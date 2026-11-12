Un hombre chocó en Ensenada y atacó a golpes a los policías que intervinieron tras el siniestro

Un Chevrolet Sonic colisionó contra una Peugeot Partner en la intersección de las calles 123 y 48 de Ensenada. (0221)

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Un hombre de 42 años fue detenido en Ensenada luego de chocar con otro vehículo y agredir a agentes de la Policía que intentaron intervenir en el hecho.

El episodio ocurrió en la intersección de las calles 123 y 48, donde un Chevrolet Sonic impactó contra una Peugeot Partner. La secuencia incluyó la asistencia a las personas que viajaban en el vehículo afectado, el traslado de la conductora al Hospital Horacio Cestino y la intervención del Comando de Patrullas. De acuerdo con la información disponible, las lesiones de la mujer fueron leves.

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La situación escaló luego de la llegada de los agentes al lugar del accidente. Según la información del caso, el conductor del Chevrolet Sonic comenzó a insultar al personal policial que intervenía en la esquina.

Luego, el hombre habría atacado físicamente a los efectivos con golpes de puño y patadas. La agresión se produjo mientras los policías desarrollaban las tareas vinculadas con el siniestro vial y la asistencia a los involucrados.

Como resultado del ataque, y según informó el portal 0221, uno de los agentes sufrió una lesión en el codo derecho. Frente a esto, los oficiales redujeron al conductor y procedieron con su detención, bajo las acusaciones de resistencia a la autoridad y lesiones culposas.

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En la causa intervienen las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N.º 5 y N.º 12.

Un hombre de 42 años agredió con golpes de puño y patadas al personal policial que intervenía tras el choque. (0221)

A principios de junio, una violenta secuencia ocurrida durante la madrugada de Playa Grande, en Mar del Plata, quedó bajo investigación judicial de oficio luego de que un joven de 22 años fuera atropellado por un automóvil tras recibir un golpe en medio de una discusión a la salida de un boliche.

El episodio se produjo sobre la calle Victoria Ocampo y fue registrado por cámaras de seguridad. La víctima, identificada como Valentín, recibió un golpe que le hizo perder el equilibrio y cayó hacia la calzada justo cuando circulaba un vehículo.

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El conflicto se habría iniciado cuando un cuidacoches de la zona le pidió un cigarrillo al joven. Valentín habría accedido al pedido, pero poco después otro hombre comenzó a insultar al trabajador informal.

De acuerdo con los testimonios recolectados, la víctima intervino con la intención de calmar la situación y pedir que cesaran las agresiones verbales. Sin embargo, lejos de desactivarse, la discusión escaló rápidamente.

Instantes antes del golpe, el atacante habría pronunciado la frase: “Ahora me pedís perdón”. Segundos después, le propinó un golpe en el rostro que provocó que el joven cayera hacia atrás.

Al perder el equilibrio, Valentín fue atropellado por un Peugeot 308 que transitaba por el lugar. A pesar de la violencia del choque contra el parabrisas, logró reincorporarse y fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad para que le realizaran estudios médicos.

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Los profesionales constataron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que recibió el alta horas después.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4, a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, quien imputó al acusado por el delito de lesiones dolosas, mientras avanza la recolección de pruebas y declaraciones para esclarecer lo ocurrido.