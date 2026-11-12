Nada cambia en el Gobierno tras la visita del Papa y Milei se enfrenta a los problemas que quedaron en pausa

El papa León XIV se despidió de la Argentina tras una visita histórica (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

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“La única que va a capitalizar la visita del Papa es la Iglesia”. La reflexión de un funcionario de la Casa Rosada llegó cuando finalizaba el viaje apostólico de León XIV. El colaborador oficial buscaba justificar por qué, en definitiva, nada cambiará en el Gobierno tras la visita del Sumo Pontífice. No habrá nuevas políticas públicas para priorizar, desde el Estado, el acceso al trabajo. No habrá acuerdos básicos con la oposición, ni un trato mínimo con Victoria Villarruel. Tampoco se espera que Javier Milei cuide sus palabras (ya retuiteó mensajes con duros epítetos hacia periodistas), aunque también es sabido que en campaña electoral el Presidente puede deliberadamente dejar de insultar.

León XIV no personalizó ni partidizó su mensaje. Pero sus homilías y sus discursos respiraron política y visibilizaron distintos asuntos públicos. Se hicieron evidentes múltiples contrapuntos con las ideas del Gobierno. Además de las diferencias en temas como el rol del Estado y la inteligencia artificial, a la mirada hiper economicista con la que Milei le viene marcando el ritmo a la discusión pública (donde todo se lee bajo las leyes del mercado), León XIV le opuso una mirada humanista (con la dignidad del ser humano en el centro). Se observó cuando dijo que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Quizás, el encuentro en el Cottolengo Don Orione fue la mayor expresión de ese contraste: las personas con discapacidad estuvieron entrampadas en la discusión fiscal durante los últimos tres años; el Sumo Pontífice llegó y les dijo que no son un peso, sino una bendición.

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Hacia afuera, la plana mayor de La Libertad Avanza (LLA) no se hizo cargo de ninguna exhortación del Papa y tampoco quiso reconocer que el mensaje del Sumo Pontífice fue en un sentido contrario a las ideas libertarias. Martín Menem fue uno de los más inquietos con esta lectura. Cuentan que insistió, puertas adentro, para visibilizar los temas de la Iglesia compatibles con el Gobierno, como el valor de la familia o la lucha contra la droga. Y que pidió dar la discusión para que la oposición no capitalizara la visita papal.

La plana mayor de La Libertad Avanza no se hizo cargo de ninguna exhortación del Papa (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

En las últimas horas, en LLA habilitaron como voceros a los referentes del espacio más cercanos a la Iglesia, como el legislador Nahuel Sotelo y el diputado Santiago Santurio. Y se ocuparon de poner en valor la visita en sí misma: el evento por sobre el contenido.

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Por otro lado, quedó en claro que el Papa llegó completamente empapado de la situación económica, política y social de la Argentina. En parte, por sus encuentros de los sábados con Francisco en Santa Marta, mano a mano, cuando ocupaba el Dicasterio para los Obispos. Y, en parte, porque recibió informes de referentes sociales. En especial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde tiene fuerte ascendencia Juan Grabois. No sorprendió, en ese sentido, que una titular de una cooperativa de recicladores y que una referente de su espacio de un barrio popular de Córdoba hayan estado entre las personas de la sociedad civil que se subieron al escenario a hablarle al Sumo Pontífice.

Quienes trataron con los obispos cuentan que León XIV se mostró insuflado de alegría y sorprendido por la cantidad de personas que se congregaron para verlo en el país que durante tantos años esperó por Francisco. Y que, a partir del martes, cuando viajó a Córdoba, pidió bajarle un cambio al papamóvil e ir un poco más lento en los movimientos para estar más cerca de los feligreses.

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Por lo demás, no hubo demasiados contratiempos entre la Casa Rosada y el Episcopado en lo referido a la organización del viaje. En la Casa Rosada recibieron con cierto humor un pedido de último momento para que hubiera catering para los artistas que participaron de la vigilia con los jóvenes del martes por la noche, en el Monumento a los Españoles. Para ese momento, en redes sociales no paraba de escalar la polémica sobre la carpa VIP con catering que se instaló en Palermo para invitados especiales, celebridades e influencers durante la misa del lunes por la mañana.

