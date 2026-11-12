Neuquén: tras la confirmación de la fecha de elecciones, comenzó el armado político de cara a 2027

Aunque aún no lo haya confirmado, dan por hecho que Rolando Figueroa buscará la reelección en Neuquén (@nachomartinfilms)

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La confirmación del calendario electoral en Neuquén puso en marcha el armado de las distintas fuerzas políticas que buscarán disputar el poder provincial en 2027. El gobernador Rolando Figueroa decidió adelantar los comicios al 14 de febrero y, aunque todavía no anunció formalmente su candidatura, en el escenario político neuquino dan prácticamente por descontado que buscará un nuevo mandato.

Del otro lado, La Libertad Avanza comienza a posicionar a la senadora nacional Nadia Márquez como una de sus principales cartas para disputar la gobernación. La dirigente libertaria cuenta con el respaldo de la Casa Rosada y mantiene un vínculo estrecho con el núcleo de poder del oficialismo nacional.

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Una muestra de esa cercanía se produjo semanas atrás, cuando el presidente Javier Milei viajó a Neuquén para participar de la inauguración de un templo evangélico conducido por la legisladora y su padre, Hugo Márquez.

La familia Márquez exhibió su capacidad de convocatoria dentro de la comunidad evangélica local, al reunir a más de mil fieles durante la inauguración del auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey.

El vínculo de la senadora con los hermanos Milei, particularmente con Karina, alimentó incluso las versiones sobre una eventual incorporación de Márquez a una fórmula presidencial para un nuevo mandato del actual jefe de Estado. Sin embargo, en Neuquén su nombre aparece asociado a la construcción de una alternativa libertaria para disputar el poder provincial, en un distrito donde La Libertad Avanza todavía debe consolidar una estructura política capaz de competir con el oficialismo.

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La senadora nacional Nadia Márquez asoma como la posible candidata de La Libertad Avanza

En el entorno de Figueroa, en tanto, prevalece la confianza en la continuidad del proyecto provincial. Consideran que la figura del gobernador constituye el principal activo electoral de La Neuquinidad y que su eventual candidatura ordenaría al espacio oficialista de cara a los comicios.

Figueroa llegó al poder en 2023, después de protagonizar una elección histórica que puso fin a seis décadas de hegemonía del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el partido que gobernó la provincia desde 1963.

Durante su gestión, el mandatario consiguió proyectar su figura más allá de las fronteras provinciales, en buena medida apalancado por el crecimiento de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que convirtió a Neuquén en el principal polo energético del país y permitió alcanzar registros récord de producción.

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Los dirigentes y simpatizantes de La Neuquinidad, el espacio político que conduce Figueroa, aguardan ahora una definición formal sobre su intención de buscar la reelección. Por el momento, el gobernador mantiene una comunicación pública concentrada en la gestión y los anuncios oficiales, con escasas referencias a la estrategia electoral. Incluso la confirmación de la fecha de los comicios no tuvo repercusión en sus plataformas personales.

La interna del MPN y los sectores que buscan posicionarse

El escenario también abrió interrogantes sobre el futuro del Movimiento Popular Neuquino. En septiembre, las autoridades partidarias anunciaron que, por primera vez en 64 años, la fuerza no presentará candidatos propios para competir por la gobernación en 2027. Su presidente, Gabriel Álamo, incluso manifestó su acompañamiento al proyecto político de Figueroa.

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Jorge Sobisch pretende volver a competir por la gobernación

Sin embargo, la decisión abrió un frente de conflicto interno. El ex gobernador Jorge Sobisch confrontó con la conducción partidaria y confirmó su intención de volver a competir por el Ejecutivo provincial, con el objetivo declarado de “recuperar el protagonismo del Movimiento Popular Neuquino”.

El ex mandatario justificó su regreso a la primera línea política en lo que considera un intento de debilitar al histórico partido provincial. También cuestionó la gestión de Figueroa, a la que le atribuyó falta de proyectos e impulso político.

Más espacios buscan disputar la gobernación

El sindicalismo neuquino también anticipó su participación en la contienda electoral a través de Más por Neuquén, el espacio que preside el secretario general de ATE y la CTA, Carlos Quintriqueo.

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El dirigente adelantó que buscará presentar candidatos a intendentes y concejales en distintas localidades, además de ampliar la estructura partidaria mediante acuerdos con otros sectores políticos.

Quintriqueo aseguró que cuenta con el acompañamiento de simpatizantes provenientes de distintas fuerzas, entre ellas el MPN, una señal de que el armado sindical pretende trascender su base gremial y ganar volumen territorial.

Oscar Parrilli es un posible candidato del peronismo

A ese esquema se suma la diputada nacional Brenda Buchiniz, quien meses atrás anticipó su intención de disputar la gobernación con Cumplir con Neuquén, un espacio que también integra el exdiputado nacional Francisco Sánchez.

La legisladora, cercana a la vicepresidenta Victoria Villarruel, presentó en septiembre su plataforma de gobierno, denominada “La Gran Transformación”, con la que busca instalar una alternativa política para competir por el Ejecutivo provincial, renovar la representación legislativa y disputar distintas intendencias.

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El peronismo, por su parte, todavía no consigue resolver sus diferencias internas ni avanzar en la construcción de una candidatura de consenso. En ese escenario aparece mencionado, aunque todavía sin definiciones públicas sobre una eventual postulación, el ex secretario general de la Presidencia y ex senador nacional Oscar Parrilli.

Con el calendario electoral ya definido, Neuquén comenzó a transitar una etapa de reacomodamiento político. La eventual candidatura de Figueroa, la estrategia de La Libertad Avanza, la fractura interna del MPN y las dificultades del peronismo para encontrar una referencia común configuran un escenario en el que las distintas fuerzas empiezan a medir sus posibilidades y a negociar posiciones de cara a febrero de 2027.

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