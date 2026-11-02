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Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, sorprendió imitando a Cristina Kirchner: el video viral

La joven de 23 años, diseñadora de indumentaria e hija de los actores, publicó una imitación de la exmandataria que la eligió para Halloween

Morena Echarri imitó a Cristina Fernández de Kirchner para Halloween en un video de TikTok que sumó casi 200 mil reproducciones (Video: TikTok)
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Morena Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, se convirtió en tendencia durante el fin de semana después de que imitó a Cristina Fernández de Kirchner en un video de TikTok que acumuló cerca de 200 mil reproducciones en menos de 48 horas. El clip, publicado en el marco de los festejos de Halloween, la muestra enfundada en un traje oscuro, camisa blanca y una banda presidencial celeste y blanca, mientras reproduce con detalle los gestos y la cadencia del habla de la expresidenta.

La publicación no tardó en desbordarse de reacciones. En pocas horas sumó más de 30 mil “me gusta” y superó los 500 comentarios. Los usuarios celebraron la imitación y destacaron el parecido físico de Morena con sus padres, con mensajes como “mirá lo que son esos genes, por dios” o “no se puede ser tan linda”. La elección del personaje, lejos de ser casual, tiene raíces profundas en la historia de la joven.

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La joven nació el 23 de agosto de 2003 y es la hija mayor del matrimonio entre Nancy Dupláa y Pablo Echarri
La joven nació el 23 de agosto de 2003 y es la hija mayor del matrimonio entre Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Morena nació el 23 de agosto de 2003 y es la primera hija de la pareja de actores, que también son padres de Julián. Además, integra una familia ensamblada junto a Luca Martin, el hijo que Dupláa tuvo con el conductor Matías Martin. Desde adolescente, la joven dejó claras sus convicciones: militó por el aborto legal, seguro y gratuito, y expresó abiertamente su respaldo al gobierno kirchnerista. En 2019, cuando Morena tenía apenas 15 años, su padre contó en una entrevista que su hija militaba en La Cámpora y la definió como una joven “peronista” y “profundamente kirchnerista”. La orientación política de sus padres (quienes manifestaron en reiteradas oportunidades su cercanía con ese espacio) nunca fue un secreto, y Morena tampoco lo hizo con la suya.

Sin embargo, el camino que eligió para construir su identidad pública se alejó deliberadamente de los estudios de televisión y los teatros que frecuentaron Dupláa y Echarri. Conocida en redes sociales como “Momi”, la joven de 23 años apostó por el mundo de la moda y el diseño de indumentaria. Su interés por la ropa comenzó mucho antes de que fuera un proyecto: intervenía y transformaba prendas para uso personal, con una mirada estética que con el tiempo tomaría forma profesional.

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morena echarri
La joven eligió orientar su carrera hacia el diseño de indumentaria y se distanció de la actuación teatral y televisiva de sus padres

En 2023 lanzó Hetaira Studio, su propio emprendimiento de indumentaria, con el que consolidó un perfil creativo propio. Bajo esa marca diseña, confecciona prendas y también las modela, con propuestas visuales cargadas de referencias a la cultura pop contemporánea. Actualmente acumula más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram, donde comparte sus trabajos y parte de su faceta como modelo.

Su debut formal en el modelaje llegó en 2025, cuando participó en una campaña de la diseñadora Cynthia Martos junto a su madre, Nancy Dupláa. En esa producción, que incluyó sastrería, vestidos bordados y piezas con apliques acompañados de maquillaje marcado y alta joyería, Morena se mostró cómoda ante los flashes. También participó en una campaña de moda para una colección nocturna, en octubre de ese mismo año, que terminó de instalar su nombre en la industria.

El video de Halloween sumó casi 200 mil reproducciones en 48 horas y volvió a poner a Morena en el centro de la escena pública, esta vez por algo distinto al diseño. La imitación de Fernández de Kirchner fue recibida con divisiones similares a las que genera la propia figura política en la Argentina, aunque la repercusión dejó algo claro: más allá de su marca de ropa y sus trabajos como modelo, la hija de dos de los actores más reconocidos del país tiene una voz propia que ya sabe cómo hacerse escuchar.

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