Cuando la controversia crecía, Nación y Ciudad se responsabilizaron mutuamente con sutilezas y acusaciones veladas. Jorge Macri dijo que “quizás las medialunas y los budines estuvieron de más”. Una manera indirecta de poner de relieve que la organización y las contrataciones de lo que se conoce como la “zona cero” del evento -las carpas para el Episcopado, la prensa, los coros y los invitados y todo aquello que no era abierto al público- corrió por cuenta de la Casa Rosada. En Balcarce 50, en tanto, rápidamente se ocuparon de dejar saber que en su lista de invitados no había figuras del espectáculo.

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Javier Milei y Jorge Macri asistieron el lunes a la misa oficiada por el Papa en el Monumento a los Españoles

Según pudo reconstruir Infobae -aunque no todos los convocados efectivamente asistieron a la misa- Nación y Ciudad armaron sendas listas de invitados. El grueso del listado nacional de 231 personas -que en la previa supervisó, entre otros, Karina Milei- estuvo integrado por gobernadores, funcionarios, legisladores y comuneros. Por fuera de esas autoridades, figuraron los cónyuges de los ministros, los hijos de varios funcionarios y los padres del Presidente. También la amiga de la secretaría General de la Presidencia, Bettina Bulgheroni. En la lista nacional estaba, además, Victoria Villarruel, pese a que ella aseguró que nunca le habilitaron el QR para atravesar los controles de acceso. La nómina de la Ciudad tenía 497 invitados. Allí estaban las personalidades públicas (aunque solo algunos estaban habilitados para la carpa azul con catering) y también figuraron familiares de varios funcionarios porteños.

Para el despliegue en el Monumento a los Españoles, Jefatura de Gabinete hizo una contratación directa. Invitó a participar a tres grandes productoras y solo una de ellas presentó una oferta, DF Entertainment, que se alzó con el contrato, de $8600 millones. La productora subcontrató, a su vez, a la empresa de seguridad privada Tech Security. Los pliegos del Gobierno solicitaban una planta de 400 agentes privados, pese al despliegue que tuvo el comando unificado de las tres fuerzas de seguridad nacionales con las policías locales. Tech Security pertenece a la familia Menem. Martín, el titular de la cámara de Diputados, fue su accionista hasta el 6 de diciembre de 2023, cuando le vendió su parte a su hermano mayor, Adrián. En el oficialismo señalaron: “Tech Security es proveedora habitual de DF Entertainment y participa en los principales eventos masivos del país”. “La productora tuvo que subcontratar a las principales empresas de seguridad del sector -justificaron- y aun así no alcanzaban para cubrir todas las necesidades del evento”.

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Un informe de social listening de Enter Comunicación detectó que la carpa VIP generó casi 70.000 menciones en un solo día, con un 81,7% de negatividad. Más allá de esa polémica, nada opacó el contacto espiritual de millones de fieles con el Sumo Pontífice. El mensaje de León XIV apuntado a la reconciliación con el otro se hizo eco, sobre todo, en una sociedad ávida por renovar la esperanza. La política, en tanto, entró en una tregua de 72 horas. Pese a los esfuerzos por estar a la altura, sin embargo, quedó fuera de cuadro con el sentir popular.

“Una solución” para Bullrich

Culminado el paréntesis celestial, el Gobierno se prepara para volver a sus asuntos profanos. En algunos despachos oficiales creció la sensación de “día de la marmota” con los principales problemas políticos y económicos del oficialismo. “Que (Patricia) Bullrich, que las PASO, que el riesgo país… Hace tiempo que no tenemos un golpe de timón. Necesitamos dar un paso hacia adelante”, reconoció un colaborador. En ese tren, más de un funcionario de la mesa chica de la Casa Rosada coincide en que, para empezar, hay que buscarle una “solución” al conflicto con Bullrich. Creen que el juego de diferenciación de la exministra dejó de ser funcional, que comenzó a erosionar al Gobierno y que despierta fantasías de un “mileismo sin Milei” en el círculo rojo. “La idea es buscar una solución definitiva al tema. Patricia tiene que definir si se queda en LLA o se va. Esto es pato o gallareta”, dijo un funcionario de peso, dando a entender que cualquier movimiento implicará arriesgarse sin un resultado claro.

