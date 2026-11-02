Las imágenes inéditas y el tierno video que compartió Antonela Roccuzzo para saludar a Thiago Messi en su cumpleaños N° 14

La esposa de Lionel Messi celebró los 14 años del mayor de sus hijos con una serie de imágenes de niño y de grande

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Antonela Roccuzzo no dejó pasar el cumpleaños número 14 de Thiago Messi sin dedicarle un mensaje que conmovió a sus millones de seguidores. La modelo y empresaria rosarina recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar al hijo mayor que tiene junto a Lionel Messi, y el posteo no tardó en viralizarse: incluyó fotos y un video inédito de Thiago cuando era pequeño, imágenes que pocas veces habían sido vistas por el público.

El texto que eligió Roccuzzo fue breve, pero cargado de emoción. “Feliz cumple Thiagui... 14 años desde que me hiciste mamá. No puedo creer lo grande que estás. Te amamos tanto”, escribió en su publicación, resumiendo en pocas palabras el orgullo y el amor que siente por el adolescente que hoy da sus primeros pasos con el fútbol en la Academia del Inter Miami y que, desde su nacimiento, cambió la vida del matrimonio más famoso del deporte mundial.

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El detalle que más llamó la atención de los seguidores fue la selección del material visual que Antonela eligió acompañar el saludo. Junto a fotografías de distintas etapas de la vida de Thiago, la rosarina incluyó un video que nunca había circulado en redes sociales, con imágenes del hijo mayor de la pareja cuando era muy pequeño, tomando mate. Las escenas mostraron cómo pasó el tiempo y funcionaron como un álbum íntimo que la familia decidió compartir con el mundo en una fecha tan especial.

El mensaje de Antonela y la camiseta de la Selección, presente

Thiago creció entre estadios y títulos históricos

Desde que era un niño, Thiago estuvo presente en los momentos más importantes de la carrera de su padre. Acompañó a Lionel Messi en sus distintas etapas como futbolista profesional, en Barcelona, PSG y el Inter Miami, además de en los hitos con la selección argentina, como el Mundial 2022, las copas América 2021 y 2024 y la Finalissima ante Italia.

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Esa crianza itinerante, entre ciudades y estadios de Europa y América, convirtió a Thiago en un adolescente que conoce de cerca qué significa el sacrificio y la gloria deportiva. Su vínculo con el fútbol, que siempre fue evidente en las fotos familiares que Roccuzzo y Messi fueron compartiendo con los años, hoy parece encaminarse hacia algo más concreto: el joven, al igual que sus hermanos Mateo y Ciro, ya se destaca en las divisiones formativas y despierta la curiosidad de quienes lo siguen de cerca.

El juvenil ya se destaca en la cantera del Inter Miami

Antonela, presente en cada cumpleaños con un posteo en redes

No es la primera vez que Antonela Roccuzzo usa Instagram como canal para celebrar los cumpleaños de sus hijos. La rosarina tiene por costumbre marcar cada aniversario con una publicación personal, en la que combina fotos familiares con palabras propias que evitan el protocolo y se instalan en un registro más íntimo.

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En esta ocasión, sin embargo, el posteo tuvo un peso adicional. Los 14 años de Thiago representan un momento de transición evidente: ya no es el niño que aparecía en brazos de sus padres en las primeras fotos que la pareja compartió públicamente. Las imágenes inéditas que Antonela eligió mostrar este 2 de noviembre dejaron en claro cuánto cambió desde entonces, y cuánto creció al lado de una familia que, pese a la exposición constante, logró preservar una parte importante de su intimidad.

El mate, parte de la liturgia familiar

Messi y sus herederos, juntos