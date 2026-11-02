El Salvador registra una reducción del 98% en los homicidios vinculados a estructuras criminales durante el último mes

La Policía Nacional Civil registró cuatro homicidios en octubre frente a los 240 casos reportados en el mismo mes de 2018. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

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Octubre cerró con una disminución del 98% de los homicidios cometidos a manos de pandilleros y estructuras criminales que operaban en las calles del territorio salvadoreño, según estadísticas oficiales publicadas por la Policía Nacional Civil (PNC). El reporte contabilizó cuatro homicidios durante el mes, frente a los 240 registrados durante el mismo periodo en 2018.

Las autoridades salvadoreños detallaron a través de sus redes sociales que el territorio experimentó 27 jornadas sin muertes violentas, según datos proporcionados por la corporación policial.

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Mientras en octubre de 2018 se vivió un escenario completamente diferente con un promedio que superaba los 10 homicidios diarios a nivel nacional, y picos que superaban las 15 muertes violentas, en su mayoría los casos estaban relacionados a las estructuras criminales.

El balance de octubre de 2026 también se ubicó por debajo del registro correspondiente al año pasado. En octubre de 2025, las autoridades contabilizaron 10 homicidios. La reducción observada en dicho año responde a las medidas de seguridad que ya se habían implementado en el país.

El Salvador acumuló 27 jornadas sin muertes violentas durante el transcurso de octubre según las cifras oficiales. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Junio fue el mes con menos homicidios durante el año

Junio fue el mes con menos homicidios registrados por las autoridades policiales durante 2026. Ese periodo cerró con dos casos y 29 días sin muertes violentas, de acuerdo con los balances oficiales difundidos por la PNC.

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Uno de los casos llamó la atención a nivel nacional fue el de José Roberto Arévalo Mójica, de 28 años, capturado tras ser acusado de asesinar a su padrastro, un hombre de 78 años, en una vivienda del sector este de San Salvador, el pasado el 16 de junio. La víctima fue encontrada sin vida y presentaba lesiones causadas por un objeto contundente, según la información oficial divulgada por la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades vincularon el hecho con conflictos familiares previos. Indicaron que Arévalo Mójica tiene discapacidad mental y antecedentes de violencia intrafamiliar. Meses antes, había sido arrestado por incumplir restricciones, aunque un juez ordenó su liberación. El acusado enfrentará cargos formales por homicidio.

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Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Régimen de Excepción y Plan Control Territorial

La reducción se registra bajo las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno durante los últimos años. Entre ellas se encuentra el Plan Control Territorial, puesto en marcha en 2019, y el Régimen de Excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022.

El Régimen de Excepción suspendió temporalmente algunas garantías constitucionales y amplió las facultades de las instituciones de seguridad para efectuar capturas e investigar hechos vinculados con estructuras criminales. Desde su aplicación, la PNC y la Fuerza Armada han desarrollado operativos en diferentes zonas del país y han realizado un mayor número de detenciones.

Las autoridades atribuyen a estas medidas la disminución de los homicidios y el aumento de los días sin muertes violentas registrados en los balances oficiales.

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Aunque las autoridades ya no mantienen cercos policiales en las comunidades identificadas como “zonas rojas” en las calles del territorio salvadoreño aún se observa una fuerte presencia de elementos militares y policiales que patrullas desde las ciudades hasta las zonas rurales.