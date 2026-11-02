La propuesta millonaria que recibió Guillermo Coppola por la visita del Papa León XIV a la Argentina: “Será inolvidable”

El exrepresentante de Diego Maradona conversó con Arriba Argentinos sobre la oferta que recibió a pocos días de la visita del Sumo Pontífice al país (Video: Arriba argentinos/ Eltrece)

Guardar

Guillermo Coppola rechazó una propuesta de dos canales de Emiratos Árabes Unidos para usar el balcón de su departamento durante la misa que el papa León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires. El exrepresentante de Diego Maradona eligió reservar ese espacio para sus hijas, familiares y amigos.

El departamento de Coppola está ubicado sobre la avenida del Libertador, con vista directa al escenario que se instala frente al Monumento de los Españoles. All el pontífice encabezará la ceremonia desde las 11.30 horas. Durante una entrevista con Arriba Argentinos (Eltrece), Coppola contó que recibió un ofrecimiento económico de dos señales de televisión de Emiratos Árabes Unidos, interesadas en transmitir la ceremonia desde su vivienda.

PUBLICIDAD

Guillermo Coppola mostró el balcón de su vivienda sobre avenida del Libertador, con vista al escenario donde el papa León XIV celebrará una misa

“Venía gente de Emiratos, dos canales, ofrecían un dinero lógico por la utilización del espacio del balcón y sentí que no”, relató Coppola. El empresario explicó que prefirió no ceder el lugar porque quiere presenciar la misa junto a su círculo cercano. “Serán mis cuatro hijas, la familia y amigos que quieran venir a ver esto que será inolvidable”, señaló.

El exrepresentante de Diego Maradona mostró ante las cámaras la vista desde su balcón y destacó la ubicación de su hogar, desde donde se observan el escenario y parte de la ciudad. “Los invito a salir al balcón. Dicen que soy un privilegiado, hace 41 años que vivo acá, esperando al Papa”, dijo durante la recorrida por el departamento.

PUBLICIDAD

También recordó que desde esa vivienda presenció distintos acontecimientos públicos y visitas oficiales. “Hace 41 años que estoy acá, vinieron presidentes, de todo. Aquí, feliz de este momento”, afirmó.

“Los invito a salir al balcón. Dicen que soy un privilegiado, hace 41 años que vivo acá, esperando al Papa”, contó Guillermo Coppola al mostrar la vista desde su departamento

Consultado por las situaciones que vivió en ese departamento, Coppola hizo una referencia a la segunda temporada de la ficción basada en su vida, estrenada recientemente en Disney+. “Algunas las pueden ver en la serie”, respondió con humor sobre su biopic que se encuentra en plena filmación de su segunda temporada.

La misa del papa León XIV está prevista para el próximo lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, sobre la avenida del Libertador.

PUBLICIDAD

“Venía gente de Emiratos, dos canales, ofrecían un dinero lógico por la utilización del espacio del balcón y sentí que no”, relató el exrepresentante de Diego Maradona

El mensaje con el que el papa León XIV confirmó su visita a la Argentina

El papa León XIV ratificó mediante una publicación en X su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. El mensaje despejó las dudas que habían surgido luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido a mediados de octubre.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió el Pontífice en su cuenta oficial.

PUBLICIDAD

La Santa Sede informó que el equipo médico no halló contraindicaciones para que emprendiera la gira y señaló que la recuperación avanzaba de acuerdo con las evaluaciones de los profesionales que lo atienden.

Argentina espera la llegada, este fin de semana, del papa León XIV

La escala argentina comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV aterrice a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su primera actividad será un homenaje en el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

Ese mismo día se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con autoridades, integrantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

PUBLICIDAD

El lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, antes de celebrar la misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, la agenda incluye una reunión en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales, seguida de vísperas con el Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

Desde su departamento, Coppola podrá seguir la ceremonia que el papa León XIV encabezará en el Monumento de los Españoles

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde oficiará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Tras regresar a Buenos Aires, encabezará a las 20:15 horas una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

PUBLICIDAD

La última jornada en el país será el miércoles 11. El programa prevé una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, y una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida se realizará a las 13:30 horas en Ezeiza y el vuelo hacia Lima partirá media hora después.

Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno declaró la visita de interés nacional y dispuso feriados escalonados: el lunes 9 en todo el país; el martes 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba; y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

PUBLICIDAD