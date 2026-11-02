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Los Pumas 7’s obtuvieron el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cómo está Argentina en el medallero

El seleccionado de rugby seven se impuso en el partido por el tercer puesto frente a Canadá

El elenco albiceleste logró subirse al podio
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Argentina sumó una nueva medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con el bronce de Los Pumas 7’s, que vencieron por 36 a 5 a Canadá en el duelo por el tercer puesto del torneo masculino de rugby seven. El combinado albiceleste había quedado afuera de la definición por el oro tras caer en semifinales ante Sudáfrica, pese a haber sacado una ventaja considerable en el primer tiempo de ese encuentro.

El equipo argentino llegó a la ronda de medallas luego de una fase de grupos en la que venció a Uganda y a Japón, y solo cedió ante Francia. Con este resultado, el rugby nacional subió al podio por tercera edición consecutiva de los Juegos Olímpicos de la Juventud, tras la plata obtenida en Nankín 2014 y el oro conseguido como local en Buenos Aires 2018.

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La medalla de rugby se sumó a la que Thiago Carvallo había logrado un día antes, el domingo 1 de noviembre, en judo. El deportista argentino se quedó con el bronce en la categoría de hasta 66 kilos, luego de que su rival en la definición por el tercer puesto, el húngaro Nimrod Mildner, no pudiera presentarse al combate en el Dakar Expo Centre. En esa misma categoría, el oro quedó en manos del ucraniano Khazar Heydarov, mientras que el otro bronce fue para el local Matar Diop, de Senegal.

Un jugador con indumentaria deportiva celeste y blanca corre con un balón de rugby frente a un rival con camiseta verde sobre una cancha de césped
Argentina obtuvo el tercer puesto. (@unionargentina)

El argentino recibió su presea de parte de la histórica Paula Pareto, quien obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de mayores en Beijing 2008 y el oro en Río 2016.

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Con los resultados de rugby y judo, la delegación argentina alcanzó un total de tres medallas en Dakar 2026. La primera había llegado de la mano de Cecilia Dieleke, oro en los 200 metros espalda de la natación. De este modo, la participación nacional en conjunto se encuentra en el sexto lugar del medallero que por ahora lideran Japón y Rusia.

En paralelo, el seleccionado masculino de futsal debutó en el Grupo A con un triunfo por 9 a 2 sobre el local Senegal, en un partido disputado en el Complexe Iba Mar Diop, con aportes de Lorenzo Sampedro y Valentino Martínez. El equipo, conducido por Santiago Basile, continuará su participación en el certamen con los próximos encuentros de la fase de grupos.

Por otro lado, la dupla argentina de vóley playa, integrada por Isabella García Curado y Ángeles Frascaroli, extendió este lunes su invicto en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se disputan por primera vez en la historia en el continente africano.

El binomio albiceleste venció a la pareja de República Dominicana por 2 a 0, con parciales de 21-16 y 21-12, y se clasificó a los cuartos de final de la competencia.

Con este resultado, las argentinas acumularon su cuarto triunfo consecutivo y cerraron la fase de grupos en el primer lugar de la zona E, con puntaje ideal. El equipo había debutado el sábado con una victoria ante Francia por 2 a 1 y, en la doble jornada del domingo, superó a Mozambique y a Guam, en ambos casos por 2 a 0.

García Curado y Frascaroli disputarán los cuartos de final este martes frente a Italia, que eliminó a Paraguay en la instancia anterior.

En tenis de mesa, Argentina también tuvo motivos para festejar. El entrerriano Agustín Asmu, único representante nacional en la disciplina, venció este lunes al brasileño Felipe Okano por 3 a 2, con parciales de 4-11, 11-5, 11-8, 8-11 y 11-1, en la última fecha del grupo 1 del cuadro individual masculino.

Con ese resultado, Asmu sumó cinco puntos en tres partidos y se clasificó en el segundo puesto de su grupo, lo que le permitió avanzar a los octavos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El triunfo ante Brasil, además del valor deportivo del clásico regional, definió su clasificación entre los 16 mejores del torneo.

En su camino hacia esa instancia, el deportista argentino había comenzado con una derrota por 0 a 3 ante el japonés Ryuusei Kawakami, antes de recuperarse con una victoria por 3 a 0 frente al beninés Ganiou Abdourahaman. Para Asmu, se trata de su segunda experiencia internacional con la camiseta nacional, tras su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud disputados en Panamá. El argentino volverá a jugar este martes, con rival y horario aún por confirmar.

ASÍ ESTÁ EL MEDALLERO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DAKAR 2026

Así está el medallero
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