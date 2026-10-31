¿Fin a la prioridad de paso para el que viene por la derecha?: la provincia de Buenos Aires modificó la Ley de Tránsito

Qué vehículo se debe detener y ceder el paso según la modificación de la Ley de Tránsito en PBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno bonaerense promulgó una modificación en la Ley 15.657, ya vigente, que busca resolver la falta de precisión que regía desde 2009 en el Código de Tránsito provincial.

Es acerca de la prioridad de paso para quienes circulan por avenidas, rutas, autopistas, semiautopistas y carreteras frente a los vehículos que llegan desde calles de menor jerarquía, incluso si estos se aproximan por la derecha.

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La diferencia entre las velocidades permitidas expone una de las razones del cambio: en una avenida se puede circular hasta 60 km/h, mientras que en una calle el límite es de 40 km/h. La aplicación absoluta de la prioridad por la derecha podía obligar a un conductor a frenar por completo al llegar a cada cruce.

Avenidas y rutas, por encima de la regla de la derecha

La modificación incorporó el artículo 28 quater a la ley 13.927, impulsada por la diputada provincial Silvina Vaccarezza, de UCR-Cambio Federal, y sancionada por el Senado bonaerense el 6 de octubre. La regla general se mantiene: en una encrucijada sin otra excepción, debe ceder el paso quien llega por la izquierda.

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La prioridad por la derecha deja de aplicarse cuando uno de los vehículos circula por una vía de mayor jerarquía. Quien ingrese o cruce una autopista, semiautopista, ruta, carretera o avenida debe detenerse antes de avanzar, sin importar desde qué lado llegue.

La legisladora sostuvo que la reforma procura “otorgar claridad y seguridad jurídica ante un vacío legal existente”. Tras la sanción, añadió: “Esta ley busca brindar mayor claridad a los conductores. Tener reglas claras también es una forma de contribuir a una convivencia vial más segura”.

La diferencia entre las velocidades permitidas expone una de las razones del cambio: en una avenida se puede circular hasta 60 km/h, mientras que en una calle el límite es de 40 km/h. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vacío normativo había provocado interpretaciones divergentes en los tribunales bonaerenses. La legislación permitía velocidades superiores en las vías principales, pero no establecía expresamente que un vehículo que llegaba por la derecha desde una calle secundaria perdiera la prioridad frente a quien avanzaba por una avenida.

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La nueva regulación acerca el criterio de la provincia ya se aplica en la Ciudad de Buenos Aires.

Otras excepciones en cruces, rotondas y caminos rurales

La preferencia también se pierde cuando existe señalización específica que dispone otro orden de paso, ante trenes y frente a vehículos de emergencia que circulan con las señales de advertencia activadas. Los peatones que cruzan o están por cruzar por una senda peatonal o un paso habilitado conservan la prioridad.

Los vehículos que ingresan a una rotonda deben dejar pasar a quienes ya circulan dentro de ella. También debe ceder el conductor que transita por una calle de tierra ante otro que avanza por una vía pavimentada.

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La norma establece además que quien se detiene por completo antes de entrar a una encrucijada pierde la prioridad si otro vehículo llega en movimiento. Quien gira hacia una calle transversal debe esperar a los vehículos que circulan por esa vía.

Cuando se forman filas de circulación lenta en ambas calles de una intersección, el paso debe alternarse: avanza un vehículo por vez desde cada una de las vías. En zonas rurales, peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los demás vehículos, salvo en sectores con señalización que les otorgue preferencia.

En las cuestas estrechas, debe retroceder el vehículo que desciende, excepto si lleva acoplado o remolque.