El polémico lugar que un medio inglés le dio a Franco Colapinto en su ranking del GP Ciudad de México de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó octavo en pista, pero lo perjudicó una sanción (REUTERS/Raquel Cunha)

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Como es habitual luego de cada carrera, el medio especializado The Race publicó su ranking con el análisis de cada uno de los pilotos durante el fin de semana. En este caso correspondió al Gran Premio Ciudad de México de Fórmula 1, la fecha número 19 de la temporada.

El ranking elaborado por el periodista Edd Straw evalúa el desempeño individual durante todo el fin de semana. En esta segunda entrega del nuevo formato de tier list ningún piloto logró una actuación perfecta, pero Max Verstappen fue el único que alcanzó el Nivel S, la categoría máxima reservada para un solo corredor por carrera.

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Según el análisis de Straw, Verstappen mostró “su habitual brillantez incisiva”, con un ritmo sólido y decisiones acertadas tanto en las salidas como en la defensa de posición ante Lewis Hamilton. El piloto de Red Bull fue, además, una pieza central en la recuperación del equipo tras un viernes complicado en el trazado mexicano.

El bloqueo de ruedas que arruinó su última vuelta en la clasificación habría sido motivo suficiente para bajarlo de categoría en otras circunstancias, pero el periodista consideró que el tráfico atenuó la responsabilidad del neerlandés. La penalización de una posición en la parrilla por el incidente del viernes con Liam Lawson tampoco alcanzó para sacarlo del escalón más alto.

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El ranking The Race GP Ciudad de México

En la segunda categoría (Nivel A), Ryo Hirakawa recibió una evaluación especialmente favorable por su desempeño como sustituto de Esteban Ocon en Haas. Estuvo cerca de meterse en la Q2 antes de verse perjudicado por la turbulencia aerodinámica del auto de Alex Albon, lo que exageró la diferencia con Ollie Bearman. En carrera, adelantó a ambos Williams y sumó un punto una vez aplicadas las penalizaciones correspondientes.

Liam Lawson también integró el Nivel A tras partir desde boxes y remontar desde la décimo quinta posición en la reanudación con salida detenida, lo que le permitió terminar en la zona media de la tabla después de las sanciones a otros pilotos. Lewis Hamilton, por su parte, consiguió su primera pole position desde 2023, aunque un roce con Verstappen en la curva 4, producto de un frenado tardío de ambos, le restó margen para pelear la victoria.

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El piloto argentino Franco Colapinto quedó ubicado en el Nivel D de la clasificación de Straw. El periodista señaló que estuvo “un paso por detrás” de su compañero Pierre Gasly durante las sesiones de viernes y sábado, una diferencia de ritmo que se mantuvo a lo largo del fin de semana.

Pese a ese déficit, el argentino “protagonizó una gran primera vuelta que lo encaminó hacia un meritorio octavo puesto” en carrera. Luego Straw apuntó a la equivocación del bonaerense en no respetar la velocidad suficiente en la bandera amarilla: “Sin embargo, su posición final es inferior a la que podría haber sido debido a que no reaccionó a la única bandera amarilla a la salida de la curva 3, lo que le supuso una penalización de 10 segundos. Un error menor, y no tan grave como el de Gasly, pero muy costoso”.

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Max Verstappen celebra su triunfo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. También logró el escalón más alto del Ranking The Race (REUTERS/Eloisa Sánchez)

En el Nivel B, el periodista destacó que Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo pese a no mostrar su mejor versión en clasificación, donde no pudo igualar el nivel de George Russell. El piloto de Mercedes completó una carrera sin sobresaltos y entró a boxes justo antes de que se desplegara la bandera roja, lo que le permitió subir al podio para celebrar su corona.

También en esa categoría apareció Sergio Pérez, cuya carrera se vio comprometida por una penalización de cinco segundos por un exceso de velocidad en pit lane de apenas 0,2 kilómetros por hora, algo que el equipo atribuyó a un problema de sensor. Ollie Bearman, afectado por el cambio a una especificación de motor anterior de Ferrari durante los entrenamientos, completó una carrera correcta hasta ser embestido por Nico Hulkenberg, sin responsabilidad de su parte.

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El penúltimo escalón lo ocuparon pilotos cuyos errores definieron negativamente su fin de semana. Charles Leclerc, pese a contar con un ritmo que Straw consideró ligeramente superior al de Hamilton, perdió la pole position por una preparación deficiente de neumáticos en su última vuelta de clasificación. En carrera, protagonizó dos maniobras cuestionadas: un ataque por el exterior en la curva 4 que derivó en la pérdida de la victoria para Ferrari, y un bloqueo de frenos en la reanudación al intentar superar a su compañero de equipo.

Por último, Hulkenberg cerró el Nivel F tras el choque con Bearman en la reanudación, un episodio que el periodista calificó de “comprensible, pero evitable” dada la congestión habitual en las vueltas de reinicio, y que arruinó un fin de semana que de otro modo lo hubiera ubicado en la primera mitad de la clasificación.

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