gobierno a lo largo de la gestión. En Casa Rosada destacan el “clima de concordia” que, aseguran, se generó producto de la coordinación para concretar la visita del Santo Padre, que culminó el pasado miércoles con su viaje a Perú.

A tono con las lecturas que realizó el oficialismo sobre el mensaje del máximo representante de la Iglesia Católica, distintos funcionarios celebraron la sintonía alcanzada con la institución y proyectan a futuro su continuidad. “No teníamos vínculo. Se forjó con la organización. Hubo sinergia y agradecimiento de ambas partes”, sostuvo un funcionario ante Infobae.

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“Estamos contentos. El trabajo de estos meses nos acercó, nos hicieron conocernos un poco más. Eso siempre genera una oportunidad porque genera esta cercanía que te permite mejorar el diálogo. La visita es positiva para la relación con la Iglesia y que vamos a continuar en este sentido”, prometió un funcionario involucrado en la organización.

Incluso fuentes oficiales revelaron que distintas autoridades de la Conferencia Episcopal cruzaron mensajes con integrantes del Poder Ejecutivo para destacar la tarea conjunta y remarcaron el rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Quedaron buenos lazos. No teníamos relación y por este tema logramos construirla”, planteó un integrante del equipo que acompañó a la menor de los Milei en la coordinación de la visita.

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El llanto del Presidente al despedir al Sumo Pontífice
El llanto del Presidente al despedir al Sumo Pontífice

Sin embargo, aclaran que la fluidez en la coordinación no exime de las diferencias existentes entre el Gobierno y la Iglesia, que descuentan reiterá sus planteos a futuro en línea con los mencionados por León XIV.

En sintonía, fuentes de la Conferencia Episcopal remarcaron la coordinación, se mostraron abiertos a mantener la sintonía, aunque admitieron la existencia de contrapuntos. “Por supuesto que hay siempre una buena predisposición como la hubo para este tema. Puede haber diferencias, pero siempre se está abierto a un buen vínculo en algo tan importante como lo que pasó y con cuestiones de la coyuntura diaria”, expresaron.

Los recientes acontecimientos contribuyeron a moderar el malestar que existe en Balcarce 50 con el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, uno de los referentes eclesiásticos más críticos de las políticas libertarias, a quien desde el oficialismo llegaron a acusar de “ser funcional al discurso de la oposición”.

“Se generó un clima de concordia. La relación con García Cuerva es mejor. No sé si será estrecha, pero mejoró”, admitieron ante este medio.

Visita del papa León XIV a la Argentina - vigilia del Papa en el Monumento de los Españoles
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, junto al papa León XIV (AFP)

Si bien en el oficialismo admiten que las diferencias con la Iglesia persistirán, rechazan que eso implique un mal vínculo entre ambas partes. Al respecto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se expidió en esta línea el pasado martes al sostener que los principios de la doctrina social de la Iglesia son “compatibles con la economía de mercado”.

La línea que marcó León XIV durante su paso por el país conformó a la Casa Rosada, donde varios plantearon que no hubo sorpresas y otros detectaron un eventual sintonía con las ideas del programa libertario. “El disruptivo era Francisco. León XIV no pareciera ir por esa línea”, expresó un alfil libertario.

Por estas horas, en el Poder Ejecutivo celebran el clima generado a raíz de la visita del Sumo Pontífice y confían en poder mantener el entendimiento, en particular con su titular, Marcelo Colombo, al que definen como “el menos político”.

“El balance es positivo. Si se hace un repaso de sus últimos mensajes, León XIV habló de cuestiones cercanas a nosotros, como la propiedad privada, la inversión privada y la idea de que el Estado no debe hacer todo”, destacaron desde un despacho de Balcarce 50.

Tras la visita del Papa, los libertarios leen que García Cuerva quedó fortalecido en la interna que le atribuyen a las autoridades eclesíasticas y destacan el rol del arzobispo en la vigilia con los jóvenes que se realizó en el Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires como uno de los hitos más importantes de la visita.

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