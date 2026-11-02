Avanza la causa contra el líder de la secta rusa: cómo sigue la salud del acusado y el misterio de un disco rígido cifrado

La investigación federal contra Konstantin Rudnev comenzó en marzo de 2025 tras la detección de irregularidades con la filiación de un recién nacido en el Hospital Zonal de Bariloche

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La investigación federal que tiene como principal imputado al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado de liderar una presunta secta rusa que se dedicaba a la trata de personas en Bariloche, atraviesa dos frentes que condicionan su avance. Por un lado, la delicada situación de salud del acusado abrió una prolongada controversia judicial sobre dónde debe permanecer detenido y recibir atención médica. Por otro, los investigadores todavía no lograron acceder al contenido de un disco rígido externo protegido por un sistema de cifrado que podría aportar información relevante sobre la estructura investigada.

El último episodio se produjo el 30 de octubre, cuando Rudnev debió ser trasladado de urgencia a una clínica privada de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, luego de sufrir una crisis hipertensiva. Según trascendió, registró una presión arterial de 210/120 y quedó internado en el sector de cardiología.

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El traslado se concretó después de varias semanas de controversias entre la defensa y el juzgado federal por el establecimiento sanitario en el que debía recibir atención. El Cuerpo Médico Forense había recomendado su internación en un centro de alta complejidad, con medidas de seguridad reforzadas, al considerar que no estaba en condiciones de permanecer en una unidad penitenciaria ni de continuar su recuperación en un domicilio particular.

Mientras se sucedían las presentaciones judiciales por las condiciones de alojamiento, otro interrogante permanecía sin respuesta: qué información contiene el dispositivo electrónico secuestrado durante los allanamientos y por qué la Fiscalía considera que podría resultar determinante para reconstruir el funcionamiento de la presunta organización.

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Una investigación que comenzó en un hospital

La causa tomó estado público en marzo de 2025, cuando profesionales del Hospital Zonal de Bariloche advirtieron una situación irregular vinculada al nacimiento de un bebé.

Según la hipótesis de la Fiscalía Federal, integrantes de la presunta organización intentaron inscribir al niño como hijo de Rudnev, pese a que el ciudadano ruso no se encontraba presente. Ante la negativa de los profesionales de la salud, habrían modificado un formulario oficial para concretar la maniobra.

Ese episodio abrió una investigación que derivó en un amplio operativo y en la detención de Rudnev el 28 de marzo de 2025, cuando intentaba abandonar el país desde el aeropuerto de Bariloche. De acuerdo con la acusación, al ser interceptado se provocó una herida en el cuello con una hoja de afeitar.

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El ciudadano ruso fue detenido en el aeropuerto de Bariloche cuando intentaba abandonar el país y se autolesionó con una hoja de afeitar

La Fiscalía sostiene que el ciudadano ruso encabezaba una estructura que operaba bajo la fachada de un espacio dedicado al yoga y la meditación. La hipótesis contempla la captación de personas en situación de vulnerabilidad, la reducción a la servidumbre y una maniobra destinada a alterar la filiación de un recién nacido.

La defensa, en cambio, rechaza esa interpretación y sostiene que la principal denunciante, Elena Makarova, no fue víctima de una estructura de explotación, sino una colaboradora voluntaria que participaba de las actividades del grupo.

La mujer es considerada por los investigadores una de las personas captadas en Rusia en condiciones de vulnerabilidad.

El misterio del disco cifrado

Entre los elementos secuestrados durante los allanamientos hay un dispositivo de almacenamiento externo cuyo contenido todavía no pudo ser analizado en su totalidad. Se trata de un disco rígido de gran capacidad protegido por un sistema de encriptación que, según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, presenta dificultades técnicas para los peritos.

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La Fiscalía considera que su contenido podría aportar información sobre la estructura y el funcionamiento de la presunta organización. La imposibilidad de acceder a esos archivos se convirtió en uno de los obstáculos de la pesquisa.

La Fiscalía Federal imputó a Rudnev por liderar una presunta red de trata de personas y servidumbre que operaba bajo la fachada de un espacio de yoga

El interés de los investigadores también se concentra en un sector de la propiedad que alquilaba Rudnev. Durante los procedimientos detectaron un quincho circular, con estanterías y conexiones eléctricas, cuya disposición despertó sospechas sobre un posible sistema de vigilancia.

Una de las hipótesis que se analiza es que ese espacio podría haber sido acondicionado para instalar cámaras y registrar a personas de alto poder adquisitivo, con la eventual finalidad de obtener material para extorsionarlas.

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Sin embargo, esa interpretación forma parte de las líneas investigativas y no constituye un hecho judicialmente probado. La eventual información almacenada en los dispositivos electrónicos podría resultar relevante para determinar si existió ese mecanismo y cuál habría sido su alcance.

La salud de Rudnev

Desde su detención, la situación física del imputado se convirtió en uno de los principales argumentos de su defensa. Rudnev permaneció alojado en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson, donde sus abogados denunciaron un marcado deterioro de su salud y una pérdida de peso cercana a los 50 kilos. Allí compartió pabellones con el líder de la RAM, Facundo Jones Huala.

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En 2026 obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, una modalidad que luego fue objeto de sucesivas revisiones judiciales. En junio, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión que había permitido esa modalidad de detención y ordenó realizar nuevos estudios para determinar si podía regresar a una unidad penitenciaria.

El imputado permanece internado en el sector de cardiología de una clínica en Monte Grande después de sufrir una crisis hipertensiva el 30 de octubre

La discusión volvió a intensificarse en octubre, cuando el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema examinó al imputado en su domicilio de San Vicente, provincia de Buenos Aires. El informe detectó un deterioro funcional y un posible compromiso cardiorrespiratorio. Los especialistas concluyeron que no reunía condiciones físicas para permanecer en una cárcel, pero tampoco consideraron adecuado que continuara en una vivienda particular. Por ese motivo recomendaron su internación en un centro sanitario con capacidad para brindarle atención especializada y garantizar medidas de seguridad.

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La Justicia Federal ordenó inicialmente su traslado al Hospital Fernández, en la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, dispuso su internación en el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas. La defensa cuestionó esas decisiones y reclamó que Rudnev fuera atendido en una clínica privada de Monte Grande, donde ya había recibido asistencia médica. El conflicto se prolongó hasta que, tras sufrir la crisis hipertensiva del 30 de octubre, fue trasladado de urgencia a ese establecimiento. La evolución médica del imputado y las decisiones judiciales sobre sus condiciones de detención marcarán los próximos pasos del expediente. Al mismo tiempo, la posibilidad de descifrar el disco rígido podría aportar elementos para corroborar —o descartar— algunas de las hipótesis centrales de la Fiscalía.