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La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich

Otro altísimo funcionario apuntó: “Hay que ordenar lo de Patricia sin hacer locuras. Lo estamos trabajando”. No está claro cuál va a ser el ámbito de resolución de la interna y mucho menos, cuál será la propuesta. De hecho, el Presidente es el que se muestra más paciente con su socia política. Aunque no soporta más la situación, Karina tampoco está muy convencida del riesgo político que implica poner el asunto Bullrich sobre la mesa. Quienes la tratan a diario señalan que le genera dudas el impacto que podría tener en los bloques legislativos ¿Qué sucede si la negociación de los Milei y Bullrich termina en ruptura y se parte la bancada oficialista? La senadora ya mostró su poder de fuego cuando se sacó una foto en sus oficinas con sus 15 diputados. Quizás por eso todo esto, el asunto se habla sottovoce. Bullrich se lo dijo esta semana a su primer anillo: “Nadie me habló a la cara. Todo el malestar que tienen conmigo me lo entero por la prensa. Yo no quiero hablar de cargos”. Las opciones sobre la mesa son una fórmula presidencial o una ruptura definitiva. ¿Hay soluciones intermedias? Nadie se las imagina. En el horizonte, de hecho, se vislumbra un nuevo cortocircuito entre la Casa Rosada y Bullrich. Luego de la exhortación del monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), para que el Senado apruebe el proyecto que regula las apuestas online y previene la ludopatía infanto-juvenil, Bullrich resolvió, con un grupo de otros tres senadores de LLA (Luis Juez, Pablo Cervi y Agustín Coto) resucitar el debate del proyecto que lleva cajoneado dos años en la Cámara alta. Si no se trata, pierde estado parlamentario el 27 de este mes. El proyecto que tiene media sanción de Diputados prohíbe todo tipo de propaganda de sitios de apuestas, tanto en medios tradicionales como en ropa deportiva o en los estadios de fútbol. Los libertarios votaron en contra de la iniciativa en la Cámara baja. Y el Poder Ejecutivo envió un proyecto alternativo, con restricciones mucho más lábiles. Bullrich tiene previsto llevar el tema a comisión la semana próxima. Mientras tanto, la Casa Rosada sigue sin juntar los votos para eliminar las PASO. El único optimista es Diego Santilli. “Estamos bien”, le transmite semana a semana al resto del equipo. Las señales concretas, por ahora, no son auspiciosas. Rolando Figueroa adelantó las elecciones en Neuquén para el 14 de febrero. Antes de firmar el decreto, le avisó telefónicamente a Eduardo “Lule” Menem. Fue justo después de que los hermanos Milei se mostraran con la senadora karinista, Nadia Márquez, en un auditorio evangélico cerca de la capital de la provincia patagónica.

Karina Milei junto a Martín Menem, Nadia Márquez y Emilia Orozco

“Nadia está muy firme para competir por la gobernación”, dicen cerca de Karina, donde sueñan con controlar a la “Dubai argentina”. La senadora de LLA tiene, no obstante, un obstáculo: Neuquén tiene ley de ficha limpia y Márquez afrontó una causa penal por emitir títulos truchos en dos instituciones de estudios terciarios, proceso que cerró con una “probation”. La decisión de Figueroa de desdoblar a febrero los comicios podría generar un efecto mariposa. Un colaborador libertario analizó: “Lo de Rolo refuerza la postura de los Menem, que constantemente están diciendo que no hay garantías de que los gobernadores trabajen para Milei para las presidenciales una vez que se aseguren la suya”. Si el gobernador neuquino instala un clima en donde cada uno hace su juego, resulta más escurridiza la idea de un gran acuerdo electoral y de gobernabilidad. León XIV se fue del país y, sin más hitos históricos en el horizonte, la política arranca la cuenta regresiva hacia el año electoral. En el Congreso ya se habla de sesiones extraordinarias en diciembre para tratar el Presupuesto y la reforma electoral. La Casa Rosada, en tanto, lleva tres semanas sin que se reúna su mesa política con una lista de temas densos sin resolver.

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“No hay un gran debate sobre el rumbo del Gobierno en el seno del Gobierno”, se lamentó un importante colaborador oficial esta semana. Ni siquiera el aura de fraternidad papal logró avivar un espíritu de comunión interna.