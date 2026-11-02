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El delicado estado de salud de José Luis Gioia: “Estuvo en coma y con asistencia respiratoria”

El actor de 73 años permaneció en la Clínica Suizo Argentina, luego de descompensarse en las grabaciones de la segunda temporada de Menem, y fue dado de alta este fin de semana

José Luis Gioia sufrió una descompensación por un ACV isquémico en el set de la serie Menem (Video: Mercuriali 107.9, El Observador)
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El humorista José Luis Gioia habría sufrido un ACV isquémico en medio del rodaje de la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video que reconstruye la vida y los gobiernos del expresidente Carlos Saúl Menem, y debió ser internado de urgencia con coma inducido durante aproximadamente una semana. La información fue dada a conocer este lunes por la periodista Maru Leone en el programa Mercuriali 107.9, que conduce Franco Mercuriali por El Observador 107.9, quien contó la noticia luego de comunicarse con las hijas del actor.

Según relató la periodista, Gioia “se descompuso” en pleno set de grabación. “Tuvo un ACV que le dejó algunas pequeñas lesiones isquémicas. Esto así me llegó a mí y lo chequeé con su familia”, precisó. El actor, de 73 años, acumulaba antecedentes cardiovasculares: colesterol elevado y colocación previa de stents, factores que habrían incidido en la gravedad del episodio.

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guillermo coppola josé luis gioia juan minujín
José Luis Gioia en la serie Coppola junto a Juan Minujín (Instagram)

El actor recibió una primera atención en la Clínica Nueva Azul, pero su cuadro requirió un traslado inmediato. El 11 de octubre fue derivado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva. La periodista aportó el diagnóstico médico con precisión: “Ingresó con un ACV isquémico y el cuadro es de meningoencefalitis”, una inflamación simultánea de las meninges y el tejido cerebral que habría desencadenado las lesiones detectadas. Ante la gravedad de su estado, el equipo médico tomó la decisión de inducirle un coma farmacológico y asistirlo con respiración artificial.

“Estuvo muy grave. Estuvo en coma y con asistencia respiratoria. Lo estamos contando ahora porque está mejor y ya tuvo el alta”, explicó la columnista, dando cuenta de por qué la noticia recién trascendió semanas después de producido el episodio. Gioia permaneció en esa condición durante cerca de siete días bajo estricta supervisión clínica. El 17 de octubre, los médicos iniciaron el proceso para despertarlo, con resultados favorables. Tras días de monitoreo y estabilización, el actor recibió el alta médica el 30 de octubre, casi tres semanas después de su ingreso de urgencia.

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El intérprete obtuvo el alta hospitalaria el 30 de octubre para continuar su proceso de recuperación en la Clínica Alcla
El intérprete obtuvo el alta hospitalaria el 30 de octubre para continuar su proceso de recuperación en la Clínica Alcla

“Este 30 de octubre recibió el alta de La Suizo y está en este momento haciendo rehabilitación en la Clínica Alcla”, detalló la periodista del ciclo radial. En la Clínica Alcla, el intérprete lleva adelante un tratamiento intensivo orientado a recuperar sus capacidades. Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre los plazos estimados de recuperación ni sobre posibles secuelas.

El episodio de salud también tuvo consecuencias directas sobre el proyecto televisivo. El humorista interpretaba al médico del expresidente en la ficción, pero no pudo completar la totalidad de sus escenas antes de ser hospitalizado. La producción debió reorganizarse para no detener el rodaje de la temporada. “Me llegó que sacaron las escenas que había grabado. Aparentemente no terminó de grabar todas las escenas para la serie de Menem y como necesitaban terminar, tuvieron que reemplazar al actor por otro”, contó Leone. El material ya filmado por Gioia quedó descartado del proyecto y un nuevo intérprete asumió el rol para cerrar la temporada, en una situación inusual para una producción de esta envergadura.

José Luis Gioia fue el primer eliminado de Masterchef Celebrity 3
El actor de 73 años registraba antecedentes cardiovasculares de colesterol elevado y colocación de stents

Con más de 50 años de trayectoria, Gioia es una figura consolidada del espectáculo argentino, reconocida tanto por su faceta humorística como por su trabajo actoral. Oriundo de Mar del Plata, comenzó su carrera desde muy joven y no paró nunca, según sus propias palabras. Su gran salto al reconocimiento internacional llegó en 2009, cuando interpretó al Inspector Báez en El secreto de sus ojos, el filme de Juan José Campanella que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera ese año. Por esa actuación, Gioia se hizo acreedor de los premios Clarín, Sur y Cóndor de Plata en la categoría Revelación masculina. Años después, en 2021, amplió su exposición al participar en MasterChef Celebrity Argentina 3 por Telefe. Su trabajo más reciente antes de Menem había sido la serie Coppola, el representante, de Disney+, donde interpretó al Dr. Alberto.

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