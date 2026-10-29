Video: un sindicalista sufrió un brutal ataque a tiros cuando salía de su casa en Bahía Blanca

Así fue el ataque a tiros que sufrió el sindicalista Luis Pérez en su casa de Bahía Blanca

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Un hombre baleó este miércoles al secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Luis Pérez, cuando salía de su vivienda en el barrio San Martín de Bahía Blanca. El agresor, según se puede observar en las imágenes de la cámara de seguridad que registró el ataque, escapó a bordo de una moto y la Policía trabaja para dar con su paradero.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el ataque ocurrió cerca de las 8:53 de la mañana sobre la calle Pedro Pico al 1500. Pérez retiraba su auto del garaje cuando fue abordado por un desconocido con el que intercambió unas palabras antes de recibir el disparo.

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Un video de seguridad al que accedió este medio muestra que Pérez estaba cerrando el portón de su garage cuando, de repente, un hombre apareció caminando por la vereda y enfiló hacia la víctima.

De acuerdo con los datos reunidos en la investigación, el agresor se trasladaba en una moto roja de 110 centímetros cúbicos, llevaba casco y campera. Tras disparar, huyó por Pedro Pico en dirección a la avenida Arias.

El tirador intercambió unas palabras con la víctima y le dio un tiro en la rodilla.

El disparo impactó en una rodilla de Pérez. Personal de emergencias lo asistió en el lugar y luego lo trasladó al Hospital Municipal, donde los estudios radiográficos confirmaron una herida de arma de fuego con orificios de entrada y salida.

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Fuentes del centro de salud indicaron al medio bahiense La Brújula 24 que el dirigente permanecía bajo observación y que no había perdido movilidad en la pierna afectada.

Pérez cayó malherido sobre la vereda de su casa.

El atacante no intentó llevarse pertenencias de Pérez, una circunstancia que alejó inicialmente la hipótesis de un robo. La investigación, encabezada por la fiscal Marina Lara, de la UFI N° 7 departamental, analiza si el episodio estuvo vinculado con un conflicto personal o con la actividad gremial del secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento.

Hasta el momento, no se informó la identificación del autor del disparo ni se confirmó cuál fue el motivo de la agresión. La Policía continúa con el análisis de las cámaras de seguridad y otras medidas para esclarecer el hecho y dar con el sospechoso.

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Fuerte repudio del sector portuario

Consumado el ataque contra Pérez, desde la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) emitieron un fuerte comunicado en el que repudiaron “enérgicamente” el ataque y se solidarizaron con el compañero herido.

“Esta Federación, que siempre promueve el diálogo, el respeto, la convivencia y la solidaridad, manifiesta su profunda preocupación por este trágico hecho que afecta a un referente social y gremial”, dice el comunicado.

Y en la misma línea, agregaron: “FeMPINRA no permanecerá ajena a las agresiones, coacciones y todo tipo de violencia que sufran nuestros representados. Por eso nos solidarizamos con el compañero Luis Pérez y su familia, y exigimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento del suceso ocurrido este miércoles a la mañana en el barrio San Martín.

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