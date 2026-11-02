Desarticularon una banda narco en el norte del conurbano: secuestraron 11 kilos de cocaína, autos y hay 10 detenidos

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Un fuerte operativo que llevó a cabo la Policía Bonaerense terminó de desarticular una banda narco que operaba en el norte del conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires. En total, 10 personas fueron detenidas, incluidos los líderes de la organización ilícita.

Según pudo saber Infobae, se llevaron a cabo 30 órdenes de allanamiento simultáneas en donde las fuerzas de seguridad incautaron 11 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 500 gramos de marihuana de distintas variedades, 19 vehículos, armamento, dinero en efectivo y numerosos elementos de logística vinculados a la red criminal. La causa tramita ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del doctor Juan Manuel Culotta, con la Secretaría N° 7 bajo la dirección del doctor Gregorio Rueda.

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El operativo decomisó 19 vehículos de diversas marcas, armas de fuego, 21.550 dólares y más de 92 millones de pesos en efectivo

La cocaína secuestrada estaba fraccionada en distintos lotes: siete panes con el sello “Lacoste” —con un peso de 7,5 kilogramos—, un pan identificado con la insignia Louis Vuitton de 1,5 kilogramos y trozos compactos en piedra por otros dos kilogramos. En cuanto a la marihuana, se hallaron varios frascos con cogollos de diferentes genéticas —Fuji Juice, AK47, Gkw, Strawberry, Moby Dick, Melonia y Tropical Fruit— que sumaron en conjunto medio kilogramo. También se secuestraron nueve balanzas de precisión.

El dinero incautado ascendió a $92.430.200 y USD 21.550, junto con tres máquinas contabilizadoras de billetes y cuatro cajas fuertes. En materia de armamento, se decomisaron una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm con tres cargadores, un revólver calibre 22 y 207 municiones calibre 9 mm. El operativo también arrojó 29 teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, cuatro pendrives y dos cédulas vehiculares. El parque automotor secuestrado incluyó modelos como Jeep Compass, VW Taos, Ford Ranger, VW Amarok, Toyota Corolla, Peugeot 2008 y Fiat 500, entre otros.

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La investigación se había iniciado en marzo de 2026 a partir de la detección de una estructura criminal encabezada por Martín Alejandro Chamut, de 52 años, identificado por las fuerzas de seguridad como un narcotraficante con historia en el distrito de San Martín. Según pudo establecerse durante la pesquisa, Chamut había continuado operando la organización incluso mientras se encontraba privado de su libertad, y al recuperarla comenzó a gestionar personalmente las transacciones de mayor volumen.

La banda tenía como territorio principal de distribución San Martín, la Zona Norte del Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Durante el seguimiento, los investigadores identificaron que los compradores realizaban la entrega de dinero en Villa Corea, mientras que el retiro de la sustancia se efectuaba en Villa Ballester, con traslados en bolsos, mochilas y vehículos especialmente acondicionados para ocultar la mercadería.

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Chamut contaba con dos colaboradores directos de confianza. Por un lado, Gustavo Ariel Etchart, de 43 años, quien abastecía la Zona Norte —que comprende Pilar, Tigre, San Isidro y Vicente López— y presidía una financiera junto a su sobrina Oriana Ailén Etchart Torres para el blanqueo de capitales y el cambio de divisas. Por el otro, Facundo Leonardo Romero, responsable de abastecer más de 10 puntos de venta en Villa Corea y varios búnkeres en Villa Hidalgo y Villa Carcova. Una vez en libertad, el propio Chamut retomó el control de los búnkeres de mayor expendio, ubicados en las villas “9 de Julio”, “El 18 (Mameluco)”, “Sarmiento”, “Pegamil” y “Loyola”. En paralelo, la investigación permitió identificar al proveedor principal de la droga, radicado en Pilar y con comercios en Tres de Febrero e Ingeniero Budge.

La Policía Bonaerense detuvo a 10 integrantes de una banda narco tras 30 allanamientos en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires

Para encubrir el flujo de dinero, la organización utilizaba como pantallas comerciales una red de financieras, agencias de autos y lavaderos de vehículos. Además, contaba con cocheras, oficinas y departamentos distribuidos en San Martín, Nordelta, San Isidro, Vicente López y Pilar, donde almacenaba los estupefacientes. Las escuchas telefónicas también revelaron que uno de los integrantes, Alex Uriel Etchart, de 25 años, mantenía vínculos operativos con una banda dedicada a las “entraderas” en la Zona Norte bonaerense.

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Para llegar a los allanamientos, las fuerzas de seguridad desplegaron un extenso trabajo de inteligencia que incluyó el análisis de cámaras de vigilancia, la colocación de rastreadores GPS Tracker LK 208 en varios de los vehículos investigados, el uso autorizado de drones en zonas de difícil acceso y la intervención de más de 25 líneas telefónicas, con más de 230 horas de escuchas acumuladas. El análisis de antenas y los seguimientos en campo completaron el cuadro probatorio que habilitó las órdenes judiciales.

Junto a Chamut, Gustavo Etchart, Oriana Etchart Torres, Alex Etchart y Romero, fueron detenidos Ricardo Daniel Pérez (40 años), Marcelo Rodrigo Veriz, Oscar Daniel Agüera (47 años), Francisco José Chifaldi (30 años) e Iván Gerometa (26 años). Los diez imputados quedaron a disposición del Juzgado Federal de Tres de Febrero, que tiene a su cargo la investigación por infracción a la Ley 23.737 de narcotráfico y lavado de activos.

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