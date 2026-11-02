La fotógrafa de The Washington Post reveló detalles de su encuentro con Cristina Kirchner

Sarah Pabst retrató a Cristina Kirchner para The Washington Post y reveló detalles del encuentro en el domicilio de la expresidenta

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Sarah Pabst, la fotógrafa que retrató a Cristina Kirchner para The Washington Post, contó cómo fue el encuentro con la expresidenta y explicó los detalles de la producción. En diálogo con Infobae al Regreso, aseguró que la exmandataria no vio las imágenes ni leyó la entrevista antes de su publicación.

El reportaje del diario estadounidense generó repercusiones luego de que Cristina Kirchner dejara abierta la posibilidad de volver a competir por la Presidencia si recupera sus derechos políticos. También cuestionó al Gobierno de Javier Milei, reconoció errores del peronismo y habló sobre su estrategia judicial internacional.

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Durante la entrevista, Pabst descartó que hubiera existido un acuerdo previo sobre los temas que se abordarían. “Ningún medio internacional trabaja así”, afirmó al explicar las condiciones en las que se realizó el trabajo periodístico.

Cómo fue la sesión fotográfica con Cristina Kirchner

Pabst contó que recibió la propuesta para participar de la producción sin saber quién sería la protagonista. “Me llamaron para si podía sacar una foto para una nota. No sabía de qué se trataba. Después me dijeron que era Cristina”, recordó.

La entrevista generó repercusiones tras las declaraciones de Cristina Kirchner sobre una eventual candidatura presidencial y sus críticas a Javier Milei

El encuentro se realizó en la vivienda de la expresidenta y coincidió con la entrevista de la periodista de The Washington Post. La producción duró poco más de una hora, según precisó la fotógrafa. “Fuimos, sacamos la foto e hicimos la entrevista y fue como una hora y algo”, relató.

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Pabst también aclaró que Cristina Kirchner no tuvo acceso anticipado al material. “Ella tampoco vio las fotos antes de la publicación ni leyó la entrevista ni nada”, aseguró.

El diario publicó el reportaje en formato narrativo, en lugar de reproducir una transcripción de preguntas y respuestas. Tanto la edición del texto como la selección definitiva de las fotografías quedaron en manos del medio estadounidense.

Las restricciones para fotografiar la vivienda

La fotógrafa describió el encuentro como cordial y aseguró que la expresidenta no le impuso condiciones para realizar su trabajo. “La verdad que fue muy amable, fue muy abierta. No me hizo ninguna restricción, me dio tiempo”, señaló.

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Cristina Kirchner conservó para las fotografías el mismo vestuario con pantalón de jean que vestía al comenzar el encuentro

Sin embargo, explicó que existían limitaciones para mostrar determinados espacios de la casa. Según precisó, las restricciones habían sido establecidas por el juzgado y no respondían a una exigencia de Cristina Kirchner.

“No podían ser muchos ángulos así abiertos por restricciones. Que se vea mucho de la casa, ¿no? Esa era una restricción que teníamos, no por ella, sino por el juzgado”, explicó.

Al referirse a la estética de los retratos, Pabst destacó el uso de los contrastes como parte de su estilo fotográfico. “Me gusta la luz y la sombra”, respondió sobre la composición de las imágenes publicadas.

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Cómo se eligieron las fotos para la publicación

Pabst explicó que la selección final estuvo a cargo del equipo de edición fotográfica de The Washington Post. Su tarea consistió en enviar una preselección para que el diario definiera cuáles acompañarían la nota.

La fotógrafa descartó la existencia de acuerdos previos con la exmandataria sobre los temas de la entrevista (Infobae al Regreso)

“Mando una preselección y de esa preselección el diario elige los cinco o, en ese caso, dos, tres retratos que quieren publicar”, detalló.

La fotógrafa señaló que la editora eligió como imagen principal una de las fotografías que ella misma habría priorizado. “La editora eligió la foto que yo hubiese elegido, por ejemplo, como primera foto”, afirmó.

Por último, aclaró que Cristina Kirchner ya llevaba puesto el vestuario con el que aparece en los retratos cuando comenzó la sesión. “Cuando entramos ya estaba vestida así”, dijo al ser consultada sobre el jean que usó para las fotografías.

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