Estos fueron los regalos que llevó la presidente de Costa Rica al papa León XIV

Laura Fernández se reunió con el papa León XIV en el Vaticano e invitó al pontífice a Costa Rica para 2027

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La presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, entregó al papa León XIV un vestido elaborado por costureras del país y una selección de cafés de distintas regiones durante la audiencia que mantuvo con el pontífice en el Vaticano.

La mandataria también lo invitó a visitar la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, conocida en el país como la Negrita.

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En la cadena nacional difundida este domingo, Fernández describió el encuentro como una instancia de cercanía con el jefe de la Iglesia católica. Según relató, la conversación abordó la posibilidad de un acuerdo entre la Santa Sede y Costa Rica, además de iniciativas vinculadas con la familia, los valores y la prosperidad.

“Tengo mi corazón rebosando de amor y de gratitud tras tener una audiencia con Su Santidad, el papa León XIV”, afirmó la presidente al inicio de su mensaje.

La mandataria indicó que uno de los obsequios tenía un significado particular por el trabajo colectivo detrás de su confección. “Esto que está aquí es muy especial.

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El vestido que tiene puesto lo hicieron costureras de Costa Rica”, sostuvo Fernández al presentar la prenda.

La cadena nacional del domingo mostró el gozo de los artesanos dominicanos que confeccionaron un regalo para León XVI (Captura de video)

El café de Tarrazú y otras zonas del país

La delegación costarricense también llevó al Vaticano café procedente de varias regiones productoras. Fernández destacó, entre otros, un café de Tarrazú, una de las zonas asociadas a la actividad cafetalera del país.

“Este café es de diferentes partes de Costa Rica. Este es de Tarrazú”, dijo la presidente, antes de señalar que la selección incluía granos de otros puntos del territorio nacional.

Los testimonios incluidos en la transmisión reflejaron la expectativa de personas relacionadas con la producción de café ante la llegada de los presentes al Vaticano. Una de las voces sostuvo que la oportunidad constituía “un gran honor” y “un gran privilegio”, mientras que otra remarcó que el hecho de que el producto quedara en manos del pontífice representaba “un orgullo” para los productores y sus familias.

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“Para nosotros esa es una gran bendición”, expresó uno de los participantes de la cadena, que vinculó la entrega con el trabajo desarrollado por los caficultores costarricenses.

Caficultores costarricenses se mostraron felices de que sus producciones llegarían hasta la Santa Sede (Captura de video)

La emisión presentó los regalos como una muestra de la producción local y del trabajo de las costureras que participaron en la confección de la pieza entregada al Papa. Fernández no precisó cuántas personas intervinieron en la elaboración del vestido ni la cantidad y las variedades de café que formaron parte del obsequio.

La invitación al pontífice para visitar la Negrita de los Ángeles

Laura Fernández llegó al Vaticano para reunirse con León XVI (Captura de video)

Durante la audiencia, Fernández extendió una invitación formal a León XIV para que viajara a Costa Rica y visitara Nuestra Señora de los Ángeles, patrona del país y figura central de la devoción católica costarricense.

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“Por supuesto que lo invité a visitar a nuestra Negrita de los Ángeles y a bendecirnos con su presencia en nuestro país”, afirmó la mandataria.

La presidente también se refirió al mosaico de Nuestra Señora de los Ángeles que se encuentra en el Vaticano. “Nuestra Señora de los Ángeles tiene su propio mosaico. Qué alegría y está bellísimo”, expresó en la transmisión.

Fernández aseguró que el pontífice envió bendiciones a la población costarricense. La cadena nacional mostró imágenes del encuentro y de la entrega de los obsequios, junto con intervenciones de productores que asociaron la audiencia con una oportunidad para exhibir el trabajo de distintas regiones de Costa Rica.

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El posible acuerdo con la Santa Sede

El papa León XIV y la presidente de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante la audiencia privada celebrada en el palacio apostólico de la Ciudad del Vaticano (Cortesía: Presidencia de la República CR).

Más allá de los presentes, la presidente informó que la reunión incluyó conversaciones sobre un eventual acuerdo institucional entre Costa Rica y la Santa Sede. No detalló el contenido, el alcance ni un cronograma para esa negociación.

La mandataria señaló que ambos dialogaron sobre la continuidad de acciones orientadas a fomentar los valores, la familia y la prosperidad en Costa Rica y en otros países.

La Casa Presidencial tampoco informó en la transmisión si la invitación al papa León XIV fue aceptada ni si existe una fecha tentativa para una visita apostólica al país.