Investigaban el robo de una casa en Santa Fe y atraparon a un preso que estaba prófugo hacía dos años

La Policía detuvo a un hombre de 27 años durante cuatro allanamientos en la Costa santafesina por un robo en Colastiné (Aire)

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Cuatro allanamientos en la zona de la Costa de Santa Fe terminaron con la detención de dos hombres en el marco de una causa judicial por robo. Uno de ellos, de 27 años, cargaba con un pedido de captura vigente desde diciembre de 2022, cuando no se reintegró a la Unidad Penitenciaria de Las Flores tras acceder al régimen de salidas transitorias.

Con respecto al otro aprehendido, se informó que tiene 24 años y está investigado por su presunta participación en un robo. La Fiscalía deberá determinar la situación procesal de ambos y el vínculo de los objetos secuestrados con el hecho investigado.

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Según informó el portal Aire de Santa Fe, la investigación comenzó tras la denuncia realizada por un vecino de Colastiné, quien detectó que desconocidos habían entrado a su propiedad de fin de semana. Según lo informado por la Policía, los autores habrían forzado una puerta trasera para acceder al inmueble.

Del lugar fueron sustraídos televisores, herramientas y otros objetos de valor, siempre según la denuncia que dio inicio a la causa. A partir de ese episodio, los investigadores reunieron información para establecer quiénes podían estar relacionados con el ingreso y con el destino de los elementos que faltaban de la vivienda.

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Las tareas permitieron identificar varios domicilios que podían aportar datos de interés para la pesquisa. Con esos elementos se concretaron cuatro allanamientos en la Costa santafesina que terminaron con la detención de ambas personas.

Uno de los detenidos en Santa Fe tenía pedido de captura desde 2022 por no regresar a la cárcel de Las Flores tras una salida transitoria

La información policial indicó que ambos tienen antecedentes penales y condenas previas. La investigación deberá precisar el grado de participación de cada uno en el robo y evaluar el material reunido durante los cuatro allanamientos. Entre las medidas pendientes figura determinar el origen y la relación de los objetos secuestrados con el robo denunciado el 8 de noviembre.

Horas atrás, un hombre de 30 años, acusado de una entradera armada ocurrida en Almagro a fines de noviembre de 2023, fue detenido en Ingeniero Budge. La Policía Federal Argentina lo identificó durante un operativo en el sur del conurbano bonaerense y confirmó que era requerido por la Justicia en una causa por robo con utilización de armas.

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El procedimiento estuvo a cargo de la División Búsqueda de Prófugos, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. El sospechoso fue interceptado en la vía pública luego de tareas de vigilancia y quedó a disposición de la Justicia.

El detenido está acusado de haber participado, junto con otros dos sospechosos, de un robo cometido en una vivienda de la calle Aníbal Troilo, en el barrio porteño de Almagro. Según el parte policial, los asaltantes ingresaron por la fuerza para llevarse dinero, joyas y otros objetos de valor.

El ataque ocurrió a fines de noviembre de 2023 y es investigado como una entradera. La reconstrucción oficial indica que los delincuentes utilizaron armas de fuego y mantuvieron privadas de su libertad a las personas que se encontraban dentro de la propiedad.

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Una vez en el interior de la casa, los asaltantes redujeron a los residentes. Las víctimas fueron atadas de pies y manos, golpeadas y amenazadas para que entregaran sus pertenencias.

Tras obtener el dinero, las joyas y otros bienes, los tres hombres escaparon. No informaron cuál fue el monto de efectivo sustraído ni el valor de los elementos robados.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 3, a cargo del juez Javier Rodrigo Pereyra. En el marco de esa causa, se dispuso la captura de uno de los sospechosos, que no había podido ser localizado en los primeros procedimientos realizados para encontrarlo.

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La investigación avanzó con el análisis de imágenes obtenidas por cámaras de seguridad de la zona de Almagro donde se produjo el robo. Ese material permitió identificar al ahora detenido y vincularlo con el hecho investigado.

Como el sospechoso no fue ubicado en los primeros intentos de búsqueda, el juez ordenó su captura. Luego, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli, delegó su localización y aprehensión en la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Los detectives reunieron datos y realizaron tareas de campo para establecer dónde podía permanecer el requerido. A partir de esa información, determinaron que podía encontrarse en un domicilio de Ingeniero Budge, localidad situada en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

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Los agentes realizaron vigilancias en las inmediaciones de esa vivienda durante distintos días y horarios. En uno de esos operativos, observaron a un hombre cuyas características coincidían con las del prófugo y lo detuvieron en la vía pública.

El acusado quedó a disposición del magistrado que interviene en el expediente, imputado por robo con utilización de armas.