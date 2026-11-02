El Gobierno y la Iglesia ultimaron los detalles de la visita del Papa: todas las claves y qué pasará con Villarruel

El Papa León XIV llegará el domingo a la Argentina

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A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, representantes del Gobierno y de la Iglesia se reunieron este lunes en el Palacio San Martín para terminar de coordinar la logística de la visita, con foco en los dispositivos de seguridad, los traslados, la comunicación y la agenda de actividades que el Santo Padre encabezará en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El encuentro fue encabezado por el canciller Pablo Quirno y contó, por parte de la Iglesia, con la participación de los monseñores Raúl Pizarro y Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco, Facundo Fernández y Máximo Jurcinovic.

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También estuvieron Pedro Inzaurraga, responsable del Área de Eventos; Rodrigo Martínez, del Área de Liturgia, y Federico Desteffaniz, del Área de Voluntarios, que trabajan en la organización de las actividades masivas y en el operativo previsto para recibir a los fieles.

A la salida de la reunión, Quirno explicó que se trató de la última avanzada del Vaticano antes de la llegada del Pontífice. “Estamos a menos de una semana de que el Santo Padre llegue a la Argentina y solo estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos, muy esperanzados con esta visita”, afirmó.

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Durante un intercambio con la prensa que estaba en el lugar, el funcionario aseguró que en el Gobierno están “felices de estar ya en el detalle finísimo de las las situaciones que puedan ocurrir” y negó que en el oficialismo miren con atención el discurso que vaya a dar León XIV, que puede ser crítico de la actual gestión libertaria.

“No hay absolutamente ninguna preocupación. O sea, estamos absolutamente contentos y felices de la visita del Santo Padre. Creemos que esta es una visita que va a ser feliz a todos los argentinos. tiene una relevancia muy importante y, en ese sentido, lo que el Papa tenga que decir lo dirá y está perfectamente bien”, remarcó.

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Quirno participó de la reunión (EFE/Enrique García)

El canciller aclaró que no hubo cambios en el cronograma ni pedidos nuevos por parte de la Santa Sede. “No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultrafino de todos los dispositivos de seguridad, de comunicación, de traslados, etcétera”, sostuvo.

Según precisó, los equipos vienen trabajando desde hace varios meses y ya hubo dos avanzadas previas antes de que se confirmara oficialmente el viaje. La reunión de este lunes buscó definir cuestiones operativas vinculadas con cada uno de los recorridos, los accesos a las actividades, la coordinación de los dispositivos de seguridad y la participación de los voluntarios.

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Si bien la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en las actividades protocolares fue un tema de discusión en los últimos días, incluso en el Senado, donde la oposición presentó un proyecto específico, el asunto no fue tratado durante este encuentro.

“El pedido para que participen de los eventos con el Santo Padre los representantes de todos los sectores no fue una de las cosas de las que se habló hoy. Fue una reunión totalmente operativa”, señaló a Infobae una persona que estuvo en el cónclave.

En cuanto a la posibilidad de que participen dirigentes de otras fuerzas políticas, gobernadores, legisladores, la vicepresidenta o expresidentes, Quirno precisó que la organización todavía trabaja sobre las invitaciones para el encuentro en el Palacio Libertad.

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“Están invitados todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, la Vicepresidente también. Los expresidentes todavía no están incluidos”, indicó.

EL Gobierno ya habría invitado a Villarruel al Palacio Libertad (Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

El funcionario también señaló que se analiza la posibilidad de disponer una transmisión institucional para los principales momentos de la visita. “La relevancia de la visita no hace necesaria una cadena nacional, pero por un tema institucional es algo que se baraja”, sostuvo.

Quirno confirmó que León XIV será recibido por el presidente Javier Milei en Aeroparque y luego mantendrá una entrevista privada con el mandatario en la Casa Rosada. El mandatario nacional también participará de la misa que el Papa celebrará en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

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El resto de las actividades tendrá un formato propio de la agenda vaticana. El Pontífice visitará el Cottolengo, la cárcel de Devoto y la Universidad Católica Argentina, además de presidir celebraciones religiosas en Córdoba y Luján.

“Son actividades que realiza el Santo Padre y, en función de eso, la presencia será del Vaticano”, explicó el canciller al ser consultado sobre la eventual asistencia de funcionarios nacionales.

Por último, respecto de la salud de León XIV, Quirno aseguró que el Vaticano mantuvo desde el primer momento que el diagnóstico y la posterior intervención quirúrgica no alterarían el calendario previsto. “Lo único que ha sucedido han sido confirmaciones de la agenda como estaba previsto originalmente”, afirmó.

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El Gobierno prevé aplicar las precauciones médicas habituales para una persona que se encuentra en recuperación, aunque aclaró que no hubo pedidos extraordinarios de la delegación vaticana. La agenda, por el momento, se mantiene sin modificaciones.