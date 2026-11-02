Honduras: 92 de los 104 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios siguen impunes

Nueve departamentos de Honduras mantienen sin esclarecimiento judicial la totalidad de los homicidios cometidos contra el sector de la prensa.

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La violencia contra periodistas y comunicadores sociales sigue siendo una preocupación central para los organismos defensores de derechos humanos en Honduras.

Las cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CONADEH, muestran que durante los últimos 25 años más de un centenar de personas vinculadas al trabajo en medios de comunicación perdieron la vida en hechos violentos, sin que la mayoría de esos crímenes haya llegado a una sentencia condenatoria.

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El organismo señaló que entre las víctimas figuran periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, editores, operadores y propietarios de medios. De los 104 casos documentados entre 2001 y 2026, aproximadamente 92 permanecen en la impunidad, lo que representa cerca del 88,5% del total.

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, conmemorado cada dos de noviembre, el CONADEH pidió a las autoridades hondureñas adoptar medidas efectivas para proteger a quienes ejercen labores informativas y garantizar que los ataques contra ese sector sean investigados.

La institución también advirtió que la falta de justicia no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que genera temor entre otros comunicadores, quienes pueden enfrentar restricciones para investigar, denunciar o informar sobre temas de interés público.

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Tegucigalpa con más antecedentes

El Distrito Central, en Francisco Morazán, aparece como el municipio con más muertes violentas de personas vinculadas a medios de comunicación. Según el CONADEH, en esa zona se contabilizan 23 casos, de los cuales solo dos terminaron en sentencias condenatorias, mientras que los otros 21 continúan sin resolverse.

La situación se extiende a otras regiones del país. El organismo documentó asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en casi medio centenar de municipios pertenecientes a 16 departamentos.

Entre los departamentos donde todos los casos registrados permanecen impunes figuran Islas de la Bahía, Intibucá, Valle, Gracias a Dios, El Paraíso, Olancho, Colón, Copán y Santa Bárbara.

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Para el CONADEH, ese panorama evidencia las dificultades que enfrenta el sistema de justicia para esclarecer los crímenes contra comunicadores y establecer responsabilidades penales.

El Distrito Central lidera las estadísticas con 23 crímenes contra comunicadores, de los cuales solo dos recibieron sentencia condenatoria.

La institución considera que la falta de investigaciones concluyentes favorece la repetición de estos hechos y mantiene sin respuestas a los familiares de las víctimas.

La impunidad también impide conocer las circunstancias y posibles motivaciones detrás de los asesinatos, una situación que afecta el derecho de las familias a conocer la verdad y debilita las garantías para ejercer el periodismo.

164 casos de periodistas en riesgo o desplazados

Además de los asesinatos, los comunicadores hondureños enfrentan amenazas, agresiones, intimidaciones y desplazamiento forzado. El organismo informó que durante los primeros nueve meses de 2026 atendió 15 casos de periodistas en situación de riesgo o víctimas de desplazamiento.

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Esa cifra se suma a los 149 casos registrados entre 2016 y 2025, para alcanzar un acumulado de 164 situaciones documentadas durante ese período de seguimiento.

El organismo también identificó que en el 38% de los casos los responsables de poner en peligro la integridad de periodistas y comunicadores son personas desconocidas.

El CONADEH documenta 164 casos de periodistas amenazados o desplazados desde 2016. (FOTO: La Tribuna)

Entre los señalados en las denuncias aparecen integrantes de maras y pandillas, bandas criminales, operadores de justicia y miembros del crimen organizado.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 10 de octubre, cuando fue encontrado sin vida el periodista José Ángel González en el departamento de Comayagua. Su muerte se incorporó a los registros de violencia contra trabajadores de medios durante 2026.

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Ante ese escenario, el CONADEH insistió en que las autoridades deben fortalecer los mecanismos de protección, investigar las agresiones y garantizar condiciones para que periodistas y comunicadores puedan desarrollar su trabajo sin amenazas ni represalias.