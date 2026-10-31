Sociedad

Un cerdo provocó un choque en cadena de cuatro autos en la autopista Buenos Aires-La Plata

El accidente de tránsito se produjo a la altura del kilómetro 48, sentido a la capital bonaerense. Qué ocurrió con los pasajeros

Accidente con chancho en Autopista La Plata-Buenos Aires
Un choque en cadena involucró a cuatro vehículos en el kilómetro 48 de la Autopista Buenos Aires-La Plata.
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Un insólito choque múltiple se produjo este sábado en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 48, sentido a la capital provincial. Todo indica que el accidente se desencadenó cuando un cerdo se cruzó en medio de la autovía, lo que provocó que cuatro vehículos colisionaran en cadena.

La secuencia comenzó cuando un auto modelo Ford Ka impactó contra el porcino que había ingresado a la traza. A raíz de esa maniobra, luego chocaron un Chevrolet Corsa, un Renault Mégane y un Fiat Cronos, según indicaron fuentes de AUBASA a Infobae.

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Las imágenes del siniestro son elocuentes. El animal, de pelaje marrón oscuro, cuerpo robusto y cola larga, murió en el acto por la fuerza de la embestida.

Se cruzó un chancho y generó un accidente en la autopista Buenos Aires La Plata
El siniestro se inició cuando un automóvil Ford Ka embistió al porcino sobre la autovía. (Fuente)

Una ambulancia brindó atención sanitaria a los cuatro conductores. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Las autoridades policiales se comunicaron con la Justicia. La secretaria de Fiscalía, Patria Tassano, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°14, se declaró incompetente por no existir delito culposo. Quien se hizo cargo fue la UFI N°3, encabezada por Gonzalo Petit Bosnic, que instruyó actuaciones por averiguación de ilícito en la comisaría de Ensenada Segunda.

El carril lento quedó obstruido y el rápido operaba con reducción de circulación. Al menos dos carriles permanecían inhabilitados y el tránsito avanzaba con demoras mientras se aguardaba la llegada de grúas para retirar el animal y los automóviles.

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Se cruzó un chancho y generó un accidente en la autopista Buenos Aires La Plata
Ninguna persona resultó lesionada en el accidente múltiple.

Una investigación reciente, realizada por el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), indica que la mayoría de los siniestros viales vinculados al atropello de animales en rutas nacionales y autopistas ocurren durante la noche. Esto se debe a que, en ese horario, los animales perciben menos movimiento y sonido, lo que les dificulta prever una situación de riesgo.

En la luneta trasera del Chevrolet Corsa accidentado, una leyenda pegada sobre el vidrio ilustraba: “Vivan y dejen vivir”.

Las recomendaciones ante animales en rutas y autopistas

Se cruzó un chancho y generó un accidente en la autopista Buenos Aires La Plata
Un Chevrolet Corsa, un Renault Mégane y un Fiat Cronos también colisionaron durante la secuencia vial

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Administración de Parques Nacionales recomiendan extremar las precauciones al circular por rutas donde puede haber animales sueltos. Ambos organismos indican que estas medidas ayudan a reducir el riesgo de siniestros viales:

  • Respetar la señalización preventiva, los reductores de velocidad y los pasos de fauna.
  • Disminuir la velocidad para contar con mayor margen de reacción ante un eventual cruce. Los animales pueden actuar de manera imprevisible y suelen desplazarse en grupos.
  • Mantenerse alerta ante cualquier indicio, como movimientos o reflejos que adviertan la cercanía de un animal.
  • Vigilar los márgenes de la calzada, ya que la fauna puede ingresar desde cualquiera de los dos lados. De noche, los animales pueden inmovilizarse sobre el asfalto cuando las luces de los vehículos los encandilan.
  • Evitar maniobras bruscas o volantazos, que pueden provocar la pérdida de control del vehículo.
  • Consultar antes de viajar el estado y las características de las rutas previstas, en especial si registran cruces frecuentes de fauna autóctona.
  • Utilizar siempre el cinturón de seguridad en autos y el casco en motocicletas.
  • Informar a las autoridades si se detecta un animal suelto. En autopistas, el aviso puede realizarse a través del número de emergencia de la concesionaria vial o en las estaciones de peaje cercanas. En rutas nacionales o provinciales, se debe llamar al 911.

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