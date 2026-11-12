Tribunal de Guatemala absuelve a dos estudiantes acusados en la ocupación del Paraninfo Universitario tras al elección de Walter Mazariegos

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal absolvió a Sergio Morataya y Heizel Morales de la acusación por usurpación agravada en el Paraninfo Universitario. (Festivales Solidarios)

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El Tribunal Noveno de Sentencia Penal absolvió a los estudiantes Sergio Morataya y Heizel Morales del delito de usurpación agravada, por el que enfrentaban una petición de seis años de prisión a raíz de la ocupación del Paraninfo Universitario, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

La jueza Sonia Villatoro concluyó el miércoles 11 de noviembre que el Ministerio Público (MP) no logró acreditar que ambos hubieran participado en la toma del inmueble ni que fueran responsables de los elementos incautados durante un allanamiento realizado en diciembre de 2023.

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Morataya y Morales habían sido detenidos el 15 de diciembre de 2023 dentro del Paraninfo, en el contexto de las protestas universitarias contra la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Sectores estudiantiles cuestionaron ese proceso electoral y sostuvieron que estuvo marcado por irregularidades; por esa razón, desconocieron la legitimidad del nombramiento de Mazariegos, quien aún es rector de la máxima casa de estudios superiores en Guatemala.

Un manifestante sostiene una pancarta que rechaza la elección de Walter Mazariegos en la USAC, mientras bloquea parcialmente una vía pública en Guatemala. (Radio TGW de Guatemala)

El tribunal descartó pruebas que vincularan a los dos acusados

Durante el debate, la Fiscalía sostuvo que los estudiantes participaron en una ocupación ilegal que afectó el funcionamiento de las oficinas instaladas en el edificio. También argumentó que el cierre se prolongó durante más de un año y provocó daños en un inmueble que la USAC considera parte del patrimonio nacional.

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El MP presentó como indicios botellas de vidrio con trozos de tela, piezas de madera con alambre de púas, teléfonos celulares, machetes y una computadora. Sin embargo, la jueza Villatoro determinó que no existía una vinculación individualizada entre esos objetos y Morataya o Morales.

La jueza Sonia Villatoro determinó que el Ministerio Público no comprobó la vinculación individual de los acusados con los objetos incautados en el allanamiento. (@VerdadJusticiaG)

Según la resolución, tampoco quedó establecido que los recipientes de vidrio encontrados en el lugar constituyeran artefactos explosivos. La Fiscalía no pudo precisar el modo, el tiempo ni el lugar en que los dos estudiantes habrían cometido la usurpación agravada.

La decisión ordenó la libertad simple de ambos. La USAC participó como querellante adhesiva y respaldó la solicitud de condena planteada por el MP. Hasta ahora no se informó si la Fiscalía apelará el fallo.

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Las autoridades universitarias no dialogaron con los manifestantes

La jueza también señaló que las autoridades de la USAC no buscaron un canal de comunicación con quienes mantenían la protesta en el Paraninfo.

Esa ausencia de diálogo impidió establecer si Morataya y Morales permanecían en el inmueble desde el inicio de la ocupación o cuál era su intervención específica.

El abogado defensor Juan Castro afirmó que el proceso no permitió demostrar que los estudiantes hubieran intentado apropiarse del edificio. Sostuvo que su presencia se inscribía en una protesta vinculada con la elección rectoral.

La ocupación del Paraninfo Universitario comenzó el 20 de junio de 2022 para intentar frenar la juramentación de Walter Mazariegos como rector de la USAC. (Paraninfo Universitario)

El caso atravesó varias etapas antes de llegar a juicio. En una primera declaración, los estudiantes obtuvieron falta de mérito. Más tarde, un juzgado dictó el sobreseimiento. No obstante, apelaciones del MP y de la USAC llevaron a la Sala Tercera Penal a revocar esas decisiones y ordenar que fueran procesados.

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La toma del Paraninfo se originó en las protestas por la elección rectoral

Las movilizaciones comenzaron en abril de 2022, después de que grupos de estudiantes, docentes y profesionales cuestionaran la exclusión de cuerpos electorales opositores durante el proceso para elegir rector. Mazariegos fue electo el 14 de mayo de ese año con 72 votos de los 135 posibles.

Walter Mazariegos, rector de la Usac, es considerado "usurpador" tras ilegalidades denunciadas durante los procesos de elección. (USAC)

El 20 de junio de 2022, estudiantes de distintas unidades académicas ocuparon el Paraninfo Universitario, ubicado entre la 12 y la 13 calles de la zona 1. Los manifestantes afirmaron que buscaban impedir que el edificio fuera utilizado para la juramentación del rector electo.

La protesta se extendió a la Ciudad Universitaria, situada en la zona 12 de la capital guatemalteca. El campus central fue ocupado desde el 19 de mayo de 2022 y permaneció bajo control de los manifestantes hasta el 9 de junio de 2023. Los grupos exigían repetir la elección de rector y cuestionaban las decisiones del Consejo Superior Universitario.

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