Costa Rica

Trasladan al CACCO al hombre conocido como el “caníbal de la refrigeradora” en Costa Rica: fue condenado a 79 años de prisión

Jeremy Buzano, responsable del femicidio de Nadia Peraza, ingresó a la nueva cárcel de máxima contención con la cabeza rapada y uniforme naranja. El hombre intentó impedir su traslado mediante un recurso de amparo.

Jeremy Mauricio Buzano Paisano, condenado por el femicidio de Nadia Peraza, fue trasladado el 1 de noviembre al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
Jeremy Mauricio Buzano Paisano, condenado por el femicidio de Nadia Peraza, fue trasladado el 1 de noviembre al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
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Jeremy Mauricio Buzano Paisano, el hombre condenado por el femicidio de Nadia Peraza Espinoza y conocido mediáticamente como el “caníbal de la refrigeradora”, fue trasladado al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la nueva prisión de máxima contención de Costa Rica, ubicada en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

El movimiento fue confirmado por el Ministerio de Justicia y Paz, que además divulgó una fotografía del condenado con la cabeza completamente rapada y vestido con un uniforme naranja, como parte de su ingreso a las nuevas instalaciones penitenciarias.

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Buzano recibió una sentencia de 79 años de prisión el pasado 20 de marzo, luego de que el Tribunal Penal de Heredia lo declarara responsable del femicidio de su expareja y de varios delitos relacionados con la utilización de su identidad e información bancaria.

Sin embargo, debido a los límites establecidos por la legislación costarricense, la pena deberá ajustarse al máximo de 50 años de prisión efectiva.

¿Quién es Jeremy Buzano y qué ocurrió con Nadia Peraza?

El caso comenzó en febrero de 2024, cuando Nadia Peraza Espinoza, una joven de 21 años y madre de una niña, desapareció sin dejar rastro en la provincia de Heredia.

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Su ausencia fue reportada oficialmente el 1 de marzo, pero las investigaciones determinaron que su desaparición había ocurrido días antes, alrededor del 20 de febrero.

Durante varias semanas, sus familiares desconocieron su paradero, mientras Buzano, quien había mantenido una relación sentimental con ella, utilizaba sus cuentas y datos personales para aparentar que la joven continuaba con vida.

La investigación permitió establecer que el hombre suplantó la identidad de Nadia mediante comunicaciones electrónicas y realizó movimientos con sus tarjetas bancarias, acciones que posteriormente fueron incorporadas al proceso judicial.

El 16 de mayo de 2024, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron restos humanos dentro de una refrigeradora situada en el patio de una vivienda en San Pablo de Heredia, donde residía el sospechoso.

Otros restos fueron encontrados en un cafetal de San Rafael de Heredia.

Los análisis forenses confirmaron que pertenecían a la joven desaparecida, cuyo cuerpo había sido desmembrado después de su asesinato.

Nadia Peraza Espinoza tenía 21 años y era madre de una niña cuando fue asesinada en febrero de 2024 en la provincia de Heredia Fuente: Repretel
Nadia Peraza Espinoza tenía 21 años y era madre de una niña cuando fue asesinada en febrero de 2024 en la provincia de Heredia Fuente: Repretel

Una condena de 79 años de cárcel

Tras el juicio, el Tribunal Penal de Heredia declaró a Buzano responsable de un delito de femicidio, 11 delitos de estafa informática y ocho delitos de suplantación de identidad.

La sentencia distribuyó las penas en 35 años por femicidio, 20 años por estafa informática y 24 años por suplantación de identidad, para un total de 79 años.

El pasado 21 de octubre, el Tribunal de Apelación rechazó un recurso presentado por la defensa para anular la sentencia y obtener su liberación.

Un tribunal condenó a Buzano a 79 años de prisión, pena que deberá ajustarse al máximo legal de 50 años establecido en Costa Rica. (Cortesía)
Un tribunal condenó a Buzano a 79 años de prisión, pena que deberá ajustarse al máximo legal de 50 años establecido en Costa Rica. (Cortesía)

Intentó impedir su traslado al CACCO

Antes de su ingreso a la nueva cárcel, Buzano figuró entre los privados de libertad que presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, con la intención de impedir su reubicación.

Pese a esa gestión, el Ministerio de Justicia confirmó su traslado, incorporándolo al grupo de reclusos sujetos al régimen de mayor contención penitenciaria.

El CACCO, inaugurado el 14 de octubre de 2026, está diseñado para albergar a personas privadas de libertad que requieren controles de seguridad reforzados.

Las instalaciones cuentan con vigilancia especializada, restricciones de comunicación y medidas destinadas a prevenir actividades delictivas desde el interior de la prisión.

Con su ingreso al nuevo establecimiento, Buzano se suma a los internos trasladados durante las primeras semanas de funcionamiento del CACCO, mientras continúa el proceso judicial relacionado con uno de los femicidios de mayor repercusión en Costa Rica.

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