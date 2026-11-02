Crimen y Justicia

Condenaron a un exespía rosarino por filtrarle información a Los Monos

Iván Roberto Jokanovich (54) aceptó un juicio abreviado que fue homologado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, por el que recibió una pena de 1 año y 6 meses de prisión. Recuperó la libertad por el tiempo que estuvo detenido en el penal de Ezeiza

OPERACION ROMANI ROSARIO GNA
Condenaron a ex agente de inteligencia por filtrarle información del "Operativo Romaní" a Los Monos a través de un policía
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Un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado de Rosario fue condenado a un año y medio de prisión por haber filtrado información sensible a Los Monos a través de un policía exonerado que formó parte de la organización. Se trata de Iván Roberto Jokanovich (54), que ya recuperó la libertad por el tiempo que transcurrió detenido en el penal federal de Ezeiza.

El fallo lleva la firma del juez federal Ricardo Moisés Vázquez del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario, quien hizo lugar al acuerdo entre el fiscal Federico Reynares Solari y la defensa a cargo de Fernando Sirio y Candela De Marchi. Contempla también una inhabilitación especial por tres años.

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La condena es por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, infracción a la Ley de Inteligencia Nº 25.520 y por encubrimiento agravado, por tratarse del encubrimiento de un delito especialmente grave como el tráfico de estupefacientes, y por su condición de funcionario público.

De acuerdo al legajo del Ministerio Público Fiscal, como espía accedió a información confidencial de causas judiciales a las que no estaba asignado institucionalmente y la utilizó para pasársela a Juan José Raffo, policía exonerado de Santa Fe que está condenado desde 2018 como integrante de Los Monos y que volvió a caer detenido en la “Operación Romaní”, que tuvo lugar en marzo de 2024, como presunto miembro de una banda dedicada al tráfico de drogas que está liderada por el recluso Leandro “Pollo” Vinardi, jefe de la barra brava de Newell’s y mano derecha del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero.

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Vinardi, según la investigación, estuvo al mando de la presunta estructura que tiene entre sus filas a Guillermo “Chupa” u “Ojitos” Sosa, otro cabecilla de la barra brava de Newell’s que cayó el 4 de mayo de 2022 al ser acusado por el asesinato del ex barra leproso Nelson “Chivo” Saravia en San Nicolás al 3700.

pollo vinardi portada
El narco Leandro "Pollo" Vinardi se beneficiaba con la información que filtraba el exagente de la SIDE

Vinardi y Sosa organizaban, de acuerdo a la imputación, una estructura que operaba la venta de droga en barrios como Villa Constitución, Granadero Baigorria y San Lorenzo. Para los investigadores judiciales, se valieron de Raffo, quien se habría encargado de dar aviso de causas en curso contra la banda y de suministrar información sobre autoridades policiales con competencia en esas zonas, con quienes habría mantenido comunicación para lograr instalarse en esos territorios. Raffo, a su vez, tomó el rol de conseguir dólares para dárselos a la banda para comprar droga al por mayor.

El nombre del “Operativo Romaní” es porque quienes recibieron los dólares fueron personas de la comunidad gitana, algunos de ellos viejos conocidos de la Justicia, como Mariano “Gordo” Salomón, también condenado en la trama de Los Monos.

Sin embargo, el policía exonerado también contaba con asistencia. Según la imputación del Ministerio Público Fiscal, tenía frecuentes comunicaciones telefónicas con Jokanovich, quien habría aportado datos clave para que Raffo no cayera fácilmente detenido.

El ex agente de la SIDE tiene una historia previa. Había sido indagado también por llamar a fines de diciembre de 2022 a un fiscal provincial —ahora preso por estafas— que figura como titular de un auto en el que fue visto Raffo en el aeropuerto de Ezeiza.

Mariano Salomón fue detenido en 2016
Mariano Salomón fue detenido en 2016

Ese fiscal provincial, ahora caído en desgracia por una causa de asociación ilícita, es Mariano Ríos Artacho. Luego de enterarse de la causa federal, hizo un descargo judicial y presentó una denuncia de venta del auto en cuestión, aportó documentación y aseguró que lo había vendido en octubre de ese año a un policía al que conocía hacía 10 años, aunque dicho papeleo fue terminado en diciembre de ese año por su gestora. Afirmó desconocer qué había sucedido con el auto y añadió que lo dejó asegurado a su nombre para mantener la responsabilidad civil hasta que finalizaran los trámites registrales para el traspaso de titularidad.

En la causa federal se agregó que el servicio de inteligencia también alertó a Raffo que lo habían observado en ese auto en Ezeiza, lo que se supone que provocó que el policía dejara de usar ese vehículo y la línea telefónica que tenía en ese momento.

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