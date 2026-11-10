Crimen y Justicia

“Yo voy a matar al Papa”: la amenaza al 911 contra León XVI

Damián Avelino Giles, un obrero de 49 años, fue detenido el fin de semana en Pilar tras una investigación del Juzgado Federal de Campana y la PFA. Lo indagaron por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. Será sometido a una pericia de voz

La amenaza contra el Papa al 911
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—Operadora: 911 emergencias

—Voz: Sí, ¿puede grabar esta llamada usted?

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—Operadora: ¿Qué emergencia tiene usted?

—Voz: Yo voy a matar al Papa

—Operadora: A ver, señor, ¿cuándo va a pasar eso?

—Voz: Voy a matar al Papa

—Operadora: ¿Cuándo?

Ese fue el llamado intimidatorio que recibió la central de emergencias el viernes 6 de noviembre por la tarde, que dio inicio a la investigación que derivó en la detención de Damián Avelino Giles, un obrero de 49 años en Villa Rosa, partido de Pilar, acusado de amenazar de muerte a León XIV, antes de su llegada al país.

El sospechoso fue indagado este martes por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista, según la imputación de Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana.

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Fuentes de la causa, en la que interviene el fiscal federal Sebastián Bringas, indicaron a Infobae que Giles declaró, pero negó las acusaciones y que la que se escucha en la grabación sea su voz.

Qué se sabe del hombre que amenazó al Papa León XIV
La detención la concretó PFA

Según las fuentes, argumentó que estaba trabajando en el momento en que se realizó el llamado -realiza trabajos de albañilería y jardinería-. Sin embargo, los detectives de la DUIA encontraron el celular desde el cual se realizó la comunicación en el allanamiento a su casa.

En ese punto, manifestó que alguien podría haber tomado su teléfono y realizado el llamado sin que él lo notara. No pudo explicar cómo esa persona pudo acceder al dispositivo que tiene clave.

Tras la declaración, Charvay ordenó una pericia de voz para comprobar si se trata de Giles. Tomarán una muestra indubitable en laboratorio forense para cotejar con la grabación. Esperan que sea hoy mismo.

Qué se sabe del hombre que amenazó al Papa León XIV
El sospechoso detenido

La amenaza y el allanamiento en Villa Rosa

La alerta llegó a partir de una comunicación recibida por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

Los investigadores identificaron un domicilio de la calle Carlos Morel, en Villa Rosa, vinculado con el hombre que habría hecho la amenaza. Allí realizaron un allanamiento y concretaron su arresto.

Durante el procedimiento, la PFA secuestró tres teléfonos celulares, uno de los cuales habría sido utilizado para efectuar la llamada al 911. También incautó un dron, cuyas capacidades y posible vinculación con el caso continúan bajo análisis.

De la investigación participaron la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Qué se sabe del hombre que amenazó al Papa León XIV
Los dispositivos incautados

El episodio ocurrió en la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina. El pontífice arribó el 8 de noviembre al Aeroparque Jorge Newbery, desde Montevideo, como parte de una gira regional que también incluyó actividades en Uruguay y Perú.

La agenda en el país contempló encuentros con el presidente Javier Milei, autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y referentes religiosos, además de celebraciones públicas en Buenos Aires, Luján, Córdoba y Claypole.

Durante la visita, la Justicia federal intervino en otros dos episodios: en Bahía Blanca, detuvo a un hombre de 58 años acusado de amenazar de muerte al pontífice en una llamada al 911, y en Palermo arrestó a otro sospechoso que intentó ingresar al operativo de seguridad con una credencial vaticana falsa, una patente apócrifa y equipos de comunicación. En el allanamiento de su domicilio hallaron una pistola, municiones, más credenciales y dispositivos electrónicos.

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