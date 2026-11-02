Locura en Santa Fe: se molestó por el ruido de las motos frente a su casa y tiroteó a dos jóvenes cuando escapaban

El episodio tuvo lugar en la madrugada del sábado en Las Parejas, departamento Belgrano, cuando el imputado, de 43 años, efectuó varias detonaciones en distintas direcciones cerca de una plaza con jóvenes reunidos, con balística y laboratorio positivos

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Un violento enfrentamiento se vivió en la localidad de Las Parejas, en el sur de la provincia de Santa Fe, después de que un hombre fue detenido tras efectuar varios disparos en la vía pública con un revólver calibre .357 Magnum. El episodio, que tuvo lugar cerca de una plaza donde se encontraban jóvenes reunidos, comenzó horas antes en el interior de un bar y terminó con la entrega voluntaria del arma en el domicilio del propio imputado.

Todo comenzó en la madrugada del sábado cuando el hombre identificado como G.L.V., de 43 años, habría protagonizado una pelea en un establecimiento de la zona. Según informaron fuentes del caso a Infobae, durante la gresca, G.L.V. exhibió el arma de fuego —aparentemente sin accionarla— como gesto intimidatorio. La reacción de los presentes fue inmediata y le propinaron una golpiza. Tras el incidente, Volpato se retiró hacia su domicilio.

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Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. De acuerdo con los primeros reportes y con lo registrado en un video captado por un vecino que se viralizó en las últimas horas, el hombre salió a la calle y efectuó varias detonaciones en distintas direcciones cuando un dos jóvenes intentaban escapar en moto.

El detonante habría sido el ruido generado por las motocicletas que circulaban por la zona. Más precisamente, el origen del conflicto se atribuye a los llamados “cortes” de motos: maniobras en las que los motociclistas aceleran los motores para producir explosiones en los caños de escape, una práctica que suele generar quejas en barrios residenciales, sobre todo en horario nocturno.

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El imputado de 43 años entregó el arma de forma espontánea sobre el capot de una camioneta Ford roja estacionada frente a su domicilio en calle 21 al 800

Ante los disparos, varios vecinos alertaron al Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III (URIII), cuyos agentes llegaron al lugar minutos después. Allí, G.L.V. entregó el arma de fuego de forma espontánea, dejándola sobre el capot de una camioneta Ford de color rojo estacionada en el lugar.

El arma secuestrada fue identificada como un revólver de tipo .357 Magnum, de color negro con cachas de madera, marca Taurus. Personal especializado de la División Científica Forense de Las Rosas realizó una inspección minuciosa de la escena sin hallar proyectiles ni vainas. Sí se detectaron manchas rojizas sobre el sector de la cola disparadora y el martillo percutor del arma, por lo que se realizaron dos hisopados para su análisis.

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Cerca de las 6:30 del sábado, G.L.V.fue trasladado a la Comisaría 2da URIII, donde se le practicó el examen de dermotest —un análisis que detecta residuos de pólvora en las manos— mediante dos stubs. Los resultados de la balística arrojaron resultado positivo; el rastro, negativo; y el laboratorio, nuevamente positivo.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía MPA Cañada de Gómez, que continúa investigando las circunstancias del episodio. Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas heridas como consecuencia de los disparos.

Un sindicalista sufrió un brutal ataque a tiros cuando salía de su casa en Bahía Blanca

Así fue el ataque a tiros que sufrió el sindicalista Luis Pérez en su casa de Bahía Blanca

Un hombre baleó el último miércoles al secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Luis Pérez, cuando salía de su vivienda en el barrio San Martín de Bahía Blanca. El agresor, según se puede observar en las imágenes de la cámara de seguridad que registró el ataque, escapó a bordo de una moto y la Policía trabaja para dar con su paradero.

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Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el ataque ocurrió cerca de las 8:53 de la mañana sobre la calle Pedro Pico al 1500. Pérez retiraba su auto del garaje cuando fue abordado por un desconocido con el que intercambió unas palabras antes de recibir el disparo.

De acuerdo con los datos reunidos en la investigación, el agresor se trasladaba en una moto roja de 110 centímetros cúbicos, llevaba casco y campera. Tras disparar, huyó por Pedro Pico en dirección a la avenida Arias.

El disparo impactó en una rodilla de Pérez. Personal de emergencias lo asistió en el lugar y luego lo trasladó al Hospital Municipal, donde los estudios radiográficos confirmaron una herida de arma de fuego con orificios de entrada y salida.

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El atacante no intentó llevarse pertenencias de Pérez, una circunstancia que alejó inicialmente la hipótesis de un robo. La investigación, encabezada por la fiscal Marina Lara, de la UFI N° 7 departamental, analiza si el episodio estuvo vinculado con un conflicto personal o con la actividad gremial del secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento.