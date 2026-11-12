Honduras

En vísperas de Navidad Honduras registra segundo niño quemado por pólvora

El pequeño fue atendido en la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), en Tegucigalpa. El primer caso de la temporada corresponde a una niña de siete años procedente de Olancho, quien sufrió quemaduras en todo el rostro.

Ken Elvir, de 12 años, se convirtió en el segundo menor atendido por quemaduras de pólvora durante la actual temporada en Honduras. (Foto: Redes sociales)
Ken Elvir, de 12 años, se convirtió en el segundo menor atendido por quemaduras de pólvora durante la actual temporada en Honduras. (Foto: Redes sociales)
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Un segundo menor de edad ingresó a la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem) por lesiones provocadas por la manipulación de pólvora en Honduras, en un nuevo caso que enciende las alarmas ante la circulación de artefactos explosivos durante la temporada navideña.

El niño, identificado como Ken Elvir, de 12 años, sufrió quemaduras en su mano derecha después de manipular productos elaborados con pólvora en Tegucigalpa, informó el director de Fundaniquem, Omar Mejía.

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El médico explicó que las lesiones afectaron varios dedos de la mano del menor, por lo que actualmente recibe atención especializada para tratar de evitar consecuencias permanentes.

“Este niño Ken Elvir, de 12 años de edad, sufrió quemaduras en sus manos, producto de manipulación de la pólvora. Ya la pólvora está circulando en nuestra ciudad capital, bueno, en toda Honduras”, manifestó Mejía.

El especialista indicó que, afortunadamente, el pequeño no perdió los dedos, aunque su condición requiere tratamiento médico para atender las lesiones ocasionadas por la explosión.

El caso representa el segundo ingreso de un menor por quemaduras de pólvora durante la actual temporada, una situación que preocupa al personal médico debido a los riesgos que representa el uso de estos productos, especialmente cuando están al alcance de los niños.

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Mejía lamentó que los artefactos explosivos continúen circulando y que los menores tengan acceso a ellos, pese a las advertencias que cada año realizan las autoridades sanitarias y los centros especializados en atención de quemaduras.

Una niña de siete años procedente de Olancho también ingresó a Fundaniquem después de sufrir quemaduras provocadas por pólvora. (Foto: Redes sociales)
Una niña de siete años procedente de Olancho también ingresó a Fundaniquem después de sufrir quemaduras provocadas por pólvora. (Foto: Redes sociales)

El director de Fundaniquem insistió en que los niños no deben manipular pólvora bajo ninguna circunstancia, debido a que una explosión puede provocar lesiones graves, amputaciones y daños permanentes.

Niña de siete años sufrió quemaduras en todo el rostro

El segundo caso se suma al de una niña de siete años procedente del departamento de Olancho, quien también fue ingresada a Fundaniquem después de sufrir graves quemaduras por la manipulación de pólvora.

Según detalló Mejía, la pequeña resultó afectada en todo el rostro, por lo que necesitó atención médica especializada debido a la extensión de las lesiones.

La diferencia entre ambos casos refleja los distintos tipos de daños que pueden ocasionar estos artefactos explosivos, desde quemaduras faciales hasta lesiones profundas en las extremidades.

En el caso del niño de 12 años, las heridas se concentraron principalmente en su mano, mientras que la menor procedente de Olancho sufrió afectaciones en la cara.

El médico también relató que el pequeño de Tegucigalpa llegó a ausentarse del lugar después del incidente, aunque posteriormente sus padres lo trasladaron al centro asistencial para recibir atención.

“Este niño de 12 años, Francisco, incluso se dio a la fuga”, contó el director de Fundaniquem al referirse a las circunstancias posteriores al accidente.

La municipalidad vigilará los hospitales públicos para identificar a menores con quemaduras causadas por artefactos pirotécnicos.
Fundaniquem pidió a los padres de familia impedir que los niños tengan acceso a explosivos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. (Foto: X)

Por ello, el personal de Fundaniquem insiste en que la prevención debe comenzar en los hogares y que los adultos deben asumir la responsabilidad de impedir que los niños tengan contacto con estos materiales.

Ante los dos casos registrados, Omar Mejía hizo un llamado a los padres de familia, alcaldes municipales, patronatos y demás autoridades para que adopten medidas que permitan reducir la circulación y manipulación de pólvora en las comunidades.

El director de Fundaniquem señaló que la responsabilidad de proteger a los menores no recae únicamente en los centros asistenciales, sino también en las familias y las autoridades encargadas de regular la comercialización de estos productos.

“Pero a los alcaldes municipales, a los patronatos, a los padres de familia, que son los encargados de cuidar a estos niños”, expresó.

La preocupación aumenta durante los meses de noviembre y diciembre, cuando suele incrementarse la venta y utilización de productos pirotécnicos por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Durante este período, los hospitales y centros especializados mantienen atención a personas que sufren accidentes relacionados con explosivos, muchos de ellos menores de edad que resultan afectados mientras juegan o manipulan pólvora.

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