El cruce con insultos entre la gran promesa de Nueva Chicago y un integrante del cuerpo técnico en medio del descenso

Después de ser sustituido, Thiago Ocampo enfrentó verbalmente a un integrante de Chicago

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Nueva Chicago descendió a la Primera B Metropolitana luego de perder 2-0 ante Chacarita, un resultado que obligó al Torito a regresar a la tercera categoría del fútbol argentino después de 12 años. El encuentro, decisivo para la continuidad de ambos equipos, estuvo atravesado por momentos de tensión y escenas que reflejaron el impacto de una definición que terminó con el conjunto de Mataderos sin posibilidades de permanecer en la división.

Uno de los episodios más fuertes ocurrió a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando Thiago Ocampo fue reemplazado en Chicago ya con dos goles abajo. El delantero de 18 años mantuvo un cruce con un ayudante del cuerpo técnico encabezado por Gastón Lotito mientras dejaba el campo de juego y expresó su descontento por la decisión. “Te voy a cag*ar a trompadas, cagón”, le dijo al integrante en medio de su enojo.

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El atacante había firmado su primer vínculo profesional con el club a fines del año pasado. Ocampo llegó a Nueva Chicago cuando tenía apenas seis años y debutó en Primera en septiembre de 2025. Sus actuaciones también le habían permitido integrar una convocatoria de la Selección Sub 20 del Ascenso, aunque el desenlace del partido encontró al juvenil afectado por la situación deportiva del equipo.

Un colaborador de Chicago se desplomó durante el desenlace y obligó al árbitro a detener la definición

La otra polémica se produjo cuando faltaban ocho minutos para el final. El árbitro Sebastián Zunino interrumpió el juego luego de que un integrante del cuerpo técnico del Torito se desmayó dentro de la cancha y recibió atención médica. Tras la asistencia, el colaborador fue retirado del terreno de juego recostado sobre una camilla, antes de que el encuentro pudiera continuar.

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Chacarita construyó su triunfo en el inicio del complemento. A los cinco minutos, Maximiliano Meléndez aprovechó un centro enviado desde la derecha por Alexis Domínguez y definió de primera para abrir el marcador. Poco después, Nicolás Pantaleone conectó de cabeza tras un córner y estableció el 2-0 que dejó al Funebrero con una ventaja que Chicago no logró descontar.

El ayudante recibió asistencia médica y fue retirado en camilla del campo

Al finalizar el encuentro, Meléndez celebró la permanencia de Chacarita y apuntó contra quienes habían dado por perdido al plantel. “La verdad que es hermoso meter goles con esta camiseta, y hermoso ser parte de este grupo que la verdad que nos creían muertos, nos creían ahí abajo. La verdad que me saco el sombrero con los chicos que dimos todo y pudimos salvarnos y mandar a Chicago a la B”, sostuvo el mediocampista frente a la prensa.

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El futbolista también repasó el camino que atravesó su equipo para sostenerse en la categoría. “Sabíamos que teníamos rivales difíciles. Fuimos a buscar resultados a todas las canchas y gracias a Dios se dieron los resultados y hoy podemos estar un año más”, manifestó. Luego añadió: “Hay venganza del 2012. Todo vuelve, así que ahora a disfrutar”. Por último, completó: “Me saco el sombrero, mira lo que es esto, un lunes a las tres de la tarde, la verdad que queda admirar. Así que contento por todos los hinchas y gracias por su apoyo siempre”.

La frase de Maximiliano Meléndez que encendió la celebración y recordó el descenso de Chacarita en 2012

La referencia de Meléndez remitió a la definición de junio de 2012, cuando Nueva Chicago logró mantenerse en la entonces B Nacional y provocó el descenso de Chacarita. Aquel clásico terminó 1-1, aunque todo se resolvió con un penal en el último minuto: el arquero Daniel Monllor se convirtió en el héroe de Chicago al evitar el gol del volante Damián Toledo.

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Esta vez, la situación se invirtió. El descenso del Torito quedó confirmado por la caída ante Chacarita y el empate sin goles entre Patronato y Atlético de Rafaela, ya que el equipo de Mataderos esperaba una derrota de Patronato para forzar un desempate. Nueva Chicago volverá a jugar en la tercera categoría junto con Güemes de Santiago del Estero, Acassuso y San Miguel, los otros clubes que también perdieron la categoría.